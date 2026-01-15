Ошибки, баги, вопросы - страница 3013
Что это за поле в тестере стратегий MT5 (2875)?
Количество знаков после десятичной точки в валюте депозита, если нет информации в обзоре рынка.
Вводили для тестирования криптовалют
Ошибка при выполнении:
Результат: 4007
Ожидалось: 0
Спасибо, исправлено
Могу я предложить улучшение сайта: включить ссылку на цитируемый пост. Мне было интересно узнать, что было исправлено, но мне пришлось искать 3 страницы сообщений на форуме.
Было бы очень полезно иметь такую цитату:
Пожалуйста, передайте его команде веб-сайта.
"Ну ты, барин, и задачки задаёшь..." )))
Приветствую всех. Вставил в код советника пользовательский индикатор TMA_Fair. При прогоне в тестере сова начала жутко тормозить. Посмотрел в списке индикаторов на графике, а там этого TMA_Fair сотни, на каждом новом тике новый график строит.
Может кто знает, как это можно исправить или код индикатора подправить можно?
Так сказать дополнительная защита от новичков. Но лучше явно передавать размер, чтоб его самому контролировать, иначе замучаешься потом дебажить.
Еще обнаружил дополнительную защиту
Жёсткий пример, в страшном сне и не присниться.
Как вы до такого додумались?
;))
Как всегда - помог случай - на вставке Bluetooth клавиатуру заело