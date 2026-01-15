Ошибки, баги, вопросы - страница 2536
Незначительная и просто обходится, но все равно ошибка при компиляции:
void - это самый худший вариант для обхода:
это не обход, это работает, могу ошибаться, но кажется где то в СБ даже видел, но дело Ваше использовать или нет это
Где работает? - специально для Вас привел простейший пример где void не работает - более того работает почти ЛЮБОЙ ДРУГОЙ идентификатор КРОМЕ void. Разберитесь сначала что такое void
чего разбираться?
void *a в MQL сложно где применить, ну разве что в изощренном садо-мазо с последующим поиском доказательств несоответствия MQL и С++
ну если это важно:
#define MACRO()
ну добивайтесь своего )))
Заметил такой баг - уже несколько часов пашет только 1 ядро
Остальным 3м ядрам вообще задания не идут
Ребята,
вопрос по МТ4 (по МТ5 не нашел такого брокера), но он серьезный.
https://www.mql5.com/ru/forum/295315/page21#comment_12903138
прошу пнуть..
Если Вам сложно, то не применяйте - зачем нагружать мозг лишней информацией? Как эту проблему просто обойти я и без Вас знаю (сразу написал что просто обходится), а то что Вы предложили наихудщий вариант обхода (через void) - я Вам это наглядно показал на простейшем примереИ несоответствие здесь не с C++, а с MQL документацией - частный случай параметрической формы при нулевом числе параметров
Если Вам сложно, то не применяйте - зачем нагружать мозг лишней информацией?
думаю я сам разберусь, что, как и когда мне удобно нагружать, если Вам не сложно, то действуйте так же , но самостоятельно и у себя
за три сообщения Вы не удосужились показать более изящное решение, к сожалению это факт
Ежу понятно