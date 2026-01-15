Ошибки, баги, вопросы - страница 2519

fxsaber:
Включен всего один Агент. 200 заданий полным перебором.

В полных логах такое. Почему это возникло?

Потому что сразу всю пачку отдали

Мы работаем над проблемой переразадчи невыполненных заданий

 
Ошибка при компиляции 
template<typename T>
struct A pack(sizeof(int)) { //(*) Error: 'int' - unexpected token
        T t;
};
void OnStart()
{
        A<int> a;
}

а так:

struct A pack(4)           { //(*)

нормально. А какая разница?

 
Ошибка при компиляции 
#define MACRO1( a, b )  a + b
#define MACRO2          MACRO1 //Error: 'MACRO1' - argument expected for the function-like macro
void OnStart()
{
    Print(MACRO2( 1, 2 ));
}
 

В MetaEditor "Поиск в файлах..." выдает результат в обратном порядке

Ожидалось наоборот: 36, 37, 38

Фактически используется скрытый параметр Направление (вниз) из другого меню. Грубо говоря нужно сначала пройти по другим меню и выставить там нужные параметры... и только потом можно корректно воспользоваться меню "Поиск в файлах..." и это при том, что оно как правило вызывается комбинацией клавиш или через панель

Также обратил внимание, что в MetaEditor направление поиска в меню "Поиск\Поиск" и "Поиск\Заменить" задается по разному. В 1ом случае через RadioButton, во 2ом CheckBox. Понятно что разные люди делали, но ожидалось какое то единообразие
 

Думал, такое невозможно в MT5.

 

Странные правила во фрилансе:

Обязуюсь до заключения Соглашения не вступать в контакт с Заказчиком вне рамок этой заявки - ни в сторонних мессенджерах, ни в личной переписке, ни по почте. Я понимаю и принимаю условие, что нарушитель Правил будет лишен права на выполнение заказов во Фрилансе.

А если люди уже контактировали между собой до создания задания?

Stanislav Korotky:

Странные правила во фрилансе:

А если люди уже контактировали между собой до создания задания?

Главное не обсуждать стоимость и способы оплаты вне рамок сервиса.

 
Stanislav Korotky:

Странные правила во фрилансе:

А если люди уже контактировали между собой до создания задания?

тут скорее идет речь о том, чтобы реагировать на общие заявки. и в общих заявках не выманивать контакты... 

Но если, например, я общаюсь с заказчиком и подвожу его под работу в Фриланс, то он создает личную заявку на мое имя. 

Естественно тут       нельзя НЕ ОБЩАТЬСЯ      до заключения договора........

Хотя помню был такой бан........... 

Надо спрашивать Администрацию ! и делать уточнение в правилах. 


Понятно, что речь идет о том, чтобы не уводить заказчиков на сторону. Но это уже невыгодно. 

 

Сейчас, чтобы узнать текущую цену исходного символа в Тестере, нужно обязательно вызвать SymbolInfo-функцию. А там во входных тормозной string.

Не сказывается ли это негативно на производительности Тестера, когда гонишь по реальным тикам?

