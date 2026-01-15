Ошибки, баги, вопросы - страница 2553
Не могу пройти валидацию в маркете.
Выдается ошибка:
test on EURUSD,H1 tester takes too long time strategy tester report not found Подскажите в каком направлении искать. Спасибо
зачастую такое бывает на выходных.
Или нужно оптимизировать код. Отключить все выводы в журнал, проверить на ошибки.
Если эксперт постоянно "долбит" сервер ошибкой - тоже такое бывает.
Здравсвуйте.
После автоматического обновления Windows слетел советник купленный в Маркете и потребовал новой активации. Windows обновляется очень часто и что теперь, каждый раз терять лицензию на продукт? Мало того что количество активаций ограничено , так еще и советник с большим количеством настроек , которые приходится заново вводить. Прошу исправьте этот баг!!!
К примеру, Вы входите в какую-то организацию по скану лица (фото). Но сегодня вы посетили ... ну скажем тренажёрный зал. Там на Вас упала штанга и несколько подпортила физиономию (нос искривлён, губы на 2 размера больше, на пол-лица синяк). Так вот, приходите Вы после этого ЧП в вышеозначенную организацию, а Вас там система не узнала и не пускает.
Вопрос на засыпку - это баг системы? Это система должна вам синяки убирать и нос править?
А зачем на ОС завязываться? Что мешает привязку по железу делать?
На самом деле CCanvas очень сырой. Там очень много косяков, особенно что касается сглаживания. Алгоритмы просто вырви глаз.
Замените штатную PixelTransform в CCanvas функцию на:
и эта проблема исчезнет, но сами алгоритмы сглаживания это не исправит.
Благодарю, Николай, за функцию, к сожалению в таком варианте все линии LineThick рисуются без прозрачности
О, да. Сорри. Не обратил внимание, что Вы прозрачность в цвет замешиваете.
Тогда так:
Благодарю, Николай, теперь работает как надо