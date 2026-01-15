Ошибки, баги, вопросы - страница 2512
Если бы индикатор возвращал значение в тестер, его можно было бы оптимизировать. Считаю это полезным, сталкивался с необходимостью. Сейчас задача решается "плясками с бубном".
а что должен вернуть индикатор? у него всего один возвращаемый параметр на каждом тике
return(rates_total);
что отправите из ретурн - то и получите на следующем тике в prev_calculated , вот обсуждали как " многопоточность " в индикаторе реализовать https://www.mql5.com/ru/forum/278924/page4#comment_8679302
таким же способом можно и оптимизировать индикатор - появился новый бар - сделали оптимизацию, индикатор же "видит" бары? - зачем ему тестер ?
Визуальный или невизуальный режим - другой вопрос. Почему нельзя протестировать индикатор в невизуальном режиме - тоже не понятно, потому что он мог бы помочь выявить специфические проблемы в расчетах индикатора
а тестер тут при чем? хоть каждый тик (бар) обнуляйте индикаторные буфера - вот не визуальный режим, потом их заполняйте - вот визуальный режим
не знаю, где тут проблема, не очевидно все как то - индикатор это "отображалка индикаторных буферов (массивов)", в тестере удобно разве, что тики и новые бары не нужно генерировать , а так, что записали в буфер то и будет - по сути вообще распринтовать можно буфера, чтобы специфические расчеты индикатора проверить
Вопрос: что метатрэйдер делает после запуска? Один график, чистый, без индикаторов. Примерно в течение 10-ти минут полностью забирает ресурсы диска.
И четвёрка и пятёрка. Пятёрку ещё могу понять, там обновления постоянно, но четвёрка-то устаканена.
По времени в пятницу за 5 минут управились, сегодня больше 20ти.
По истечении этого времени 0%
Это размер папки Terminal, накопилось за много лет:
Может в ней чистку провести? В архивы что-то позажимать? Если, конечно, это имеет смысл.
Вы не указали размер вашего диска. Возможно он уже заполнен вашими данными.
Если это так, то да надо архивировать неиспользуемые данные и переносить куда нибудь, внешний диск, облако и т.д.
300ГБ на системном свободно. Плюсом ещё 2 есть.
В кеше оптимизатора сохраняются результаты "По всем символам из Обзора рынка"?
Что означает?
2019.07.18 18:30:01.477 Core 1 tester stopped because OnInit returns non-zero code
Это говорит что нужно читать два лог-файла: "Эксперты" и "Журнал". Там будут ответы.
Как вернуть нормальный вид тестера стратегий? В чем может быть ошибка?
Привыкайте к новому ссылочному дизайну, это не ошибка, а новый дизайн.
Модельер видимо не в духе был )))