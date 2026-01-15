Ошибки, баги, вопросы - страница 2154
В этом меню
очень не хватает "Сохранить set-файл". Сейчас, чтобы сохранить нужный сет-файл, приходится сначала запустить одиночное тестирование, затем перейти во вкладку "Параметры" и там выбрать Сохранить.
Более того, не хватает возможности создать набор сет-файлов, с функционалом добавления в него нужных выбранных сетов из результатов Оптимизации. Очень удобно было бы работать с Тестером, если можно было бы их результатов Оптимизации собрать набор нужных сетов и затем загрузить его отдельно "в результаты Оптимизации".
Также не хватает мульти-сортировки. Вот хочу отсортировать результаты Оптимизации по количеству сделок. Наверх выскакивают результаты с отрицательным профитом. Очевидно, что такие результаты ни к чему. И смысл сортировки теряется. В общем, пока очень неудобная работа именно с анализом результатов Оптимизации. Возможно, крутые пользователи Excel решают такое вопросы через XML-импорт. Но не для каждого же пука изучать Excel.
Раз идет работа над улучшением Тестера, прошу учесть замечания.
В Журнале Оптимизатора запись на русском языке
А терминал на каком языке запущен?
Ошибка в Документации
Исправили, на сайте актуальный вариант. Спасибо
А терминал на каком языке запущен?
На русском. Впервые увидел системные сообщения Терминала/Тестера не на английском языке. По-моему, русский - неправильно в данном случае. Все таки логи должны быть унифицированы. Хотя бы на случай разборов проблем на форуме.
Ошибка при компиляции
А если убрать строку (*) - то нормально. А какая разница?
Месяца четыре назад добавили новую функциональность #property tester_set, к сожалению, в release notes информация о ней так и не попала...
Через ряд задалбываний описание все таки добавили в справку:
https://www.mql5.com/ru/docs/basis/preprosessor/compilation
https://www.metatrader5.com/ru/metaeditor/help/development/intelligent_management
Но для сообщества все прошло незаметно.
Спасибо, использую это. Но речь шла о другом - работа с результатами Оптимизации. Там почти никакого функционала.
Воспроизводится. Нужно запустить Тестер/Оптимизатор. После окончания подождать несколько часов. У меня через 10 часов точно удаляются все тики кастомных символов.
Похоже, никто не тестит на кастомной тиковой истории. Стоит не тестить несколько часов, как история пропадает. Жуткий баг. Как люди еще что-то записывают с крипто-бирж для теста, не пойму.
Похоже, никто не тестит на кастомной тиковой истории. Стоит не тестить несколько часов, как история пропадает. Жуткий баг. Как люди еще что-то записывают с крипто-бирж для теста, не пойму.
Я честно говоря вообще не понимаю смысл кастомной истории... Хоть убейте ...
Иногда складывается впечатление что разработчики делают все что бы увести внимание трейдера от истины...
Может может кто то назвать хотя бы 2 преимущества кастомной истории ?