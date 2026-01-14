Ошибки, баги, вопросы - страница 106
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вероятно, это для тех символов, которые отсутствуют в MarketWatch, так как для SymbolName сказано:Выведите имя символа, для которого получен неожиданный результат и сравните со списком в MarketWatch.
...в справке не указано что для успешной работы этой функции необходимо присутствие инструмента в окне MarketWatch
Справку действительно нужно укомплектовать нормальными примерами и указать "узкие места".
PS
Также часто возникают ситуаций при которых после внесения в язык изменений некоторые эксперты из базы перестают работать (или выдают ошибки при компиляции).
Сегодня заметил...MT5(access.metatrader5.com:443)
EURJPY, Daily:
к примеру GBPJPY, Daily: Здесь все нормально.
А вот скрин EURJPY, Daily одного ДЦ MT4:
Разница видна невооруженным глазом....
Как это исправить?
Вероятно, это для тех символов, которые отсутствуют в MarketWatch, так как для SymbolName сказано:Выведите имя символа, для которого получен неожиданный результат и сравните со списком в MarketWatch.
Для символов, которые отсутствуют в MarketWatch, функция SymbolInfoTick() возвращает ошибку ERR_MARKET_SELECT_ERROR "Символ не выбран в MarketWatch" (код 4302). У меня в MarketWatch выбраны только EURUSD и GBPUSD. Элементарный прогон показывает, что для невыбранных символов SymbolInfoTick() возвращает ошибку ERR_MARKET_SELECT_ERROR:
Кстати, последний блок данных в логе sergey1294 отличается от остальных: во-первых, SymbolInfoTick() на сей раз возвращает тот самый код ошибки, а во-вторых, - не кажется ли Вам, что инструмент, базовая валюта и валюта маржи в этом блоке данных имеют какие-то странные имена?
Это - bug? Вы эту странность заметили вообще?
что касается последнего блока данных, это просто цикл перебора глюканул немного, и в последнем запросе к данным обратился к несуществующему инструменту, поэтому все поля кроме валюта депозита пустые
Это - как? В смысле, лог не от той версии кода, которая была приведёна?
Судя, по коду, там всё нормально.
Или SymbolsTotal() вернула одну величину, а во время прогона скрипта, где-то в середине цикла, по ужасной случайности, брокер, настраивая серверную часть, убрал из доступных один символ, и функция SymbolsTotal() - запроси её скрипт - вернула бы новое значение, на единицу меньшее, но, поскольку условие окончания цикла основывалось на старом значении, запомненном в переменной total, то соответствующие функции на последней итерации при обращении к уже теперь несуществующему символу вернули пустые строки? :)
Пока только такой сценарий придумался, чтобы такое произошло. :)
... Далее происходит явное приведение вычисленного значения к значению типа ulong. Именно к ulong, поскольку имеется гарантия, что приводимое значение неотрицательно.
В процессе приведения к целочисленному типу дробная часть вещественного типа отбрасывается. Не округление к ближайшему происходит, а именно отбрасывание дробной части, что гарантирует неувеличение максимального значения лотов, которое позволяет свободная маржа. То есть, - именно то, что нам и нужно.
Разработчикам.
А как сделать так чтобы в скриптах параметры появились (а то лень постоянно код менять под новые условия)?...
Разработчикам.
А как сделать так чтобы в скриптах параметры появились (а то лень постоянно код менять под новые условия)?...
#property script_show_inputs