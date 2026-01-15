Ошибки, баги, вопросы - страница 2153
как узнать во сколько закрываются торги по символу форекс?
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Особенности языка mql5, тонкости и приёмы работы
fxsaber, 2017.02.25 16:39
{
MqlDateTime sTime = {0};
::TimeToStruct(time, sTime);
return((ENUM_DAY_OF_WEEK)sTime.day_of_week);
}
// true - находимся в торговой сессии
bool SessionTrade( const string Symb )
{
datetime TimeNow = ::TimeTradeServer();
const ENUM_DAY_OF_WEEK DayOfWeek = GetDayOfWeek(TimeNow);
TimeNow %= 24 * 60 * 60;
bool Res = false;
datetime From, To;
for (int i = 0; (!Res) && ::SymbolInfoSessionTrade(Symb, DayOfWeek, i, From, To); i++)
Res = ((From <= TimeNow) && (TimeNow < To));
return(Res);
}
// Возвращает true, если символ торгуемый. Иначе - false.
bool SymbolTrade( const string Symb )
{
MqlTick Tick;
return(::SymbolInfoTick(Symb, Tick) ? ((Tick.bid != 0) && (Tick.ask != 0) && SessionTrade(Symb) /* &&
((ENUM_SYMBOL_TRADE_MODE)::SymbolInfoInteger(Symb, SYMBOL_TRADE_MODE) == SYMBOL_TRADE_MODE_FULL) */) : false);
}
Применение
OrderSend(Request, Result);
Очень неприятный баг с кастомными символами. Тиковая история кастомных символов может полностью пропасть.
Несколько десятков часов шла Оптимизация по реальным тикам кастомного символа. К компу никто не подходил и ничего не делал.
Через 15 часов после Оптимизации подошел посмотреть результаты. Воспользоваться пунктом меню "Запустить одиночное тестирование" на любом проходе не получается - Тестер начинает и сразу заканчивает.
Лог такой
Обнаружил, что тики всех кастомных символов удалены.
Если воспользоваться экспортом XML
то 350 000 проходов записываются в XML-файл размером 320 Мб. При этом зачем-то автоматически запускается открытие этого XML-файла. У меня это пытается сделать Notepad, который намертво зависает при чтении таких монстров. Просьба при выборе XML-меню заранее предупреждать каков будет приблизительный размер файла и каковы могут быть последствия при дальнейшем его открытии.
Ошибка при компиляции
выделить фрагмент кода пока нет возможности
согласен, но не нужно предупреждать, нужно запретить открытие файла, а пользователь сам уже решит каким его способом открыть
а так:
нормально. А какая разница?
Воспроизводится. Нужно запустить Тестер/Оптимизатор. После окончания подождать несколько часов. У меня через 10 часов точно удаляются все тики кастомных символов.