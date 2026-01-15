Ошибки, баги, вопросы - страница 2515
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Можно ли опубликовать в Маркете советник, если в него засунуть чужой индикатор, который купил (или взял бесплатно) в Маркете?
Наверное нет. Ведь индикатор будет привязан к вашему компу.
Можно ли опубликовать в Маркете советник, если в него засунуть чужой индикатор, который купил (или взял бесплатно) в Маркете?
Можно ли опубликовать а Маркете советник, индикатор или библиотеку, при компиляции которой использовалась библиотека, купленная, или скаченная бесплатно в Маркете?
Вас послушать, так выходит будто все преследуют цель продавать продукты в маркете. По-моему, процентов 99 народу использует MQL по прямому назначению - создание программ для собственной торговли на рынке.
А библиотек мало, потому что нормальных программистов тут мало (имею ввиду как спрос, так и предложение)
Забавно, что EX5-вариант потребовал использовать кастомные символы. В четверке с этим проще вышло.
Не работает в мт5 если снята галка использования длл в настройках терминала.
Ни на кастомных ни на обычных символах
А библиотек мало, потому что нормальных программистов тут мало (имею ввиду как спрос, так и предложение)
Не работает в мт5 если снята галка использования длл в настройках терминала.
Ни на кастомных ни на обычных символах
А это для кого?
Вас послушать, так выходит будто все преследуют цель продавать продукты в маркете. По-моему, процентов 99 народу использует MQL по прямому назначению - создание программ для собственной торговли на рынке.
А библиотек мало, потому что нормальных программистов тут мало (имею ввиду как спрос, так и предложение)