Ошибки, баги, вопросы - страница 2509
Спрашивал в кодебазе модераторов - не получил ответа, спрошу здесь: как добавить описание на другом языке, например, если код выложен в английской кодебазе, то как добавить туда русский? Если код выкладывается и из русского и из английского интерфейса, получаем две разные страницы - каждая со своим id.
Вы зарегестрированы в ru секции форума - значит можете выкладывать только в ru КодоБазу.
А вот под перевод попадают только те коды, которые набрали какое-то минимальное количество баллов.
Или меняйте паспорт и прописку на en страну - тогда сможете выкладывать в en КодоБазу, но зато не сможете размещать в ru.
О как...
А я, исключительно по наивности, думал, что это что-то общее... По крайней мере, исходя из требования, чтобы всё было написано на "вражеском наречии" )))
ОФФ: Ты китайский знаешь?!
Нет, заказывал перевод тут на фрилансе
Понятно. Бум ждать, когда они (модераторы) появятся там ;-)
Заметил одну не очень приятную вещь. При компилировании советника с новым именем (при работающем терминале) и обновлении навигатора, новая сова в самом навигаторе появляется, а вот в тестере стратегий она появляется только после перезагрузки терминала.
Поправить можно?
что означает запись в журнале
Первый раз слышу, что пользователь регистрируется в "секции форума", а не на сайте целиком (тут куча сервисов помимо форума, учетная запись - общая). В каком документе написано, что я не могу выкладывать в английскую или какую-либо другую кодебазу? Как это согласуется с тем, что писать блоги, выкладывать продукты в маркет и использовать прочие разделы можно (и даже нужно, исходя из здравого смысла) на любых поддерживаемых языках? Больше похоже на недоработку кодебазы (вроде уже давно были обсуждения этой проблемы, где конкретно - не скажу, вполне вероятно что и в сервис-деске, который теперь недоступен). Технически сайт позволяет выкладывать коды под любым языком. Английский, как наиболее универсальный - вне конкуренции.
Уважаемые разработчики добавьте в индикатор функцию OnTester.
Ни одного рабочего метода нет узнать из индикатора завершение теста
А что, собственно говоря, Вы ожидаете от индикатора? Что именно он должен выдать по завершению теста?