Ошибки, баги, вопросы - страница 3132
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Есть одна проблема, появляется хаотично и изредка.
Появляется при работе в тестере с несколькими валютами.
В каждом цикле запрашиваю актуальные цены по символам. И как будто по если по каким то причинам не получает тестер котировки по определенному символу, то используются котировки ранее полученные с другого символа.
У меня должна открыться позиция если цена станет больше определенной. Но используя не верные данные с другого символа происходит открытие.
Символ EURCAD если цена будет больше 1.45117 то открываем. 1.74425>1.45117? да больше, но это цена другого символа.
Из 500 ордеров обнаружено 7 ошибочных.
Могу только предположить, запрос цен с символа, ответ кидается в одну и туже переменную окружения. На вскидку поставить проверку, на если равно предыдущему значению. Если это другой символ равно крайне редко.
Нет ошибке в коде, код переписывался чторбы устранить ошибку, и ошибка не появляется регулярно, она абсолютно хаотична
Чудес на белом свете не бывает… Вот один из телепатов ещё не в запое и тоже говорит об ошибке.
Есть одна проблема, появляется хаотично и изредка.
Появляется при работе в тестере с несколькими валютами.
В каждом цикле запрашиваю актуальные цены по символам. И как будто по если по каким то причинам не получает тестер котировки по определенному символу, то используются котировки ранее полученные с другого символа.
У меня должна открыться позиция если цена станет больше определенной. Но используя не верные данные с другого символа происходит открытие.
Символ EURCAD если цена будет больше 1.45117 то открываем. 1.74425>1.45117? да больше, но это цена другого символа.
Из 500 ордеров обнаружено 7 ошибочных.
Ответ на вопрос в самом же вопросе. Робот может использовать неактуальные котировки или неверные данные с другого символа. Я конечно не знаю, в чём задумка. Но в коде явно идёт что-то не так...
Ответ на вопрос в самом же вопросе. Робот может использовать неактуальные котировки или неверные данные с другого символа. Я конечно не знаю, в чём задумка. Но в коде явно идёт что-то не так...
В коде все так. В логике пробелы. Мерцающие косяки вообще сложно предугадать и отгородится от них.
Каждый цикл нормально, но в моменте подставляются данные от другого символа. 1.5969>0.88506 да, позиция открывается. Это не ошибка кода. Это баг тестера.
В коде все так. В логике пробелы.Мерцающие косяки вообще сложно предугадать и отгородится от них.
а что по вашему бывает логика без кода?
Каждый цикл нормально, но в моменте подставляются данные от другого символа. 1.5969>0.88506 да, позиция открывается. Это не ошибка кода. Это баг тестера.
тогда, перед входом поиском сигнала проверяйте символ на наличие синхронизации.
а что по вашему бывает логика без кода?
Постановка / локализация задачи - алгоритм решения или логика решения - код. К сожалению здесь часто в режиме один за всех это не понимается. Кодирование начинается до четкой формулировки задачи, и не даже алгоритма решения. Конечно логика, что любой запрос всегда исполняется не верна не только в тестере, но и в реале. Поэтому нужны нужные действия что бы избежать токсичных последствий мерцающих событий))) С наступившим!!!!
С наступившим!!!!
Спасибо. Вас также!
По сути вопроса, выше я написал, что нужно сделать. И тогда логика будет работать.
тогда, перед входом поиском сигнала проверяйте символ на наличие синхронизации.
Если делать так, а в коде 7 таких строк для семи пар, то в обзоре рынка будут котировки только по одной валюте.