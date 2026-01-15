Ошибки, баги, вопросы - страница 2518
Можно добавить в кодобазе сортировку по количеству голосов?
Сортировка по "лучшие" - вообще не понятно как сортируются и с какого они стали лучшими
Попробовал по тикам сформировать массив time[] минутных баров и сравнить его с оригинальным.
Попробовал на разных брокерах.
Результаты не идеальные.
Например, на брокере "1" с явнваря 2018 года, все бары совпадают, но если брать предыдущие года, вылезает много "битых" баров.
С брокером "2" все ОК.
С MQ-Demo сервером тоже много "битых" баров.
Кто виноват? Брокер? Почему тики не совпадают с барами?ЗЫ Для правильного теста не забудьте поставить unlimited бар в окне.
Что с тестером творится уже несколько билдов подряд?
Почему после остановки отладки на исторических данных, нет возможности редактировать параметры советника,
да и повторную отладку уже не запустить, пока не закроешь окно визуального тестера.
Уважаемые, а почему бы не добавить мааалюсенький функционал в оптимизатор? Типа такого:
И ещё. Как правильно проверить задержку при выставлении Режима Торговли?
Вчера поставил задержку на 50 мсек. А TerminalInfoInteger(TERMINAL_PING_LAST) выдаёт 0. Что не так?
В полных логах такое. Почему это возникло?
Уже сколько раз задаю вопрос - а в ответ тишина...
Либо