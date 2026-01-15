Ошибки, баги, вопросы - страница 2553

Новый комментарий
 
Здравствуйте.
Не могу пройти валидацию в маркете.
Выдается ошибка:

test on EURUSD,H1 tester takes too long time strategy tester report not found Подскажите в каком направлении искать. Спасибо

 
Alexander Iliashenko:
Здравствуйте.
Не могу пройти валидацию в маркете.
Выдается ошибка:

test on EURUSD,H1 tester takes too long time strategy tester report not found Подскажите в каком направлении искать. Спасибо


зачастую такое бывает на выходных. 

Или нужно оптимизировать код. Отключить все выводы в журнал, проверить на ошибки. 

Если эксперт постоянно "долбит" сервер ошибкой - тоже такое бывает. 

 

Здравсвуйте.

После автоматического обновления Windows слетел советник купленный в Маркете и потребовал новой активации. Windows обновляется очень часто и что теперь, каждый раз терять лицензию на продукт?  Мало того что количество активаций ограничено , так еще и советник с большим количеством настроек , которые приходится заново вводить. Прошу исправьте этот баг!!!

[Удален]  
r4di04ctiv3:

Здравсвуйте.

После автоматического обновления Windows слетел советник купленный в Маркете и потребовал новой активации. Windows обновляется очень часто и что теперь, каждый раз терять лицензию на продукт?  Мало того что количество активаций ограничено , так еще и советник с большим количеством настроек , которые приходится заново вводить. Прошу исправьте этот баг!!!

К примеру, Вы входите в какую-то организацию по скану лица (фото). Но сегодня вы посетили ... ну скажем тренажёрный зал. Там на Вас упала штанга и несколько подпортила физиономию (нос искривлён, губы на 2 размера больше, на пол-лица синяк). Так вот, приходите Вы после этого ЧП в вышеозначенную организацию, а Вас там система не узнала и не пускает.

Вопрос на засыпку - это баг системы? Это система должна вам синяки убирать и нос править?

 
Сергей Таболин:

К примеру, Вы входите в какую-то организацию по скану лица (фото). Но сегодня вы посетили ... ну скажем тренажёрный зал. Там на Вас упала штанга и несколько подпортила физиономию (нос искривлён, губы на 2 размера больше, на пол-лица синяк). Так вот, приходите Вы после этого ЧП в вышеозначенную организацию, а Вас там система не узнала и не пускает.

Вопрос на засыпку - это баг системы? Это система должна вам синяки убирать и нос править?

А зачем на ОС завязываться? Что мешает привязку по железу делать?
 
Vladimir Simakov:
А зачем на ОС завязываться? Что мешает привязку по железу делать?

В маркете привязка такая. 
И проблема только на win10
 
Nikolai Semko:

На самом деле CCanvas очень сырой. Там очень много косяков, особенно что касается сглаживания. Алгоритмы просто вырви глаз.
Замените штатную PixelTransform в CCanvas функцию на:

и эта проблема исчезнет, но сами алгоритмы сглаживания это не исправит.


Благодарю, Николай, за функцию, к сожалению в таком варианте все линии LineThick рисуются без прозрачности

 
Rafil Nurmukhametov:

Благодарю, Николай, за функцию, к сожалению в таком варианте все линии LineThick рисуются без прозрачности

О, да. Сорри. Не обратил внимание, что Вы прозрачность в цвет замешиваете.
Тогда так:

void CCanvas::PixelTransform (const int x,const int y,const uint clr,const double alpha)
  {
   union argb { uint clr; uchar c[4]; };
   argb C,Bg;
   C.clr=clr;
   int addr=y*m_width+x;
   uint clrback=m_pixels[addr];
   if(clrback==0)
     {
      C.c[3]=uchar(alpha*C.c[3]+0.49999);
      m_pixels[addr]=C.clr;
      return;
     }
   if(alpha<1.0/510) return;

   C.c[3]=uchar(alpha*C.c[3]+0.49999);
   double a=C.c[3]/255.0;
   Bg.clr=clrback;
   double b=Bg.c[3]/255.0;

   C.c[2]=uchar(Bg.c[2]+a*(C.c[2]-Bg.c[2]));
   C.c[1]=uchar(Bg.c[1]+a*(C.c[1]-Bg.c[1]));
   C.c[0]=uchar(Bg.c[0]+a*(C.c[0]-Bg.c[0]));

   C.c[3]=uchar((b+a-b*a)*255+0.49999);
   m_pixels[addr]=C.clr;
  }
 
Было бы неплохо, чтобы FileGetInteger могла возвращать полное время создания/модификации файла, т.е. в виде long c точностью до 100 нс (как оно существует в ОС), а не эту секундную кастрацию...
 
Nikolai Semko:

О, да. Сорри. Не обратил внимание, что Вы прозрачность в цвет замешиваете.
Тогда так:

Благодарю, Николай, теперь работает как надо

1...254625472548254925502551255225532554255525562557255825592560...3696
Новый комментарий