Ошибки, баги, вопросы - страница 2512

Новый комментарий
 
Stanislav Korotky:

Если бы индикатор возвращал значение в тестер, его можно было бы оптимизировать. Считаю это полезным, сталкивался с необходимостью. Сейчас задача решается "плясками с бубном".

а что должен вернуть индикатор? у него всего один возвращаемый параметр на каждом тике

return(rates_total);

что отправите из ретурн - то и получите на следующем тике в prev_calculated , вот обсуждали как " многопоточность " в индикаторе реализовать  https://www.mql5.com/ru/forum/278924/page4#comment_8679302

таким же способом можно и оптимизировать индикатор - появился новый бар - сделали оптимизацию, индикатор же "видит" бары? - зачем ему тестер ? 


Stanislav Korotky:

Визуальный или невизуальный режим - другой вопрос. Почему нельзя протестировать индикатор в невизуальном режиме - тоже не понятно, потому что он мог бы помочь выявить специфические проблемы в расчетах индикатора

а тестер тут при чем? хоть каждый тик (бар) обнуляйте индикаторные буфера - вот не визуальный режим, потом их заполняйте - вот визуальный режим

не знаю, где тут проблема, не очевидно все как то - индикатор это "отображалка индикаторных буферов (массивов)", в тестере удобно разве, что тики и новые бары не нужно генерировать ,  а так, что записали в буфер то и будет - по сути вообще распринтовать можно буфера, чтобы специфические расчеты индикатора проверить

 
Igor Zakharov:

Вопрос: что метатрэйдер делает после запуска? Один график, чистый, без индикаторов. Примерно в течение 10-ти минут полностью забирает ресурсы диска.

И четвёрка и пятёрка. Пятёрку ещё могу понять, там обновления постоянно, но четвёрка-то устаканена.

По времени в пятницу за 5 минут управились, сегодня больше 20ти.

По истечении этого времени 0%

Это размер папки Terminal, накопилось за много лет:

Может в ней чистку провести? В архивы что-то позажимать? Если, конечно, это имеет смысл.

Вы не указали размер вашего диска. Возможно он уже заполнен вашими данными.
Если это так, то да надо архивировать неиспользуемые данные и переносить куда нибудь, внешний диск, облако и т.д.

 
В кеше оптимизатора сохраняются результаты "По всем символам из Обзора рынка"?
 
Roman:

Вы не указали размер вашего диска. Возможно он уже заполнен вашими данными.
Если это так, то да надо архивировать неиспользуемые данные и переносить куда нибудь, внешний диск, облако и т.д.

300ГБ на системном свободно. Плюсом ещё 2 есть.

 
fxsaber:
В кеше оптимизатора сохраняются результаты "По всем символам из Обзора рынка"?
Нет
 

Что означает?

2019.07.18 18:30:01.477 Core 1 tester stopped because OnInit returns non-zero code


 
Askr:

Что означает?

2019.07.18 18:30:01.477 Core 1 tester stopped because OnInit returns non-zero code


Гугл-переводчик что говорит?
 
Askr:

Что означает?

2019.07.18 18:30:01.477 Core 1 tester stopped because OnInit returns non-zero code


Это говорит что нужно читать два лог-файла: "Эксперты" и "Журнал". Там будут ответы.

 

Как вернуть нормальный вид тестера стратегий? В чем может быть ошибка?


 
SEM:

Как вернуть нормальный вид тестера стратегий? В чем может быть ошибка?


Привыкайте к новому ссылочному дизайну, это не ошибка, а новый дизайн.
Модельер видимо не в духе был )))

1...250525062507250825092510251125122513251425152516251725182519...3696
Новый комментарий