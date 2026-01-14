Ошибки, баги, вопросы - страница 1265
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
И связанная с предыдущим сообщением Ошибка выполнения в build 1036
вместо A::EventKillTimer() вызывается ::EventKillTimer()
build 1014 выводит в журнал - "1" как и ожидалось
Существенная разница (!)
Что касается мыши, то многие удобные и быстрые функции в MT заведены на правую кнопку мыши, но планшет не понимает, что я в него тыкаю правым пальцем правой руки. :)) Многие из этих функций есть в выпадающих меню, но такой способ доступа заметно снижает скорость работы.
Приведите пример ? Долгий тап = правая кнопка мыши, проблемы не заметил (проверял контекстное меню на чарте и во вкладках "Библиотека" и "Журнал")
Опишите более подробно, пожалуйста. Не смогли пока воспроизвести. Какой у вас билд терминала ?
По остальным вопросам будем смотреть
Приведите пример ? Долгий тап = правая кнопка мыши, проблемы не заметил (проверял контекстное меню на чарте и во вкладках "Библиотека" и "Журнал")
Опишите более подробно, пожалуйста. Не смогли пока воспроизвести. Какой у вас билд терминала ?
Спасибо за отклик. :)
На счёт того, что долгое нажатие на экран аналогично щелчку правой кнопкой мыши - это мой "промах", я не знал об этом. Извините, действительно это работает. Прошу прощения.
Что касается билда, то 1035. Обновляется автоматически. Видимо, у ДЦ, с которым я работаю, это крайняя версия.
UPD: Если более подробно, то в ME в окне "Навигатор" прокрутка пальцами работает, в окне "Инструменты" - тоже, а вот в окне кода - нет.
Это у меня одного большая часть котировок MetaQuotes-Demo пропала?
А советники выдают по пустым символам (10021) "No prices"
Ну допустим - Нет цен - а почему тогда отложенный ордер не удаляется?
Это у меня одного большая часть котировок MetaQuotes-Demo пропала?
Это у меня одного большая часть котировок MetaQuotes-Demo пропала?
А советники выдают по пустым символам (10021) "No prices"
Ну допустим - Нет цен - а почему тогда отложенный ордер не удаляется?
Это у меня одного большая часть котировок MetaQuotes-Demo пропала?
А советники выдают по пустым символам (10021) "No prices"
Ну допустим - Нет цен - а почему тогда отложенный ордер не удаляется?
Всё. Починили. Теперь все котировки отображаются.
А с чем связаны такие шутки?