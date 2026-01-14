Ошибки, баги, вопросы - страница 1302

Что с сертификатом сайта?

Chrome ругается на сертификат:

На этом сайте используются устаревшие параметры безопасности. Возможно, после обновления Chrome нельзя будет открывать его через защищённое соединение.

 

В Опере все нормально.


Создал и разместил индикатор Volume и из стандартной библиотеки классов, на чарте:

      pVolum = new CiVolumes;
      pVolum.Create(sSymbol, eTF, VOLUME_REAL);
      pVolum.BufferResize(pTools.m_iSizeBar);
      pVolum.Refresh();
      pVolum.AddToChart(pChartMX.ChartId(), 1);
а как в нем поменять раскраску и добавить уровни не могу найти. Подскажите кто знает.
 
barabashkakvn:

Что с сертификатом сайта?

 

 

У меня тоже стал сейчас ругаться Chrome 
в Мозилле всё нормально.
 
server:
У меня тоже стал сейчас ругаться Chrome 
Kino:
в Мозилле всё нормально.

 

Исправят через несколько месяцев:

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Что с сертификатом mql5.com?

Renat, 2015.04.17 06:24

Ругается из-за метода подписи SHA-1, который объявили потенциально уязвимым.

Через несколько месяцев мы обновим сертификаты, после того как выпустим обновления терминалов и дождемся массовых обновлений.


Подскажите, ресурсная графика при тестировании работает или игнорируется?

И еще заметил особенность, объекты на графике при тестировании в режиме визуализации не активны. К примеру создан объект OBJ_BUTTON, при запуске тестирования с визуализацией, этот объект просто отрисовывается, но нажать на него не возможно т.к. ObjectGetInteger(...) с параметром OBJPROP_STATE всегда выдает false.

 
 Здесь https://www.mql5.com/ru/forum/3775/page280#comment_1511489 не дождался ответа, может, в этой ветке подскажут.
x100intraday:
 Здесь https://www.mql5.com/ru/forum/3775/page280#comment_1511489 не дождался ответа, может, в этой ветке подскажут.
/* объявляем переменные */
CString oStr;             // объект класса CString
string sString = "текст"; // образец строки
uint iLenStr = 0;          // переменная с размером строки объекта класса CString

/* код в функциях/методах */
//---
oStr.Append(sString);
iLen = oStr.Len();
//---
Но использовать в данном случае класс CString как то накладно, проще воспользоваться функциями MQL5...
 
_Konstantin_:
Но использовать в данном случае класс CString как то накладно, проще воспользоваться функциями MQL5...

'tstExp1.mq5' tstExp1.mq5 1 1
'String.mqh' String.mqh 1 1
'Object.mqh' Object.mqh 1 1
'StdLibErr.mqh' StdLibErr.mqh 1 1
'oStr' - declaration without type tstExp1.mq5 10 1
'iLen' - declaration without type tstExp1.mq5 11 1
event handling function not found 1 1
3 error(s), 0 warning(s) 4 1

 Пока так.

 Может,  iLen - это iLenStr?

