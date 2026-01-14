Ошибки, баги, вопросы - страница 1265

Ув. программисты, почему иногда приходится прибегать к : File/profile/default. И все графики появляются, со всеми  наработками? С чем это связано?
 
A100:

И связанная с предыдущим сообщением Ошибка выполнения в build 1036

вместо A::EventKillTimer() вызывается  ::EventKillTimer()

build 1014 выводит в журнал - "1" как и ожидалось

Существенная разница (!)

Спасибо за обращение, по всем вопросам разбираемся
 
BlackTomcat:
 Что касается мыши, то многие удобные и быстрые функции в MT заведены на правую кнопку мыши, но планшет не понимает, что я в него тыкаю правым пальцем правой руки. :)) Многие из этих функций есть в выпадающих меню, но такой способ доступа заметно снижает скорость работы.

Приведите пример ? Долгий тап = правая кнопка мыши, проблемы не заметил (проверял контекстное меню на чарте и во вкладках "Библиотека" и "Журнал")

По MetaEditor'у пока наибольшее неудобство вызвал тот факт, что прокрутка пальцами в окне кода не работает! Господа, но даже майкрософтовский "Блокнот" это умеет. :) Так-что есть над чем поработать.

Опишите более подробно, пожалуйста. Не смогли пока воспроизвести. Какой у вас билд терминала ?

По остальным вопросам будем смотреть

 
alexl:

Приведите пример ? Долгий тап = правая кнопка мыши, проблемы не заметил (проверял контекстное меню на чарте и во вкладках "Библиотека" и "Журнал")

Опишите более подробно, пожалуйста. Не смогли пока воспроизвести. Какой у вас билд терминала ?

Здравствуйте!
Спасибо за отклик. :)
На счёт того, что долгое нажатие на экран аналогично щелчку правой кнопкой мыши - это мой "промах", я не знал об этом. Извините, действительно это работает. Прошу прощения.
Что касается билда, то 1035. Обновляется автоматически. Видимо, у ДЦ, с которым я работаю, это крайняя версия.

UPD: Если более подробно, то в ME в окне "Навигатор" прокрутка пальцами работает, в окне "Инструменты" - тоже, а вот в окне кода - нет.
 

Это у меня одного большая часть котировок MetaQuotes-Demo пропала?

 

А советники выдают по пустым символам (10021) "No prices" 

Ну допустим - Нет цен - а почему тогда отложенный ордер не удаляется?

 
Нет, не только у одного Вас. У меня тоже пропали.
А советники выдают по пустым символам (10021) "No prices" 

Ну допустим - Нет цен - а почему тогда отложенный ордер не удаляется?

Вчера с утра поступали не все котировки, было одновременно две цены аск, написал в сервисдеск - ответа еще не получил почему так... Потом правда все поправили, но...
 
А советники выдают по пустым символам (10021) "No prices" 

Ну допустим - Нет цен - а почему тогда отложенный ордер не удаляется?

Всё. Починили. Теперь все котировки отображаются.
barabashkakvn:
Всё. Починили. Теперь все котировки отображаются.
А с чем связаны такие шутки?
 
Tapochun:
А с чем связаны такие шутки?
Не думаю, что это шутки. Скорее всего плановые работы на серверах.
