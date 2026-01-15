Ошибки, баги, вопросы - страница 2513

Roman:

Привыкайте к новому ссылочному дизайну, это не ошибка, а новый дизайн.
Модельер видимо не в духе был )))

Могли бы разрабы строчки меню и попонятнее написать, далеко не всем долбаный англо-америконский язык является родным языком
 
Roman:

Привыкайте к новому ссылочному дизайну, это не ошибка, а новый дизайн.
Модельер видимо не в духе был )))

Я думаю что это ошибка, так как в справке используется другой дизайн тестера.


 
aleger:
Могли бы разрабы строчки меню и попонятнее написать, далеко не всем долбаный англо-америконский язык является родным языком

Данный модуль, скорее всего еще находиться в стадии доработки. С английским увы, его надо понимать в данной сфере.

SEM:

Я думаю что это ошибка, так как в справке используется другой дизайн тестера.

Релиза о новом дизайне тестера ещё не было, по этому справка ещё не обновлена и содержит информацию о старом дизайне.

 

Множащиеся ошибки при работе с mql5 storage. Кто поможет более эффективно? Куда писать?

Если вы столкнулись с проблемами по финансовым операциям на MQL5.com, можете создать заявку и мы постараемся помочь.

Технические вопросы, связанные с функционированием платформы, вебсайта и сервисов, а также с особенностями языка MQL5, следует задавать на Форуме.
Как получилось снять "деньги" с демо счета?


 
SEM:

Как получилось снять "деньги" с демо счета?



некоторые "ДЦ" через личный кабинет раньше давали такую возможность.

Не помню где это было уже. Но точно было

 
SEM:

Как получилось снять "деньги" с демо счета?


Я столкнулся с тем что коррекция через снятие-пополнение счёта происходит.

 

Кто знаком с Маркетом, подскажите.

Если советник использует EX5-библиотеку, то какие варианты его публикации в Маркете?

 
fxsaber:

Кто знаком с Маркетом, подскажите.

Если советник использует EX5-библиотеку, то какие варианты его публикации в Маркете?


Только mqh инклюд
Импорт с ex5 не работает 
 
Vladislav Andruschenko:

Только mqh инклюд
Импорт с ex5 не работает 

Библиотека ресурсом не цепляется?

