Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Ошибки, баги, вопросы - страница 1302
Что с сертификатом сайта?
Chrome ругается на сертификат:
На этом сайте используются устаревшие параметры безопасности. Возможно, после обновления Chrome нельзя будет открывать его через защищённое соединение.
В Опере все нормально.
Создал и разместил индикатор Volume и из стандартной библиотеки классов, на чарте:а как в нем поменять раскраску и добавить уровни не могу найти. Подскажите кто знает.
У меня тоже стал сейчас ругаться Chrome
в Мозилле всё нормально.
Исправят через несколько месяцев:
Что с сертификатом mql5.com?
Renat, 2015.04.17 06:24
Ругается из-за метода подписи SHA-1, который объявили потенциально уязвимым.
Через несколько месяцев мы обновим сертификаты, после того как выпустим обновления терминалов и дождемся массовых обновлений.
Подскажите, ресурсная графика при тестировании работает или игнорируется?
И еще заметил особенность, объекты на графике при тестировании в режиме визуализации не активны. К примеру создан объект OBJ_BUTTON, при запуске тестирования с визуализацией, этот объект просто отрисовывается, но нажать на него не возможно т.к. ObjectGetInteger(...) с параметром OBJPROP_STATE всегда выдает false.
Но использовать в данном случае класс CString как то накладно, проще воспользоваться функциями MQL5...
'tstExp1.mq5' tstExp1.mq5 1 1
'String.mqh' String.mqh 1 1
'Object.mqh' Object.mqh 1 1
'StdLibErr.mqh' StdLibErr.mqh 1 1
'oStr' - declaration without type tstExp1.mq5 10 1
'iLen' - declaration without type tstExp1.mq5 11 1
event handling function not found 1 1
3 error(s), 0 warning(s) 4 1
Пока так.
Может, iLen - это iLenStr?