Ошибки, баги, вопросы - страница 2552
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Здравствуйте!
Сегодня обновился МТ5 на 2124, а МТ4 на 1198.
В обоих редакторах перестал работать скроллинг вверх-вних колесиком мышки. В остальных программах все работает нормально. Напишите пожалуйста, у кого колесико работает или не работает?
Здравствуйте!
Сегодня обновился МТ5 на 2124, а МТ4 на 1198.
В обоих редакторах перестал работать скроллинг вверх-вних колесиком мышки. В остальных программах все работает нормально. Напишите пожалуйста, у кого колесико работает или не работает?
Работают. Оба колеса в обоих редакторах.
В МТ5 - работает
Ясно, спасибо обоим. Это у меня 10-ка обновилась, значит опять MS не ладит МТх.
здравствуйте. не становятся индикаторы от. подскажите к кому можно обратиться (разработчики)?
здравствуйте. не становятся индикаторы от fxssi. подскажите к кому можно обратиться (разработчики)?
У вас в нижнем возникают исключения и программа прерывается. А раньше работали?
здравствуйте. не становятся индикаторы от fxssi. подскажите к кому можно обратиться (разработчики)?
ставьте мои индикаторы. они без длл и не падают.
Здравствуйте!
Проблема с отрисовкой в канвасе LineThick, при установлении size от 3 пикселей и выше, появляется контур по 3 сторонам
Здравствуйте!
Проблема с отрисовкой в канвасе LineThick, при установлении size от 3 пикселей и выше, появляется контур по 3 сторонам
На самом деле CCanvas очень сырой. Там очень много косяков, особенно что касается сглаживания. Алгоритмы просто вырви глаз.
Замените штатную PixelTransform в CCanvas функцию на:
и эта проблема исчезнет, но сами алгоритмы сглаживания это не исправит.
Ну разве это правильное сглаживание?
А вот пример правильного сглаживания (вверхняя линяя с правильным сглаживанием, в внизу штатная линия LineThick со сглаживанием, которое трудно назвать сглаживанием)