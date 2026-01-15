Ошибки, баги, вопросы - страница 2516

Вопрос начального уровня. Всегда работаю в portable-режиме, поэтому TERMINAL_DATA_PATH совпадает с TERMINAL_PATH.

А в общем случае, в какой папке находится MQL5-папка со всеми исходниками?

TERMINAL_DATA_PATH
от операционки зависят пути, у меня Вин10 - там нельзя отключить контроль учетных записей, в Вин7 будет схожий путь если контроль UAC включен, если отключен то путь будет именно такой как указан при установке, т.е папке C:\Program Files\MetaTrader 5   - будут находиться все файлы 

void OnStart()
  {
   Print("TERMINAL_DATA_PATH = ",TerminalInfoString(TERMINAL_DATA_PATH));  // TERMINAL_DATA_PATH = C:\Users\IgorM\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\D0E8219F97C8CF37AD8BF550E51FF075
   Print("TERMINAL_PATH = ",TerminalInfoString(TERMINAL_PATH));            // TERMINAL_PATH = C:\Program Files\MetaTrader 5
  }
 
Igor Makanu:

от операционки зависят пути, у меня Вин10 - там нельзя отключить контроль учетных записей, в Вин7 будет схожий путь если контроль UAC включен, если отключен то путь будет именно такой как указан при установке, т.е папке C:\Program Files\MetaTrader 5   - будет все находиться файлы

Так где MQL5-папка находится?

 
C:\Users\IgorM\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\D0E8219F97C8CF37AD8BF550E51FF075\MQL5

в папке C:\Program Files\MetaTrader 5


 
C:\Users\Имя_пользователя\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\много_букаф_5D4AA2245DD7D9A9216B46G7D7BAE10E_типа_того

 
Artyom Trishkin:

Спасибо!

 
Я тоже работаю в портейбл. Но открыть всегда можно терминал из стандартного расположения:

Щёлкаем по любому коду в кодбейз и выбираем открыть в ...

Открывается в редакторе, который не портейбл - там и смотрим Файл - Открыть каталог данных

 
Учту, спасибо.

 
эвона как замаскировался, я ленивый, в одном месте 4 цифробуквы исправил, да имя юзера из МЕ скопировал ))))

 
Дык... привыкли руки к топорам ...

