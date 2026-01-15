Ошибки, баги, вопросы - страница 2082
Индикаторы перестали правильно работать. Смещаются вправо при формировании новых баров без расчёта на новых данных. Заявка #1899266.
Поддерживаю! Идет сдвиг индикатора вправо.
Вышел новый билд (1689) с исправлением.
Спасибо, сейчас залью.
Протестировал. У себя проблем больше с этим не наблюдаю.
При дебаге советника/индикатора в самом терминале очень удобно выходить из этого режима через SHIFT+F5. Но на эту горячую комбинацию в терминале давно действует "Предыдущий Профиль". Поэтому часто в дебаг-режиме происходит переключение профиля.
Просьба блокировать такое переключение, когда выполняется дебаг.
Почему компилятор не ругается?
Знак плюс между строками отсутствует.
Почему компилятор не ругается?
Знак плюс между строками отсутствует.
Может потому, что принимает это как одну сплошную строку? А если поставить пробел
ps; Странно. С пробелом тоже не ругается, просто объединяет две строки.
fxsaber, 2017.12.03 12:49
В 1687 стало происходить
Терминал никак не может закачать EURUSD-данные. Лечится только перезагрузкой терминала.
Предполагаю, что терминал входит в бесконечный цикл синхронизации. EURUSD стоит символом в отладчике.
Экспериментировал с CopyTicksRange. Похоже, в новом билде он виноват в проблемах с синхронизацией.
Прошу сделать hot-fix.
Так уже 1689 - на нем так же?