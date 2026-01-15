Ошибки, баги, вопросы - страница 2317
не сохраняется ((
У меня сохраняется:
Как удалить отложенный ордер по истекшему фьючерсу?
Зависли три ордера.
При попытке удалить отвечает - торговля отключена.
Решил написать полностью свой код, а не править чужой.
Похоже, на равных. Первые итерации сильно отличаются друг от друга. Затем выравнивается.
string - массив, а массивы, переменные типа структур и объекты классов всегда передаются по ссылке.
В примере строка передается без ссылки.
Здравствуйте уважаемые разрабы МТ, хочу сообщить об ошибке в алгоритме вычисления коэффициента Шарпа. В приложении отчет ув. господина Aleksey Vyazmikin где SR=0.29 однако по моим расчетам он равен примерно 3.7-3.8(в зависимости учитывать ли нулевые PnL) предполагаю что ошибка в отсутствии масштабирующего коэффициента при среднеквадратичном отклонении (sqrt(length)), так как средний ретурн не зависит от длинны ряда, он сходится, а СКО растет как sqrt(length)
C++
double SharpRatio(vector<double> pnl)
{
double avret = 0;
for (int i = 0; i < pnl.size(); ++i) avret += pnl[i];
avret /= pnl.size();
double var = 0;
for (int i = 0; i < pnl.size(); ++i) var += pow(pnl[i] - avret, 2);
var = sqrt(var / pnl.size()) / sqrt(pnl.size());
return avret / var;
}
Здравствуйте.
В MT5 Version: 5.00 build 1932 x64 от 29.10.2018 течет память при работе с динамическими массивами.
ArrayFree в данном случае не помогает, а вот ArrayResize(t, 0) все чистит.
В режиме оптимизации "Математические вычисления" агентам выдается по 1 заданию, как локальным так и удаленным, что приводит к не быстрой работе - издержки на ожидание, я полагаю.
Билд 1940.Добавлено: После ускорения вычисления в коде стало выдаваться по 2-3 задания, что конечно уже хорошо.