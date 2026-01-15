Ошибки, баги, вопросы - страница 2376
Вы оптимизируете на своих локальных агентах? Покажите лог агента после оптимизации.
Покажите лог тестера после оптимизации тотальным перебором
Да, агенты локальные. В логах ошибок нет. Приложил скрины и файлы. От агентов не все 8, а только 3 (остальные аналогичные) :)
Первый раз вижу в логах Агента такое
У меня в логах только так
Это мой эксперт пишет :)
Когда запускаете генетику, то оптимизируете по пользовательскому критерию?
Судя по представленным логам, OnTester во всех случаях вернул 0
Так у него еще и самих сделок нет. Т.е. критерий не при чем.
Мы специально оставили возможность выводить в лог из OnInit. После завершения OnInit при оптимизации эксперт ничего не может вывести в лог
Так это же лог Оптимизации, как получается выводить свой текст в него?
Так у него еще и самих сделок нет. Т.е. критерий не при чем.
Генетика-то работает?
Если пространство генетики умещается в 64 бита, то тестерный агент не знает, генетика это или тотальный перебор. Код один и тот же. Да и для "большой" генетики цикл расчётов ровно тот же
Так это же лог Оптимизации, как получается выводить свой текст в него?Любой Print?
Генетика-то работает?
Если пространство генетики умещается в 64 бита, то тестерный агент не знает, генетика это, или тотальный перебор. Код один и тот же. Да и для "большой" генетики цикл расчётов ровно такой же
Ошибки, баги, вопросы
Kuzmich, 2019.01.29 15:22
Методом "тыка" выяснил, что Генетический алгоритм оптимизации работает корректно (всё отображается в результатах), а вот Полный перебор отображает "нули" в результатах оптимизации. Похоже всё-таки на баг билда :(.