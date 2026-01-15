Ошибки, баги, вопросы - страница 2618
Пример кода, пожалуйста и торговое окружение опишите пожалуйста. Опишите так, чтобы можно было воспроизвести.
Где-то сам накосячил, чистый вызов не глючит
Прошу проверить/подтвердить/опровергнуть ситуацию, что попытка рефреша чарта через рекомендованный способ ChartSetSymbolPeriod(0, NULL, 0); подвешивает терминал на несколько секунд (у меня ~ на 15). Прикладываю упрощенный индикатор для воспроизведения.
Требовалось сделать такое (раньше работало без проблем): в индикаторе есть вертикальная линия (объект), и после того как пользователь её передвигает, индикатор перестраивается с новым значением параметра Offset, берущегося из позиции линии.
Сам индикатор - примитивный: отображает котировку как есть (с параметрами по умолчанию) в подокне. Просчитывается моментально.
Чтобы воспроизвести проблему достаточно набросить индикатор на чарт и передвинуть вертикальную желтую линию назад на несколько баров.
В логе при этом выводятся сообщения:
- "Drag" моментально по факту.
- "Calc" через десяток секунд - он выводится при каждом OnCalculate.
Во время "зависания" терминал грузит ядро процессора на 100%. После этого зависона индикатор наконец отображается с новым смещением. Но весь смысл был в том, чтобы отображать индюк для новых настроек оперативно - сразу же как пользователь подвинет линию.
В чем проблема? Как лечить?
Заранее спасибо.
Не может быть воспроизведено. Build 2280.
2019.12.15 13:01:52.303 FMA (EURUSD,M30) Drag 21
2019.12.15 13:01:52.429 FMA (EURUSD,M30) Calc 21 0 3579
Спасибо. У меня так: билд 1940 - без проблем, билд 2190 - зависает. Билд 2280 по отзывам - сыроват.
В переводе не понятно, что это значит?
Я тестировал только 1 открытый график на EURUSD, может быть, у вас есть еще?
Чутка странные котировки))
Это тики от Метаквот.
Генерируемые тики такого не показывают.
Сколько графиков того же самого инструмента открыто?
Сколько баров на этих графиках.
Есть ли эксперты/индикаторы/скрипты, которые доступаются к данным этого же инструмента
Никого не хочу обидеть.
При проектировании пользовательского интерфейса, правилами хорошего тона является сохранение настроек пользователя. И как правило на такие "мелочи" не обращают внимания программисты занимаясь "глобальными" задачами. А ведь надо написать пару строчек кода.
https://www.mql5.com/ru/forum/1111/page2613#comment_14153742
Сколько графиков того же самого инструмента открыто?
Сколько баров на этих графиках.
Есть ли эксперты/индикаторы/скрипты, которые доступаются к данным этого же инструмента
Именно инструмента, или пары инструмент-таймфрейм?
Открываю чарт EURUSD D1 12000 баров. Больше на этом символе-таймфрейме ничего нет. Но есть еще чарты EURUSD M1, M5 и H1. Ограничений по барам нет. В частности на M1 - 7млн (MQ Demo). Был один служебный эксперт, пара индикаторов. Всё сейчас убрал. Даже все прочие чарты закрыл (оставил только EURUSD D1). Но проблема осталась.
В переводе не понятно, что это значит?
Я тестировал только 1 открытый график на EURUSD, может быть, у вас есть еще?
It's meant "a bit buggy, according to reviews".
Именно инструмента, или пары инструмент-таймфрейм?
Открываю чарт EURUSD D1 12000 баров. Больше на этом символе-таймфрейме ничего нет. Но есть еще чарты EURUSD M1, M5 и H1. Ограничений по барам нет. В частности на M1 - 7млн (MQ Demo). Был один служебный эксперт, пара индикаторов. Всё сейчас убрал. Даже все прочие чарты закрыл (оставил только EURUSD D1). Но проблема осталась.
Именно инструмента.
Кнопка F5 на графике, выбор "Обновить" из контекстного меню графика делают то же самое, что и ChartSetSymbolPeriod(NULL,0,0). А именно обновление ценовых данных.
После того, как с сервера придёт ответ, все кеши периодов этого самого инструмента насильно перестраиваются. Чем больше кешей, тем дольше перестройка (интерфейс, кстати, при этом не замораживается)
Нажмите F5 и засеките время до момента, когда появится строка Calc в журнале экспертов