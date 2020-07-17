Тестер стратегий на ММВБ

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Добрый день. Пробую открывать сделки в советнике  на акциях  ММВБ, броке Открытие.

Сделка открывается, то тестер не показывает плавающую прибыль и не срабатывает  SL и TP. При чем это повторяется на разных компах, и разных установках. Кто-то с таким сталкивался?

Файлы:
11.png  20 kb
22.png  19 kb
 

Тут что стоит? Баксы?

 
helk3rn:

Тут что стоит? Баксы?

Точно, спасибо) На виду было и не чухнул)

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