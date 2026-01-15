Ошибки, баги, вопросы - страница 2792
Билд 2513
Счет 30966228 на MQ-Demo
Ошибка в суммировании профита?
Почему ошибка? Там всегда считалось с учётом свопа.
Значит, всегда ошибка была.
Если своп отдельно, он должен быть в отдельном столбце и снизу должна быть его сумма (в каких-то репортах видел).
Если своп учтен в колонке прибыль, то и сумма должна совпадать.
Это в истории отдельно.
Сейчас тестирую стратегию с отложенными ордерами. Смотрю, в МТ5 их на истории не видно.
Во время тестирования, когда отложка устанавливается, ее уровни отображаются: цена открытия, sl/tp.
Когда отложенный ордер удаляется, я не вижу где он был на истории.
Когда тест заканчивается, на графике стрелками отображаются только исполнившиеся ордера, т.е. по сути отработанные позиции.
Кто-то знает, как в тестере сделать видимыми на истории стрелки для отложенных ордеров?
В настройках терминала опция включена:
Очень интересно почему не открылись графики в тестере при открытых отложенных ордерах?
Билд 2513, видно на снимке. Тестирование «Каждый тик на основе реальных тиков». Если ордера открыты, наверное в коде ошибок нет. Но графики почему-то не открылись.
Речь именно об истории счета. Посмотрите мою изначальную гифку, там все видно.
Я даже не заметил что там гифка… Сейчас посмотрел, но там так всё быстро, я не успеваю понять. Только заметил, что у вас не отображён столбец «Своп» который как раз в истории считается отдельно. Или на словах с цифрами объясните.
столкнулся с такой проблемой:
сохранил на своем компьютере файл с параметрами советника, загружаю этот файл в советник на VPS, параметры остаются по умолчанию, на своем компе пробую загружаются без проблем. В чем может быть проблема, у меня русская Win 10 на VPS английская Win server 2016.
Хотя файлы сохраненные на VPS, без проблем загружаются на моем компе.