Ошибки, баги, вопросы - страница 2376

Новый комментарий
 
Slava:

Вы оптимизируете на своих локальных агентах? Покажите лог агента после оптимизации.

Покажите лог тестера после оптимизации тотальным перебором

Да, агенты локальные. В логах ошибок нет. Приложил скрины и файлы. От агентов не все 8, а только 3 (остальные аналогичные) :)

Агенты

Журнал тестера.

Файлы:
20190129.log  7 kb
20190129.log  20 kb
20190129.log  21 kb
20190129.log  21 kb
 
Kuzmich:

Да, агенты локальные. В логах ошибок нет. Приложил скрины и файлы. От агентов не все 8, а только 3 (остальные аналогичные) :)

Первый раз вижу в логах Агента такое

OQ      0       21:37:12.804    DBS_WormEater_85 (RTS-3.19,M5)  2018.12.01 00:00:03   DBS_WormEater_85: OnInit: Эксперт успешно загружен и инициализирован.
HQ      0       21:37:13.268    Tester  1 OnTester result 0 : passed in 0:00:00.788
RK      0       21:37:13.431    DBS_WormEater_85 (RTS-3.19,M5)  2018.12.01 00:00:03   DBS_WormEater_85: OnInit: Эксперт успешно загружен и инициализирован.
KG      0       21:37:13.896    Tester  2 OnTester result 0 : passed in 0:00:00.785


У меня в логах только так

ED      0       13:46:30.776    Tester  1809 OnTester result 6328 : passed in 0:00:00.571
RS      0       13:46:31.177    Tester  1810 OnTester result 6432 : passed in 0:00:00.400
 
fxsaber:

Первый раз вижу в логах Агента такое


У меня в логах только так

Это мой эксперт пишет :)

 
Kuzmich:

Да, агенты локальные. В логах ошибок нет. Приложил скрины и файлы. От агентов не все 8, а только 3 (остальные аналогичные) :)

Когда запускаете генетику, то оптимизируете по пользовательскому критерию?

Судя по представленным логам, OnTester во всех случаях вернул 0

 
Slava:

Когда запускаете генетику, то оптимизируете по пользовательскому критерию?

Судя по представленным логам, OnTester во всех случаях вернул 0

Так у него еще и самих сделок нет. Т.е. критерий не при чем.

 
fxsaber:

Первый раз вижу в логах Агента такое


Мы специально оставили возможность выводить в лог из OnInit. После завершения OnInit при оптимизации эксперт ничего не может вывести в лог

 
Kuzmich:

Это мой эксперт пишет :)

Так это же лог Оптимизации, как получается выводить свой текст в него?

Slava:

Мы специально оставили возможность выводить в лог из OnInit. После завершения OnInit при оптимизации эксперт ничего не может вывести в лог

Любой Print?
 
fxsaber:

Так у него еще и самих сделок нет. Т.е. критерий не при чем.

Генетика-то работает?

Если пространство генетики умещается в 64 бита, то тестерный агент не знает, генетика это или тотальный перебор. Код один и тот же. Да и для "большой" генетики цикл расчётов ровно тот же

 
fxsaber:

Так это же лог Оптимизации, как получается выводить свой текст в него?

Любой Print?
Да. Любой Print из OnInit
 
Slava:

Генетика-то работает?

Если пространство генетики умещается в 64 бита, то тестерный агент не знает, генетика это, или тотальный перебор. Код один и тот же. Да и для "большой" генетики цикл расчётов ровно такой же

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Ошибки, баги, вопросы

Kuzmich, 2019.01.29 15:22

Методом "тыка" выяснил, что Генетический алгоритм оптимизации работает корректно (всё отображается в результатах), а вот Полный перебор отображает "нули" в результатах оптимизации. Похоже всё-таки на баг билда :(.

1...236923702371237223732374237523762377237823792380238123822383...3696
Новый комментарий