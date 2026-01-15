Ошибки, баги, вопросы - страница 2109

я до сих пор не знаю почему возникает ошибка выставления таймера. cannot set timer

как ее победить? 

я выяснил только то, что она возникает при сложном алгоритме и куча ордеров. что соответствует друг другу. 

т.е. много ордеров истории - читаем обрабатываем и таймер в какой то момент начинает глючить. 

при чем он глючит ни в момент запуска эксперта а через некоторое время. и перезапуск такого таймера не дает результата, только если перегрузить эксперта. 

 
Alexey Viktorov:

Если проверка была из тестера стратегий, то файл должен быть в терминал/tester/files

Папки такой нет. Попробовал папку создал - туда ничего не пишет.
 
Vladislav Andruschenko:
Например при нехватке средств, закрытом рынке, запрете торговли я не подаю повторный запрос. 
Теперь я понимаю,  что при таймаут не нужно,  но зачем лишать продавца права?  Это какой то серьёзный баг продавца? 

Серьезный баг потому что вместо одного ордера открывается бесконечное число ордеров - что означает моментальный слив!

Но лишать не будут потому что это не отслеживается

 
A100:

Серьезный баг потому что вместо одного ордера открывается бесконечное число ордеров - что означает моментальный слив!

Но лишать не будут потому что это не отслеживается


так я же не специально это делаю, правильно? я говорю про то, что в терминале возможно баг. который возвращает такую ошибку. на форуме я спросил как с ней бороться. 

Вариант - отказаться, не подходит. ведь был сигнал и я хочу открыть сделку. 

 

Добрый день. Вопрос разработчикам терминала.

Часто тестирую стратегии тестером стратегий MetaTrader4. И как по мне, то очень неудобно реализован скоростной режим. Даже на 31-ой скорости один бар на младшем ТФ (не говоря уже о старших) формируется около минуты, а на  тридцать второй скорости годовой участок пролетает за полминуты так, что ничего не заметишь. 

Бывает, видишь неинтересный участок, хочешь прокрутить, но вариантов нет - либо прибавить скорость с надеждой вовремя успеть остановить, либо приходится включать медленно и сидеть по 20-30 минут ждать, когда график дойдет до нужного места (ставить с конкретной даты не вариант - иногда надо предварительно историю сделок набить, иногда в памяти программы какие-то значения должны посчитаться по итерационному принципу).

Очень не хватает промежуточных скоростей.
Может есть способы решения этой проблемы, о которых я не знаю? Или это особенность разработки и только разработчики могут спасти ситуацию?

 
Vladislav Andruschenko:

так я же не специально это делаю, правильно? я говорю про то, что в терминале возможно баг. который возвращает такую ошибку. на форуме я спросил как с ней бороться. 

Вариант - отказаться, не подходит. ведь был сигнал и я хочу открыть сделку. 

Справедливости ради отмечу что сам однажды чуть было не слил по такой же схеме - спасло низкое значение ACCOUNT_LIMIT_ORDERS у брокера
 

ERR_FTP_CLOSED не поддерживается мета едитором, при компиляции ошибки

'ERR_FTP_CLOSED' - undeclared identifier  

'ERR_FTP_CLOSED' - constant expression required 

 
Vladimir Pastushak:

ERR_FTP_CLOSED не поддерживается мета едитором, при компиляции ошибки

#define ERR_FTP_CLOSED 4524

как вариант костыля

 
Anton Ohmat:
Папки такой нет. Попробовал папку создал - туда ничего не пишет.

Извини, я совсем упустил из виду, что у меня все терминалы в режиме /portable

Если терминал запускается вобычном режиме, то файл надо искать на диске С:

Проще туда попасть через меню

И в этом каталоге найти папку tester/files

 
Комбинатор:

#define ERR_FTP_CLOSED 4524

как вариант костыля


я так и поступил

