Можно добавить в кодобазе сортировку по количеству голосов?

Сортировка по "лучшие" - вообще не понятно как сортируются и с какого они стали лучшими

 

Попробовал по тикам сформировать массив time[] минутных баров и сравнить его с оригинальным.
Попробовал на разных брокерах. 
Результаты не идеальные. 
Например, на брокере "1" с явнваря 2018 года, все бары совпадают, но если брать предыдущие года, вылезает много "битых" баров.
С брокером "2" все ОК.
С MQ-Demo сервером тоже много "битых" баров.

Кто виноват? Брокер? Почему тики не совпадают с барами?

2019.07.23 01:09:26.463 TestTicksVsBars (EURUSD,M1)     ******************
2019.07.23 01:09:28.217 TestTicksVsBars (EURUSD,M1)     Время на загрузку 12478031 тиков = 1.635 секунд
2019.07.23 01:09:28.217 TestTicksVsBars (EURUSD,M1)     Время на формирование time[207157] = 119505 микросекунд
2019.07.23 01:09:28.224 TestTicksVsBars (EURUSD,M1)     сформировано бар с 2019.01.02 06:00 - 207157
2019.07.23 01:09:28.225 TestTicksVsBars (EURUSD,M1)     реальных баров - 207155
2019.07.23 01:09:28.226 TestTicksVsBars (EURUSD,M1)     тики есть, бара нет. бар = 190841  2019.07.08 00:05:00  2019.07.08 00:02:00
2019.07.23 01:09:28.226 TestTicksVsBars (EURUSD,M1)     тики есть, бара нет. бар = 190841  2019.07.08 00:05:00  2019.07.08 00:03:00
2019.07.23 01:09:28.226 TestTicksVsBars (EURUSD,M1)     тики есть, бара нет. бар = 190841  2019.07.08 00:05:00  2019.07.08 00:04:00
2019.07.23 01:09:28.226 TestTicksVsBars (EURUSD,M1)     бар есть, тиков нет. бар = 190885  2019.07.08 00:49:00  2019.07.08 00:50:00
2019.07.23 01:09:28.226 TestTicksVsBars (EURUSD,M1)     ******************

2019.07.23 01:11:21.408 TestTicksVsBars (EURUSD,M1)     ******************
2019.07.23 01:11:27.924 TestTicksVsBars (EURUSD,M1)     Время на загрузку 39202241 тиков = 5.648 секунд
2019.07.23 01:11:27.924 TestTicksVsBars (EURUSD,M1)     Время на формирование time[578497] = 867958 микросекунд
2019.07.23 01:11:27.929 TestTicksVsBars (EURUSD,M1)     сформировано бар с 2018.01.02 00:01 - 578497
2019.07.23 01:11:27.931 TestTicksVsBars (EURUSD,M1)     реальных баров - 578497
2019.07.23 01:11:27.932 TestTicksVsBars (EURUSD,M1)     Массивы равны
2019.07.23 01:11:27.932 TestTicksVsBars (EURUSD,M1)     ******************
ЗЫ Для правильного теста не забудьте поставить unlimited бар в окне.
Файлы:
TestTicksVsBars.mq5  7 kb
 

Что с тестером творится уже несколько билдов подряд?

Почему после остановки отладки на исторических данных, нет возможности редактировать параметры советника,

да и повторную отладку уже не запустить, пока не закроешь окно визуального тестера.

Уважаемые, а почему бы не добавить мааалюсенький функционал в оптимизатор? Типа такого:


 
И ещё. Как правильно проверить задержку при выставлении Режима Торговли?

Вчера поставил задержку на 50 мсек. А TerminalInfoInteger(TERMINAL_PING_LAST) выдаёт 0. Что не так?

 
На MT4 этот скрипт 
double Margin( const string Symb )
{
  const string Major = StringSubstr(Symb, 0, 3) + AccountInfoString(ACCOUNT_CURRENCY);
  
  return(MathCeil(MarketInfo(Symb, MODE_MARGINREQUIRED) / (SymbolInfoInteger(Major, SYMBOL_VISIBLE) ? SymbolInfoDouble(Major, SYMBOL_ASK) : 1)));
}

void OnStart()
{
  for (int i = SymbolsTotal(true) - 1; i >= 0; i--)
  {
    const string Name = SymbolName(i, true);
    
    Print(Name + " = "+ (string)Margin(Name));
  }
}
в дебаг-режиме намертво вешает Терминал. Воспроизводится?
 
Включен всего один Агент. 200 заданий полным перебором. 
2019.07.24 20:35:37.739 Core 1  pass 191 returned result 1361.80 in 0:00:00.111
2019.07.24 20:35:37.739 Core 1  pass 192 returned result 1364.83 in 0:00:00.110
2019.07.24 20:35:37.739 Core 1  pass 193 returned result 1367.97 in 0:00:00.127
2019.07.24 20:35:37.739 Core 1  pass 194 returned result 1371.00 in 0:00:00.117
2019.07.24 20:35:38.615 Tester  pass 195 not processed and added to task queue
2019.07.24 20:35:38.615 Tester  pass 196 not processed and added to task queue
2019.07.24 20:35:38.615 Tester  pass 197 not processed and added to task queue
2019.07.24 20:35:38.615 Tester  pass 198 not processed and added to task queue
2019.07.24 20:35:38.615 Tester  pass 199 not processed and added to task queue
2019.07.24 20:35:38.615 Core 1  pass 195 returned result 1373.83 in 0:00:00.165
2019.07.24 20:35:38.615 Core 1  pass 196 returned result 1376.71 in 0:00:00.209
2019.07.24 20:35:38.615 Core 1  pass 197 returned result 1379.64 in 0:00:00.199
2019.07.24 20:35:38.615 Core 1  pass 198 returned result 1382.55 in 0:00:00.144
2019.07.24 20:35:38.615 Core 1  pass 199 returned result 1385.43 in 0:00:00.156
2019.07.24 20:35:38.615 Core 1  pass 195 (batch of 5 tasks) started
2019.07.24 20:35:38.615 Tester  optimization finished, total passes 200

В полных логах такое. Почему это возникло?

Уже сколько раз задаю вопрос - а в ответ тишина...

Либо

  1. Вопрос такой, на который ни у кого ответа нет по причине "тупости" самого вопроса...
  2. Ответа нет по причине того, что нечего сказать по существу. Ибо вопрос вогнал в ступор...
  3. Отвечать данному индивидууму считают ниже своего достоинства...
Просто выберите нужную циферку - я буду знать, задавать ли ещё вопросы, или ну его .....................
