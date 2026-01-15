Ошибки, баги, вопросы - страница 2536

A100:
Незначительная и просто обходится, но все равно ошибка при компиляции: 
#define MACRO(void)    Print( "OK" )
void OnStart() { MACRO(); }
 
Igor Makanu:

void - это самый худший вариант для обхода:

#define MACRO(void)    void *a
void OnStart()
{
        MACRO(); //Error: 'a' - undeclared identifier
}
 
A100:

void - это самый худший вариант для обхода:

это не обход, это работает, могу ошибаться, но кажется где то в СБ даже видел, но дело Ваше использовать или нет это

 
Igor Makanu:

это не обход, это работает, могу ошибаться, но кажется где то в СБ даже видел, но дело Ваше использовать или нет это

Где работает? - специально для Вас привел простейший пример где void не работает - более того работает почти ЛЮБОЙ ДРУГОЙ идентификатор КРОМЕ void. Разберитесь сначала что такое void

 
A100:

Где работает? - специально для Вас привел простейший пример где void не работает - более того работает почти ЛЮБОЙ ДРУГОЙ идентификатор КРОМЕ void. Разберитесь сначала что такое void

чего разбираться? 

void *a в MQL сложно где применить, ну разве что в изощренном садо-мазо с последующим поиском доказательств  несоответствия MQL и С++

ну если это важно: 

#define MACRO()

ну добивайтесь своего )))

 

Заметил такой баг - уже несколько часов пашет только 1 ядро

Остальным 3м ядрам вообще задания не идут


 

Ребята,

вопрос по МТ4 (по МТ5 не нашел такого брокера), но он серьезный. 

https://www.mql5.com/ru/forum/295315/page21#comment_12903138


прошу пнуть..

Igor Makanu:

чего разбираться? 

void *a в MQL сложно где применить, ну разве что в изощренном садо-мазо с последующим поиском доказательств  несоответствия MQL и С++

Если Вам сложно, то не применяйте - зачем нагружать мозг лишней информацией? Как эту проблему просто обойти я и без Вас знаю (сразу написал что просто обходится), а то что Вы предложили наихудщий вариант обхода (через void) - я Вам это наглядно показал на простейшем примере

И несоответствие здесь не с C++, а с MQL документацией - частный случай параметрической формы при нулевом числе параметров
 
A100:

Если Вам сложно, то не применяйте - зачем нагружать мозг лишней информацией? 

думаю я сам разберусь, что, как и когда мне удобно нагружать, если Вам не сложно, то действуйте так же , но самостоятельно и у себя

за три сообщения Вы не удосужились показать более изящное решение, к сожалению это факт

 
Igor Makanu:

за три сообщения Вы не удосужились показать более изящное решение, к сожалению это факт

Ежу понятно

#define MACRO( ТОЛЬКО_НЕ_void )    Print( "OK" )
void OnStart() { MACRO(); }
