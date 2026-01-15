Ошибки, баги, вопросы - страница 2082

Anatoli Kazharski:

Индикаторы перестали правильно работать. Смещаются вправо при формировании новых баров без расчёта на новых данных. Заявка #1899266.

Alexey Kozitsyn:
Вышел новый билд (1689) с исправлением. 
Anatoli Kazharski:
Alexey Kozitsyn:

Anatoli Kazharski:
Да, сейчас сдвига нет.
 

При дебаге советника/индикатора в самом терминале очень удобно выходить из этого режима через SHIFT+F5. Но на эту горячую комбинацию в терминале давно действует "Предыдущий Профиль". Поэтому часто в дебаг-режиме происходит переключение профиля.

Просьба блокировать такое переключение, когда выполняется дебаг.

 

Почему компилятор не ругается?

string Str = __FUNCTION__"123";

Знак плюс между строками отсутствует.

 
fxsaber:

Почему компилятор не ругается?

Знак плюс между строками отсутствует.

Может потому, что принимает это как одну сплошную строку? А если поставить пробел

string Str = __FUNCTION__ "123";


ps; Странно. С пробелом тоже не ругается, просто объединяет две строки.

 

В 1687 стало происходить

Терминал никак не может закачать EURUSD-данные. Лечится только перезагрузкой терминала.

Предполагаю, что терминал входит в бесконечный цикл синхронизации. EURUSD стоит символом в отладчике.

Экспериментировал с CopyTicksRange. Похоже, в новом билде он виноват в проблемах с синхронизацией.

Прошу сделать hot-fix.

 
fxsaber:

Так уже 1689 - на нем так же?

