Ошибки, баги, вопросы - страница 2316
Вопрос на самом деле предназначался для разработчиков, чтобы была база для разоборок в причинах расхождений.
С учётом этого результата пока базы не видно
В Вашем варианте получится 50/50. В моем - все несколько смещено в одну из сторон.
Явного смещения нет хотя бы поэтому:
by_ref took 14433.781 milliseconds: sum=-1000000ll
by_val took 13817.533 milliseconds: sum=-1000000ll
by_ref took 13889.424 milliseconds: sum=-1000000ll
by_val took 14135.603 milliseconds: sum=-1000000ll
здесь у Вас вообще все зеркально
Нужен пример попроще... без функции rand - похоже что Вы именно её скорость и меряете (или что-нибудь другое), а не ref и val. Тем более странно что я простеньком x86 планшете, а порядок цифр примерно одинаковый ~14 против ~18. И чтобы при альтернативном сравнении полностью (!) одинаковые циклы давали одинаковый результат, а не как здесь
Нужен пример попроще...
Решил написать полностью свой код, а не править чужой.
Похоже, на равных. Первые итерации сильно отличаются друг от друга. Затем выравнивается.
Куда мне отправить просьбу исправить баг, что при перетаскивании одного края линии через ctrl эта линия то копируется, то нет? Как повезёт.
Вроде форум про язык, а про платформу куда слать?
Windows 10
MT5 x64 build 1932
2018.10.30 13:36:45.438 BotTradeHelperTelegram XAUUSD,M1: Ошибка в WebRequest. Код ошибки =4060
кто подскажет , что за ошибка и как ее устранить ??
2018.10.30 13:36:45.438 BotTradeHelperTelegram XAUUSD,M1: Ошибка в WebRequest. Код ошибки =4060
Сервис - Настройки - Советники
не сохраняется ((