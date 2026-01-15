Ошибки, баги, вопросы - страница 1992

fxsaber, Yury Kirillov, благодарю вас!

 
fxsaber:
Это баг?

А в "четверке" компилится без проблем.

Причем, "четверка" ведь умеет компилить в ex5, если исходник с расширением mq5.

"Четверка" - условное название, компилятор-то и редактор вроде общие. Затык видимо в версии и последних "улучшениях".

 
Stanislav Korotky:

Действительно, в 1601 билде ME (шел с MT4b1090) компилится.

 

Кто-нить знает почему в хранилище добавляются пустые строки. Или с этим надо идти в СервисДеск? Код загружал без пустых строк.


 
Maxim Khrolenko:

Кто-нить знает почему в хранилище добавляются пустые строки. Или с этим надо идти в СервисДеск? Код загружал без пустых строк.


Необходимо больше подробностей

1. Какой у вас браузер?

2. Приложите код (можно личным сообщением)

Проверим.

 

Вопросы по фрейм-режиму

  1. Если суммарно передать с Агентов несколько Гб, можно ли нарваться на замедление выполнения FrameNext, нехватку памяти или дискового пространства? Если да, то как в каждом случае будет реагировать тестер/терминал?
  2. FrameNext пришедший в OnTesterPass и через FrameFirst+FrameNext работают с одинаковой скоростью? -  скорость чтения файла?
  3. Смысл FrameFilter  в том, чтобы FrameNext не тратил вычислительные ресурсы на генерацию Data[] для FrameNext из хранилища фреймов? Другой причины ввода этой функции не смог для себя объяснить. Или же при любом FrameFilter в MQD делается не FileSeek, а считывание Data[] без экономии? Все так? Для чего изначально предназначалась FrameFilter?
  4. Возможно ли сделать, чтобы в тестере два разных советник, но с одинаковым именем не затирали MQD-файлы друг-друга?
  5. Какой формат MQD-файлов?
  6. Почему через FrameFirst и FrameNext нельзя читать свой сохраненный MQD-файл в обычном режиме работы советника (скрипта/индикатора) и даже в OnTesterInit? Из-за этого проблемы с Оптимизационным кешем. В частности, получение Оптимизационной таблицы.
  7. Что обозначает последнее число в названии "Test.EURUSD.M1.0.mqd"?
  8. Почему старый MQD-файл затирается, когда видится логичным сохранять его (дописывать новые фреймы) по принципу Оптимизационного кеша?
  9. Если передаю с Агентов несколько Гб и обрабатываю фреймы сразу (без сброса фреймового указателя (FrameFilter или FrameFirst)) в OnTesterPass, то MQD-файл на Гигабайты не нужен. Возможно ли добавить ключ отказа от создания полноценного MQD-файла в виде задания максимального числа хранений крайних пришедших фреймов?
 
fxsaber:

Вопросы по фрейм-режиму

  1. Что обозначает последнее число в названии "Test.EURUSD.M1.0.mqd"?

Используемый режим моделирования тиков, как в названии fxt?

 
Andrey Khatimlianskii:

Используемый режим моделирования тиков, как в названии fxt?

Нет, к сожалению.

Более того, режимы "Все тики", "OHLC на M1" и "Только цены открытия" создают одинаковые даже по содержимому mqd-файлы. Наверное, это баг.

 
Ошибка якобы кастинга
struct A
{
  int i;
};

struct B : public A {};

void OnStart()
{
  A a = {0};
  B b;
  
  b = (B)a; // cannot cast 'A' to 'B'
  
  b = a;    // так без проблем
}
 

Добрый день.

Вопрос. Настроил дома локальную сеть на 256 агентов на ксеонах. Метатрейдер не хочет задействовать 30% агентов при обычном тестировании. И при генетическом алгоритме около 60 ядер простаивает.

Подскажите где может быть проблема.

Может в метатрейдере какие настройки надо сделать?
