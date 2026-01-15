Ошибки, баги, вопросы - страница 1992
fxsaber, Yury Kirillov, благодарю вас!
Это баг?
А в "четверке" компилится без проблем.
Причем, "четверка" ведь умеет компилить в ex5, если исходник с расширением mq5.
"Четверка" - условное название, компилятор-то и редактор вроде общие. Затык видимо в версии и последних "улучшениях".
Действительно, в 1601 билде ME (шел с MT4b1090) компилится.
Кто-нить знает почему в хранилище добавляются пустые строки. Или с этим надо идти в СервисДеск? Код загружал без пустых строк.
Необходимо больше подробностей
1. Какой у вас браузер?
2. Приложите код (можно личным сообщением)
Проверим.
Вопросы по фрейм-режиму
Используемый режим моделирования тиков, как в названии fxt?
Нет, к сожалению.
Более того, режимы "Все тики", "OHLC на M1" и "Только цены открытия" создают одинаковые даже по содержимому mqd-файлы. Наверное, это баг.
Добрый день.
Вопрос. Настроил дома локальную сеть на 256 агентов на ксеонах. Метатрейдер не хочет задействовать 30% агентов при обычном тестировании. И при генетическом алгоритме около 60 ядер простаивает.
Подскажите где может быть проблема.Может в метатрейдере какие настройки надо сделать?