Ошибки, баги, вопросы - страница 2109
я до сих пор не знаю почему возникает ошибка выставления таймера. cannot set timer
как ее победить?
я выяснил только то, что она возникает при сложном алгоритме и куча ордеров. что соответствует друг другу.
т.е. много ордеров истории - читаем обрабатываем и таймер в какой то момент начинает глючить.
при чем он глючит ни в момент запуска эксперта а через некоторое время. и перезапуск такого таймера не дает результата, только если перегрузить эксперта.
Если проверка была из тестера стратегий, то файл должен быть в терминал/tester/files
Серьезный баг потому что вместо одного ордера открывается бесконечное число ордеров - что означает моментальный слив!
так я же не специально это делаю, правильно? я говорю про то, что в терминале возможно баг. который возвращает такую ошибку. на форуме я спросил как с ней бороться.
Вариант - отказаться, не подходит. ведь был сигнал и я хочу открыть сделку.
Добрый день. Вопрос разработчикам терминала.
Часто тестирую стратегии тестером стратегий MetaTrader4. И как по мне, то очень неудобно реализован скоростной режим. Даже на 31-ой скорости один бар на младшем ТФ (не говоря уже о старших) формируется около минуты, а на тридцать второй скорости годовой участок пролетает за полминуты так, что ничего не заметишь.
Бывает, видишь неинтересный участок, хочешь прокрутить, но вариантов нет - либо прибавить скорость с надеждой вовремя успеть остановить, либо приходится включать медленно и сидеть по 20-30 минут ждать, когда график дойдет до нужного места (ставить с конкретной даты не вариант - иногда надо предварительно историю сделок набить, иногда в памяти программы какие-то значения должны посчитаться по итерационному принципу).
Очень не хватает промежуточных скоростей.
Может есть способы решения этой проблемы, о которых я не знаю? Или это особенность разработки и только разработчики могут спасти ситуацию?
ERR_FTP_CLOSED не поддерживается мета едитором, при компиляции ошибки
'ERR_FTP_CLOSED' - undeclared identifier
#define ERR_FTP_CLOSED 4524
как вариант костыля
Папки такой нет. Попробовал папку создал - туда ничего не пишет.
Извини, я совсем упустил из виду, что у меня все терминалы в режиме /portable
Если терминал запускается вобычном режиме, то файл надо искать на диске С:
Проще туда попасть через меню
И в этом каталоге найти папку tester/files
я так и поступил