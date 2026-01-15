Ошибки, баги, вопросы - страница 2792

Andrey Khatimlianskii:

Билд 2513

Счет 30966228 на MQ-Demo

Ошибка в суммировании профита?

Почему ошибка? Там всегда считалось с учётом свопа.

 
Добрый день! Прошу о помощи. Оптимизация идет до 500 шага и замедляется до практически нулевой скорости. Видео с демонстрацией в другой теме:  https://www.mql5.com/ru/forum/345627
Всем привет...
 
Alexey Viktorov:

Почему ошибка? Там всегда считалось с учётом свопа.

Значит, всегда ошибка была.

Если своп отдельно, он должен быть в отдельном столбце и снизу должна быть его сумма (в каких-то репортах видел).

Если своп учтен в колонке прибыль, то и сумма должна совпадать.

 
Andrey Khatimlianskii:

Значит, всегда ошибка была.

Если своп отдельно, он должен быть в отдельном столбце и снизу должна быть его сумма (в каких-то репортах видел).

Если своп учтен в колонке прибыль, то и сумма должна совпадать.

Это в истории отдельно.

 

Сейчас тестирую стратегию с отложенными ордерами. Смотрю, в МТ5 их на истории не видно.

Во время тестирования, когда отложка устанавливается, ее уровни отображаются: цена открытия, sl/tp.

Когда отложенный ордер удаляется, я не вижу где он был на истории.

Когда тест заканчивается, на графике стрелками отображаются только исполнившиеся ордера, т.е. по сути отработанные позиции.

Кто-то знает, как в тестере сделать видимыми на истории стрелки для отложенных ордеров?

В настройках терминала опция включена:


 
TextSetFont Данная функция не работает, как в 4-ке так и 5-ке. При попытке установить шрифт из ресурса никаких ошибок не возвращает. Уже что только не перепробовал, никак не хочет выводить заданным шрифтом, всё пишется шрифтом arial.
 

Очень интересно почему не открылись графики в тестере при открытых отложенных ордерах?

Билд 2513, видно на снимке. Тестирование «Каждый тик на основе реальных тиков». Если ордера открыты, наверное в коде ошибок нет. Но графики почему-то не открылись.


 
Alexey Viktorov:

Это в истории отдельно.

Речь именно об истории счета. Посмотрите мою изначальную гифку, там все видно.

 
Andrey Khatimlianskii:

Речь именно об истории счета. Посмотрите мою изначальную гифку, там все видно.

Я даже не заметил что там гифка… Сейчас посмотрел, но там так всё быстро, я не успеваю понять. Только заметил, что у вас не отображён столбец «Своп» который как раз в истории считается отдельно. Или на словах с цифрами объясните.

 

столкнулся с такой проблемой:

сохранил на своем компьютере файл с параметрами советника, загружаю этот файл в советник на VPS, параметры остаются по умолчанию, на своем компе пробую загружаются без проблем. В чем может быть проблема, у меня русская Win 10 на  VPS английская Win server 2016.

Хотя файлы сохраненные на  VPS, без проблем загружаются на моем компе.

