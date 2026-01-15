Ошибки, баги, вопросы - страница 2513
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Привыкайте к новому ссылочному дизайну, это не ошибка, а новый дизайн.
Модельер видимо не в духе был )))
Привыкайте к новому ссылочному дизайну, это не ошибка, а новый дизайн.
Модельер видимо не в духе был )))
Я думаю что это ошибка, так как в справке используется другой дизайн тестера.
Могли бы разрабы строчки меню и попонятнее написать, далеко не всем долбаный англо-америконский язык является родным языком
Данный модуль, скорее всего еще находиться в стадии доработки. С английским увы, его надо понимать в данной сфере.
Я думаю что это ошибка, так как в справке используется другой дизайн тестера.
Релиза о новом дизайне тестера ещё не было, по этому справка ещё не обновлена и содержит информацию о старом дизайне.
Множащиеся ошибки при работе с mql5 storage. Кто поможет более эффективно? Куда писать?
Если вы столкнулись с проблемами по финансовым операциям на MQL5.com, можете создать заявку и мы постараемся помочь.Технические вопросы, связанные с функционированием платформы, вебсайта и сервисов, а также с особенностями языка MQL5, следует задавать на Форуме.
Как получилось снять "деньги" с демо счета?
Как получилось снять "деньги" с демо счета?
некоторые "ДЦ" через личный кабинет раньше давали такую возможность.
Не помню где это было уже. Но точно было
Как получилось снять "деньги" с демо счета?
Я столкнулся с тем что коррекция через снятие-пополнение счёта происходит.
Кто знаком с Маркетом, подскажите.
Если советник использует EX5-библиотеку, то какие варианты его публикации в Маркете?
Кто знаком с Маркетом, подскажите.
Если советник использует EX5-библиотеку, то какие варианты его публикации в Маркете?
Библиотека ресурсом не цепляется?