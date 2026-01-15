Ошибки, баги, вопросы - страница 2517

Похоже, обнаружилась потенциальная уязвимость для продавцов из Маркета.
 
В личку - здесь не стоит.

 

А можно надеяться что когда-нибудь наконец починят личные сообщения?

Приходится периодически заходить в сообщения чтобы посмотреть не писал ли кто, потому что нотификации не пашут.

 
что-то не то с телефоном. И иногда ID слетает, проверьте

Нотификации пашут. 


 
На телефоне форумом не пользуюсь, пуш-уведомлениями тоже

 

Не возможно удалиться из некоторых групповых чатов!!!

Кнопка отписаться не работает, кнопка закрыть чат не работает.

 
Это про что? Я вижу какой-то хрен открыл публичный спам канал и подписал насильно 72 человека. Хотелось бы услышать от администрации, как такое возможно и будут ли приняты меры?

 
Вы не догоняете. При чем тут тики? Речь шла о возврате значения из функции OnTester, которая вызывается единожды после прохода тестера. Самый простой пример использования - качество (обобщенная ошибка) прогнозирующего индикатора. Если б он поддерживался тестером, его можно было бы оптимизировать и проверить на форварде.

Вместо всяких доморощенных ухищрений удобнее воспользоваться возможностями тестера. И самое главное, что ограничение на оптимизацию индюка как MQL программы - искусственное, т.е. включить такую поддержку в тестере MQ могло бы легко.

 
Уже ни про что. После всех проверок оказалось ложной тревогой.

 
Думаю, индикаторы попали в Тестер только из-за Маркета.

