Что это за поле в тестере стратегий MT5 (2875)?


Количество знаков после десятичной точки в валюте депозита, если нет информации в обзоре рынка.

Вводили для тестирования криптовалют

 
Спасибо :-)
 
Ошибка при выполнении:

Результат:   4007

Ожидалось: 0

Спасибо, исправлено

 
Могу я предложить улучшение сайта: включить ссылку на цитируемый пост. Мне было интересно узнать, что было исправлено, но мне пришлось искать 3 страницы сообщений на форуме.

Было бы очень полезно иметь такую цитату:

Пожалуйста, передайте его команде веб-сайта.

"Ну ты, барин, и задачки задаёшь..." )))

 

Приветствую всех. Вставил в код советника пользовательский индикатор TMA_Fair. При прогоне в тестере сова начала жутко тормозить. Посмотрел в списке индикаторов на графике, а там этого TMA_Fair сотни, на каждом новом тике новый график строит. 

Может кто знает, как это можно исправить или код индикатора подправить можно?


TMA_Fair_.mq4  9 kb
 
Еще обнаружил дополнительную защиту

void OnStart()
{
    unsigned unsigned unsigned unsigned int x; //нормально
}
 
Жёсткий пример, в страшном сне и не присниться.
Как вы до такого додумались?

;))

 
Как всегда - помог случай - на вставке Bluetooth клавиатуру заело

