Ошибки, баги, вопросы - страница 2510
Всем здравствуйте. Проблема с CopyRates/CopyClose - не копирует достаточное количество.
возвращает:
maxbars = 10000000;
copied = 5984, copcls = 5984 вместо 10000
Проблема в понимании.
Вы можете задать и 100000000 баров в терминале, но нt обязательно такое количество будет на сервере.
Можно проверить количество доступных баров таймсерии при помощи Bars()
Уважаемые разработчики, как так получается что на текущем фьючерсе брент (BR-8.19) сочетание флагов TICK_FLAG_SELL+TICK_FLAG_VOL+TICK_FLAG_LAST = 88, а на дальнем (BR-9.19) то же сочетание флагов дает значение 344?
Аналогично сочетание TICK_FLAG_BUY+TICK_FLAG_VOL+TICK_FLAG_LAST на текущем фьючерсе BR-8.19 = 56, а на дальнем уже 312?
В документации каких-то флагов не хватает?Билд 2085, реал открывашки.
Можно тогда еще вопрос?
Если история загружена и храниться локально, можно ли как-то увеличить доступное количество баров?
Здравствуйте Разработчики!
Большая просьба, добавьте пожалуйста функцию фильтрации параметров во вкладке "Оптимизация". Например когда прошла "Оптимизация" и получили много Результатов, то не желательные результаты по каким либо условиям можно было бы отфильтровать.
(Сейчас крайне не удобно работать с результатами в Оптимизации МТ5, есть простая ранжировка результатов и очень мало параметров выводится, нет таких как "средняя сделка" "макс.просадка в пунктах" и т.д.)
Даже в TSlab очень удобно отбирать полученные результаты после оптимизации и по очень большому количеству параметров.
это недокументированные флаги (используются терминалом)
Спасибо. Вот почему бы эту инфу в документации не отобразить... Ну да ладно.
Начиная с определенной даты появляются оповещения, будто несколько человек не прочтены в личке
Прощелкиваешь всех, оповещения уходят. Но стоит только кому-нибудь написать в ЛС, как снова все сбрасывается до большого числа.
Вопрос: что метатрэйдер делает после запуска? Один график, чистый, без индикаторов. Примерно в течение 10-ти минут полностью забирает ресурсы диска.
И четвёрка и пятёрка. Пятёрку ещё могу понять, там обновления постоянно, но четвёрка-то устаканена.
По времени в пятницу за 5 минут управились, сегодня больше 20ти.
По истечении этого времени 0%
Это размер папки Terminal, накопилось за много лет:
Может в ней чистку провести? В архивы что-то позажимать? Если, конечно, это имеет смысл.