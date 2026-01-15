Ошибки, баги, вопросы - страница 2517
Похоже, обнаружилась потенциальная уязвимость для продавцов из Маркета.
В личку - здесь не стоит.
А можно надеяться что когда-нибудь наконец починят личные сообщения?
Приходится периодически заходить в сообщения чтобы посмотреть не писал ли кто, потому что нотификации не пашут.
что-то не то с телефоном. И иногда ID слетает, проверьте
Нотификации пашут.
Нотификации которые иконка возле логина. которая отображает сколько непрочитанных.
На телефоне форумом не пользуюсь, пуш-уведомлениями тоже
Не возможно удалиться из некоторых групповых чатов!!!
Кнопка отписаться не работает, кнопка закрыть чат не работает.
Похоже, обнаружилась потенциальная уязвимость для продавцов из Маркета.
Это про что? Я вижу какой-то хрен открыл публичный спам канал и подписал насильно 72 человека. Хотелось бы услышать от администрации, как такое возможно и будут ли приняты меры?
а что должен вернуть индикатор? у него всего один возвращаемый параметр на каждом тике
что отправите из ретурн - то и получите на следующем тике в prev_calculated , вот обсуждали как " многопоточность " в индикаторе реализовать https://www.mql5.com/ru/forum/278924/page4#comment_8679302
таким же способом можно и оптимизировать индикатор - появился новый бар - сделали оптимизацию, индикатор же "видит" бары? - зачем ему тестер ?
а тестер тут при чем? хоть каждый тик (бар) обнуляйте индикаторные буфера - вот не визуальный режим, потом их заполняйте - вот визуальный режим
не знаю, где тут проблема, не очевидно все как то - индикатор это "отображалка индикаторных буферов (массивов)", в тестере удобно разве, что тики и новые бары не нужно генерировать , а так, что записали в буфер то и будет - по сути вообще распринтовать можно буфера, чтобы специфические расчеты индикатора проверить
Вы не догоняете. При чем тут тики? Речь шла о возврате значения из функции OnTester, которая вызывается единожды после прохода тестера. Самый простой пример использования - качество (обобщенная ошибка) прогнозирующего индикатора. Если б он поддерживался тестером, его можно было бы оптимизировать и проверить на форварде.
Вместо всяких доморощенных ухищрений удобнее воспользоваться возможностями тестера. И самое главное, что ограничение на оптимизацию индюка как MQL программы - искусственное, т.е. включить такую поддержку в тестере MQ могло бы легко.
Это про что?
Уже ни про что. После всех проверок оказалось ложной тревогой.
И самое главное, что ограничение на оптимизацию индюка как MQL программы - искусственное, т.е. включить такую поддержку в тестере MQ могло бы легко.
Думаю, индикаторы попали в Тестер только из-за Маркета.