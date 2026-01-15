Ошибки, баги, вопросы - страница 2510

Всем здравствуйте. Проблема с CopyRates/CopyClose - не копирует достаточное количество.

MqlRates mrate[];
double clss [];
int maxbars = TerminalInfoInteger(TERMINAL_MAXBARS);
int copied = CopyRates(_Symbol,_Period,1,10000,mrate);
int copcls = CopyClose(_Symbol,_Period,1,10000,clss);

возвращает:

maxbars = 10000000;

copied = 5984, copcls = 5984 вместо 10000

 
Проблема в понимании.

Вы можете задать и 100000000 баров в терминале, но нt обязательно такое количество будет на сервере.

Можно проверить количество доступных баров таймсерии при помощи Bars()

[Удален]  

Уважаемые разработчики, как так получается что на текущем фьючерсе брент (BR-8.19) сочетание флагов TICK_FLAG_SELL+TICK_FLAG_VOL+TICK_FLAG_LAST = 88, а на дальнем (BR-9.19) то же сочетание флагов дает значение 344?

Аналогично сочетание TICK_FLAG_BUY+TICK_FLAG_VOL+TICK_FLAG_LAST на текущем фьючерсе BR-8.19 = 56, а на дальнем уже 312?

В документации каких-то флагов не хватает?

//+------------------------------------------------------------------+
//| Получаем строковые значения флага                                                                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
string GetStringFlag( const uint flags )
        {
         //---
         string text = "";
         //--- 
    if( ( flags&TICK_FLAG_BUY ) == TICK_FLAG_BUY )                                      
         text += "|BUY|";
    if( ( flags&TICK_FLAG_SELL ) == TICK_FLAG_SELL )                                                                                                                                            
         text += "|SELL|";
    if( ( flags&TICK_FLAG_VOLUME ) == TICK_FLAG_VOLUME )                                                                                                                                                
         text += "|VOL|";
    if( ( flags&TICK_FLAG_LAST ) == TICK_FLAG_LAST )
         text += "|LAST|";
    if( ( flags&TICK_FLAG_ASK ) == TICK_FLAG_ASK )
         text += "|ASK|";
    if( ( flags&TICK_FLAG_BID ) == TICK_FLAG_BID )
         text += "|BID|";
    //---
    return( text );
        }
Билд 2085, реал открывашки.
 
Artyom Trishkin:

Проблема в понимании.

Вы можете задать и 100000000 баров в терминале, но нt обязательно такое количество будет на сервере.

Можно проверить количество доступных баров таймсерии при помощи Bars()

Можно тогда еще вопрос?

Если история загружена и храниться локально, можно ли как-то увеличить доступное количество баров?

 

Здравствуйте Разработчики! 

Большая просьба, добавьте пожалуйста функцию фильтрации параметров во вкладке "Оптимизация". Например когда прошла "Оптимизация" и получили много Результатов, то не желательные результаты по каким либо условиям можно было бы отфильтровать.

(Сейчас крайне не удобно работать с результатами в Оптимизации МТ5, есть простая ранжировка результатов и очень мало параметров выводится, нет таких как "средняя сделка" "макс.просадка в пунктах" и т.д.)



Даже в TSlab очень удобно отбирать полученные результаты после оптимизации и по очень большому количеству параметров.


Alexey Kozitsyn:

Уважаемые разработчики, как так получается что на текущем фьючерсе брент (BR-8.19) сочетание флагов TICK_FLAG_SELL+TICK_FLAG_VOL+TICK_FLAG_LAST = 88, а на дальнем (BR-9.19) то же сочетание флагов дает значение 344?

Аналогично сочетание TICK_FLAG_BUY+TICK_FLAG_VOL+TICK_FLAG_LAST на текущем фьючерсе BR-8.19 = 56, а на дальнем уже 312?

В документации каких-то флагов не хватает?

Билд 2085, реал открывашки.

это недокументированные флаги (используются терминалом)

[Удален]  
Taras Slobodyanik:

это недокументированные флаги (используются терминалом)

Спасибо. Вот почему бы эту инфу в документации не отобразить... Ну да ладно.

 

Начиная с определенной даты появляются оповещения, будто несколько человек не прочтены в личке


Прощелкиваешь всех, оповещения уходят. Но стоит только кому-нибудь написать в ЛС, как снова все сбрасывается до большого числа.

 
fxsaber:

Начиная с определенной даты появляются оповещения, будто несколько человек не прочтены в личке


Прощелкиваешь всех, оповещения уходят. Но стоит только кому-нибудь написать в ЛС, как снова все сбрасывается до большого числа.


Это не "баг" а особенность сайта. 
Два раза надо клацнуть на пользователя сообщение. 
Нажать, потом назад и еще раз нажать. 

И появляется он, если открыты несколько вкладок. Или с разных компьютеров, телефонов был вход. 
 

Вопрос: что метатрэйдер делает после запуска? Один график, чистый, без индикаторов. Примерно в течение 10-ти минут полностью забирает ресурсы диска.

И четвёрка и пятёрка. Пятёрку ещё могу понять, там обновления постоянно, но четвёрка-то устаканена.

По времени в пятницу за 5 минут управились, сегодня больше 20ти.

По истечении этого времени 0%

Это размер папки Terminal, накопилось за много лет:

Может в ней чистку провести? В архивы что-то позажимать? Если, конечно, это имеет смысл.

