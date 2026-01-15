Ошибки, баги, вопросы - страница 2616
понятно, т.е. решаете извечную проблему обмена данными между терминалами
Нет. Нужно получение данных Тестера, из которого запущен советник. Для 90% случаев это умею делать.
Мне нужно, чтобы советник, выполняющийся на Агенте, смог получить хендл Терминала, из которого он был отправлен на выполнение в Агенте.
Такой код подойдет для Сервиса, но не для советника на Агенте.
Решил задачу, Спасибо.
Вот 2 предложения.
1- сделать вариант (кнопка) остановки оптимизации и переход к форвард оптимизации.
Тоесть, это должна была быть быстрая считалка. Но он считает и считает... А мне форвард также интересен, приходится ждать.
Иногда надо поподробнее посчитать, подольше, а иногда надо кратко.
Нужны 2 кнопки - продлить оптимизацию и остановить оптимизацию, с переходом к форварду.
2- Панели инструментов опять сползли в 2 яруса! Дочка маленькая была, как-то сказала "скатывается и скатывается - скатина!"...)
Вот и тут всё скатываются и скатываются панельки во 2 ряд. Уже надоело их назад переносить (в один ряд). Уже почините это! Сколько места пропадает!
Прошу проверить у себя следующий баг. В приложении специальный минималистский индикатор, единственная задача которого прочитать состояние клавиши "капслок". Оно выводится в лог и в комментарий.
Последовательность действий такая.
Что за чудеса? При перезагрузке по компиляции какие-то переменные окружения не чистятся или еще что?
А если так?
При чем здесь это? Я не создаю индикатор из MQL-кода. Он навешен на чарт вручную. Мне нужно, чтобы в процессе разработки, когда перекомпиляция программ происходит часто, они не теряли бы функционал из-за непоняток с сохраненным контекстом/системным окружением. Сейчас приходится после перекомпиляции снимать и снова навешивать индюк, чтобы он подхватил текущее состояние клавиатуры.
При перезагрузке по компиляции какие-то переменные окружения не чистятся или еще что?
Да, это баг. Индикатор или советник - без разницы.