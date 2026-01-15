Ошибки, баги, вопросы - страница 2509

Stanislav Korotky:

Спрашивал в кодебазе модераторов - не получил ответа, спрошу здесь: как добавить описание на другом языке, например, если код выложен в английской кодебазе, то как добавить туда русский? Если код выкладывается и из русского и из английского интерфейса, получаем две разные страницы - каждая со своим id.

Вы зарегестрированы в ru секции форума - значит можете выкладывать только в ru КодоБазу.

А вот под перевод попадают только те коды, которые набрали какое-то минимальное количество баллов.


Или меняйте паспорт и прописку на en страну - тогда сможете выкладывать в en КодоБазу, но зато не сможете размещать в ru.

Vladimir Karputov:

О как...

А я, исключительно по наивности, думал, что это что-то общее... По крайней мере, исходя из требования, чтобы всё было написано на "вражеском наречии" )))

 
Stanislav Korotky:

ОФФ: Ты китайский знаешь?!

Нет, заказывал перевод тут на фрилансе


Stanislav Korotky:

Понятно. Бум ждать, когда они (модераторы) появятся там ;-)

это было еще до автоматизации КБ. впрочем, комментарии модератора вроде еще остались и туда писать можно, так что думаю прокатит
Заметил одну не очень приятную вещь. При компилировании советника с новым именем (при работающем терминале) и обновлении навигатора, новая сова в самом навигаторе появляется, а вот в тестере стратегий она появляется только после перезагрузки терминала. 

Поправить можно?



 
Исправим
 

что означает запись в журнале

2019.07.10 22:47:21.844 Tester  single pass 5 started
 
Первый раз слышу, что пользователь регистрируется в "секции форума", а не на сайте целиком (тут куча сервисов помимо форума, учетная запись - общая). В каком документе написано, что я не могу выкладывать в английскую или какую-либо другую кодебазу? Как это согласуется с тем, что писать блоги, выкладывать продукты в маркет и использовать прочие разделы можно (и даже нужно, исходя из здравого смысла) на любых поддерживаемых языках? Больше похоже на недоработку кодебазы (вроде уже давно были обсуждения этой проблемы, где конкретно - не скажу, вполне вероятно что и в сервис-деске, который теперь недоступен). Технически сайт позволяет выкладывать коды под любым языком. Английский, как наиболее универсальный - вне конкуренции.

 
Stanislav Korotky:
Да бред. подожди нормального ответа
 

Уважаемые разработчики добавьте в индикатор функцию OnTester.

Ни одного рабочего метода нет узнать из индикатора завершение теста

EgorKim:

Уважаемые разработчики добавьте в индикатор функцию OnTester.

Ни одного рабочего метода нет узнать из индикатора завершение теста

А что, собственно говоря, Вы ожидаете от индикатора? Что именно он должен выдать по завершению теста?

