Можно ли опубликовать в Маркете советник, если в него засунуть чужой индикатор, который купил (или взял бесплатно) в Маркете?
 
Наверное нет. Ведь индикатор будет привязан к вашему компу.

 
Нельзя. Работать не будет. 
 
Можно ли опубликовать а Маркете советник, индикатор или библиотеку, при компиляции которой использовалась библиотека, купленная, или скаченная бесплатно в Маркете?
Если нет, то какой смысл публикации и покупки библиотек без кода?
ЗЫ Я считаю справедливым возможность использовать библиотек, купленных в маркете, для публикации в Маркете индикаторов и советников. Кроме библиотек, т.к. будет возможность перепродажи чужих библиотек.
 
Если нет, то какой смысл публикации и покупки библиотек без кода?
Согласен, тоже был удивлён, 
Поэтому нет смысла продавать библиотеки. Поэтому их практически нет в маркете. 
И они никому не нужны. Скачиваний минимум. 
 
Поэтому нет смысла продавать библиотеки. Поэтому их практически нет в маркете.  

Вас послушать, так выходит будто все преследуют цель продавать продукты в маркете.  По-моему, процентов 99 народу использует MQL по прямому назначению - создание программ для собственной торговли на рынке.

А библиотек мало, потому что нормальных программистов тут мало  (имею ввиду как спрос, так и предложение)

 
Забавно, что EX5-вариант потребовал использовать кастомные символы. В четверке с этим проще вышло.

Не работает в мт5 если снята галка использования длл в настройках терминала.

Ни на кастомных ни на обычных символах

 
А библиотек мало, потому что нормальных программистов тут мало  (имею ввиду как спрос, так и предложение)

Такая картина во всех областях,  а не только тут. Хороших специалистов всегда мало. 
 
Не работает в мт5 если снята галка использования длл в настройках терминала.

Ни на кастомных ни на обычных символах

А это для кого?


 
Вас послушать, так выходит будто все преследуют цель продавать продукты в маркете.  По-моему, процентов 99 народу использует MQL по прямому назначению - создание программ для собственной торговли на рынке.

А библиотек мало, потому что нормальных программистов тут мало  (имею ввиду как спрос, так и предложение)

Речь шла о том, чтоб выкладывать библиотеки в маркет. Те кто может написать себе сам, в маркет не ходят. 

Цель заработать. Другой цели нет, меценат нет, спонсоров тоже нет. Каждый хочет заработать. Не важно как.  Продавать библиотеки, создавать свои программы или торговать. Суть одна. 
Библиотеки есть в коде базе. 
В маркете их нет смысла выкладывать. Я про это говорил. Вы меня неправильно поняли. Или я не правильно написал. 
И не все продается. Поверьте, 70% бесплатного. 
