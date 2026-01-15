Ошибки, баги, вопросы - страница 2316

fxsaber:

Вопрос на самом деле предназначался для разработчиков, чтобы была база для разоборок в причинах расхождений.

С учётом этого результата пока базы не видно

 
A100:

С учётом этого результата пока базы не видно

В Вашем варианте получится 50/50. В моем - все несколько смещено в одну из сторон.

 
fxsaber:

В Вашем варианте получится 50/50. В моем - все несколько смещено в одну из сторон.

Явного смещения нет хотя бы поэтому:

by_ref took 14433.781 milliseconds: sum=-1000000ll
by_val took 13817.533 milliseconds: sum=-1000000ll

by_ref took 13889.424 milliseconds: sum=-1000000ll
by_val took 14135.603 milliseconds: sum=-1000000ll

здесь у Вас вообще все зеркально

Нужен пример попроще... без функции rand - похоже что Вы именно её скорость и меряете (или что-нибудь другое), а не ref и val. Тем более странно что я простеньком x86 планшете, а порядок цифр примерно одинаковый ~14 против ~18. И чтобы при альтернативном сравнении полностью (!) одинаковые циклы давали одинаковый результат, а не как здесь

 
Мне в личке здесь пишет человек, на страницу которого я не могу перейти - получаю ошибку 404 (на страницы других корреспондентов захожу без проблем). Полагаю, не на публичный же форум по этому поводу обращаться? Как теперь решать эти вопросы без суппорта?
 
A100:

Нужен пример попроще...

Решил написать полностью свой код, а не править чужой.

int Ref( string &Str ) { return(Str == NULL ? 1 : 0); }
int Val( string  Str ) { return(Str == NULL ? 1 : 0); }

#define ITERATIONS 1e5

int BenchRef( const string &Str, const int Iterations = ITERATIONS )
{
  int Res = 0;
  
  for (int i = 0; i < Iterations; i++)
  {
    string Str2 = (string)i + Str;
    
    Res += Ref(Str2);
  }
    
  return(Res);
}

int BenchVal( const string &Str, const int Iterations = ITERATIONS )
{
  int Res = 0;
  
  for (int i = 0; i < Iterations; i++)
    Res += Val((string)i + Str);
    
  return(Res);
}

#define _CS(A) ((!::IsStopped()) && (A))

#define BENCH(A,B)                                           \
{                                                            \
  ulong MinTime = ULONG_MAX;                                 \
  for (int i = 0; _CS(i < B); i++)                           \
  {                                                          \
    Comment(#A + ": " + (string)i + "/" + #B);               \
                                                             \
    const ulong StartTime=GetMicrosecondCount();             \
    A;                                                       \
    const ulong TmpTime = GetMicrosecondCount() - StartTime; \
                                                             \
    if (TmpTime < MinTime)                                   \
      MinTime = TmpTime;                                     \
  }                                                          \
                                                             \
  Print("Time["+#A+"] = "+(string)MinTime);                  \
}

void OnStart()
{
  string Str = " ";
  
  for (int i = 0; i < 16; i++)
    Str += Str;
    
  BENCH(BenchRef(Str), 100)
  BENCH(BenchVal(Str), 100)
}


Time[BenchRef(Str)] = 545708
Time[BenchVal(Str)] = 543934


Похоже, на равных. Первые итерации сильно отличаются друг от друга. Затем выравнивается.

 

Куда мне отправить просьбу исправить баг, что при перетаскивании одного края линии через ctrl эта линия то копируется, то нет? Как повезёт.

Вроде форум про язык, а про платформу куда слать?


Windows 10

MT5 x64 build 1932

 
Не могу добавить сигнал. В поле брокер нет моего брокера fortfs,а раньше был.
 
2018.10.30 13:36:45.438 BotTradeHelperTelegram XAUUSD,M1: Необходимо добавить адрес 'http://ec2-35-158-140-133.eu-central-1.compute.amazonaws.com' в список разрешенных URL во вкладке 'Советники'Ошибка64

2018.10.30 13:36:45.438 BotTradeHelperTelegram XAUUSD,M1: Ошибка в WebRequest. Код ошибки  =4060

кто подскажет , что за ошибка и как ее устранить ??


 
Evgeniytre:
2018.10.30 13:36:45.438 BotTradeHelperTelegram XAUUSD,M1: Необходимо добавить адрес 'http://ec2-35-158-140-133.eu-central-1.compute.amazonaws.com' в список разрешенных URL во вкладке 'Советники'Ошибка64

2018.10.30 13:36:45.438 BotTradeHelperTelegram XAUUSD,M1: Ошибка в WebRequest. Код ошибки  =4060

кто подскажет , что за ошибка и как ее устранить ??


Сервис - Настройки - Советники


 
Vladimir Karputov:

Сервис - Настройки - Советники

не сохраняется ((

