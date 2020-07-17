Тестер стратегий на ММВБ
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Добрый день. Пробую открывать сделки в советнике на акциях ММВБ, броке Открытие.
Сделка открывается, то тестер не показывает плавающую прибыль и не срабатывает SL и TP. При чем это повторяется на разных компах, и разных установках. Кто-то с таким сталкивался?