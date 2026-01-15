Ошибки, баги, вопросы - страница 2519
Включен всего один Агент. 200 заданий полным перебором.
В полных логах такое. Почему это возникло?
Потому что сразу всю пачку отдали
Мы работаем над проблемой переразадчи невыполненных заданий
а так:
struct A pack(4) { //(*)
нормально. А какая разница?
В MetaEditor "Поиск в файлах..." выдает результат в обратном порядке
Ожидалось наоборот: 36, 37, 38
Фактически используется скрытый параметр Направление (вниз) из другого меню. Грубо говоря нужно сначала пройти по другим меню и выставить там нужные параметры... и только потом можно корректно воспользоваться меню "Поиск в файлах..." и это при том, что оно как правило вызывается комбинацией клавиш или через панель
Думал, такое невозможно в MT5.
Странные правила во фрилансе:
Обязуюсь до заключения Соглашения не вступать в контакт с Заказчиком вне рамок этой заявки - ни в сторонних мессенджерах, ни в личной переписке, ни по почте. Я понимаю и принимаю условие, что нарушитель Правил будет лишен права на выполнение заказов во Фрилансе.
А если люди уже контактировали между собой до создания задания?
Главное не обсуждать стоимость и способы оплаты вне рамок сервиса.
тут скорее идет речь о том, чтобы реагировать на общие заявки. и в общих заявках не выманивать контакты...
Но если, например, я общаюсь с заказчиком и подвожу его под работу в Фриланс, то он создает личную заявку на мое имя.
Естественно тут нельзя НЕ ОБЩАТЬСЯ до заключения договора........
Хотя помню был такой бан...........
Надо спрашивать Администрацию ! и делать уточнение в правилах.
Понятно, что речь идет о том, чтобы не уводить заказчиков на сторону. Но это уже невыгодно.
Сейчас, чтобы узнать текущую цену исходного символа в Тестере, нужно обязательно вызвать SymbolInfo-функцию. А там во входных тормозной string.
Не сказывается ли это негативно на производительности Тестера, когда гонишь по реальным тикам?