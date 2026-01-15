Ошибки, баги, вопросы - страница 2114
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ошибка в Документации
const void& buffer[],
const void& buffer[],
такие ошибки наблюдал во многих парах функций. Рекомендую разработчикам проверить все - тем более что такую проверку несложно автоматизировать
Что это за ошибка такая и в чем проблема ?
Cannot load 'C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\F2262CFAFF47C27887389DAB2852351A\MQL4\Experts\myyd.dll' [998]
хотя в Experts dll-ка то есть ...
и еще такую ошибку дает: Cannot call 'myyd.dll::de_init', DLL is not allowed
На стационарном все работает на VPS нет !
По MSDN System Error CodesERROR_NOACCESS 998 (0x3E6)
Invalid access to memory location.
Разве такое может быть... не хватает оперативки на загрузку dll-ки ... она у меня 7мб
На VPS оперативка 1Г
Разве такое может быть... не хватает оперативки на загрузку dll-ки ... она у меня 7мб
Вероятно вторая ошибка 998 - это следствие первой 193 (если она есть)
Не могу понять, появился на файле восклицательный знак, что это?
Не могу понять, появился на файле восклицательный знак, что это?
Это значит Вы внесли изменения в файл и потом скомпилировали его.
Добавлено: хотя нет, файл не подключен к Хранилище. Странно.
Сравниваю магики (ID). Обнаружил такое. Поясните пожалуйста кто может. Неужели "579" не влезло во всплывающую подсказку?
Сравниваю магики (ID). Обнаружил такое. Поясните пожалуйста кто может
Потому что Неттинг. И мэгик доливочной сделки никакого отношения к мэгику сделки не имеет.
Вообще то счет хэджевый, и deal.Magic() у этой сделки равен 1579. Тут отображение во всплывающей подсказке хромает. Или я чего-то не понимаю?
Вообще то счет хэджевый, и deal.Magic() у этой сделки равен 1579. Тут отображение во всплывающей подсказке хромает. Или я чего-то не понимаю?
Тогда отображение.
Похоже, если использовать комментарий к позиции по максимуму (31 символ) то на отображение ID во всплывающей подсказке уже нет места.