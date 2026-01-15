Ошибки, баги, вопросы - страница 2114

fxsaber:

Ошибка в Документации

const void&  buffer[],

const void&  buffer[],  

такие ошибки наблюдал во многих парах функций. Рекомендую разработчикам проверить все - тем более что такую проверку несложно автоматизировать

[Удален]  
Itum:

Что это за ошибка такая и в чем проблема ?

Cannot load 'C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\F2262CFAFF47C27887389DAB2852351A\MQL4\Experts\myyd.dll' [998]

хотя в Experts dll-ка то есть ...


и еще такую ошибку дает:  Cannot call 'myyd.dll::de_init', DLL is not allowed

На стационарном все работает на VPS нет !

По MSDN System Error Codes

ERROR_NOACCESS 998 (0x3E6)

Invalid access to memory location.


Разве такое может быть... не хватает оперативки на загрузку dll-ки ... она у меня 7мб

На VPS оперативка 1Г

 
Itum:
Разве такое может быть... не хватает оперативки на загрузку dll-ки ... она у меня 7мб

Вероятно вторая ошибка 998 - это следствие первой 193 (если она есть)

 

Не могу понять, появился на файле восклицательный знак, что это?



 
Aleksey Rodionov:

Не могу понять, появился на файле восклицательный знак, что это?



Это значит Вы внесли изменения в файл и потом скомпилировали его. 


Добавлено: хотя нет, файл не подключен к Хранилище. Странно.

 

Сравниваю магики (ID). Обнаружил такое. Поясните пожалуйста кто может. Неужели "579" не влезло во всплывающую подсказку?



 
Andrey Voytenko:

Сравниваю магики (ID). Обнаружил такое. Поясните пожалуйста кто может

Потому что Неттинг. И мэгик доливочной сделки никакого отношения к мэгику сделки не имеет.
 
fxsaber:
Потому что Неттинг. И мэгик доливочной сделки никакого отношения к мэгику сделки не имеет.

Вообще то счет хэджевый, и deal.Magic() у этой сделки равен 1579. Тут отображение во всплывающей подсказке хромает. Или я чего-то не понимаю?

 
Andrey Voytenko:

Вообще то счет хэджевый, и deal.Magic() у этой сделки равен 1579. Тут отображение во всплывающей подсказке хромает. Или я чего-то не понимаю?

Тогда отображение.
 
fxsaber:
Тогда отображение.

Похоже, если использовать комментарий к позиции по максимуму (31 символ) то на отображение ID во всплывающей подсказке уже нет места.

