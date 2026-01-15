Ошибки, баги, вопросы - страница 2080

Новый комментарий
 
влияет ли вид сортировки позиций в терминале(по тикетам, по времени, по символам) на номер в списке позиций?
 
Alexandr Bryzgalov:
влияет ли вид сортировки(по тикетам, по времени, по символам) на номер в списке позиций?

Нет. GUI не имеет обратной связи.

 

Всё чаще стал получать угрозы от MT5, мол памяти нет и все данные сейчас как потеряю, что напрягает, так как памяти достаточно... Обычно просто отменяешь предложение о закрытии и работаешь дальше, а сегодня терминал просто не захотел грузится... Закрыл браузер, где много вкладок было и все загрузилось.

Windows 7 64x

 
Баг компилятора
#define TOSTRING(A) (#A + " = " + (string)(A))

string Symb = NULL;

void OnInit()
{  
  Print(TOSTRING(_Symbol));
  Print(TOSTRING(Symb));

  if (Symb != _Symbol)
    Symb = _Symbol;
//    Symb = _Symbol + "_"; // такой вариант будет работать правильно
}


Переключая символы чарта с советником, получаем такой результат

_Symbol = AUDJPY
Symb = 
_Symbol = EURGBP
Symb = EURGBP
_Symbol = AUDJPY
Symb = AUDJPY

Т.е. как будто переменная Symb становится указателем на _Symbol. Стоит в исходнике заменить строку на подсвеченную, как результат становится верным

_Symbol = AUDJPY
Symb = 
_Symbol = EURGBP
Symb = AUDJPY_
_Symbol = AUDJPY
Symb = EURGBP_
 

В 1687 стало происходить

Терминал никак не может закачать EURUSD-данные. Лечится только перезагрузкой терминала.

Предполагаю, что терминал входит в бесконечный цикл синхронизации. EURUSD стоит символом в отладчике.

Экспериментировал с CopyTicksRange. Похоже, в новом билде он виноват в проблемах с синхронизацией.

Прошу сделать hot-fix.

 

В среднем (больше месяца смотрел) получается по одной заявке в день (включая выходные) клепать в СД. 75% из них - баги. Печальная статистика.

Только за сегодня уже три заявки, две из которых с исходными кодами воспроизведения бага. Один я такой "крутой"?

 

Опять памяти нет ему...

2017.12.04 01:27:45.716 Core 2  pass 0 tested with error "no memory in OnTick function (cannot get 5088 Kb, used 706 Mb)" in 0:00:02.433
2017.12.04 01:27:45.716 Core 2  pass 1 tested with error "task rejected by tester agent" in 0:00:00.000
2017.12.04 01:27:47.838 Core 2  pass 1 tested with error "no memory in OnTick function (cannot get 5088 Kb, used 701 Mb)" in 0:00:00.951
2017.12.04 01:27:47.838 Core 2  pass 0 tested with error "task rejected by tester agent" in 0:00:00.000
2017.12.04 01:27:48.853 Core 2  pass 0 tested with error "critical runtime error 502 in OnTick function (array out of range, module Experts\TZ_Sky_and_Ground_V_04_03.ex5, file TZ_Sky_and_Ground_V_04_03.mq5, line 7109, col 22)" in 0:00:00.827
2017.12.04 01:27:48.853 Core 2  pass 1 tested with error "no memory in global initialization function (cannot get 16384 Kb, used 680 Mb)" in 0:00:00.110
2017.12.04 01:27:50.565 Core 2  pass 1 tested with error "no memory in OnTick function (cannot get 896 Kb, used 663 Mb)" in 0:00:00.702
2017.12.04 01:27:50.565 Core 2  pass 6 tested with error "task rejected by tester agent" in 0:00:00.000
2017.12.04 01:28:53.648 Core 3  pass 2 tested with error "critical runtime error 505 in OnTick function (out of memory)" in 0:01:10.372
2017.12.04 01:28:53.787 Core 3  pass 3 tested with error "no memory in global initialization function (cannot get 16384 Kb, used 706 Mb)" in 0:00:00.125
2017.12.04 01:28:57.850 Core 2  pass 6 tested with error "critical runtime error 505 in OnTick function (out of memory)" in 0:01:06.269
2017.12.04 01:28:57.980 Core 2  pass 1 tested with error "no memory in global initialization function (cannot get 16384 Kb, used 706 Mb)" in 0:00:00.109
2017.12.04 01:28:59.924 Core 3  pass 3 tested with error "no memory in OnTick function (cannot get 5088 Kb, used 706 Mb)" in 0:00:05.132
2017.12.04 01:28:59.937 Core 2  pass 1 tested with error "no memory in OnTick function (cannot get 5088 Kb, used 701 Mb)" in 0:00:00.936
2017.12.04 01:30:45.823 Core 2  pass 1 tested with error "no memory in OnTick function (cannot get 5088 Kb, used 738 Mb)" in 0:01:44.864

Хотя свободно ещё 7 гигабайт ОЗУ. Что ж это такое то?

  
Access violation at 0x000000013FD11382 read to 0xFFFFFFFFFFFFFFFF
              000000013FD11370 4885D2            test       rdx, rdx
              000000013FD11373 747B              jz         0x13fd113f0

              000000013FD11375 53                push       rbx
              000000013FD11376 4883EC20          sub        rsp, 0x20
              000000013FD1137A 48897C2430        mov        [rsp+0x30], rdi
              000000013FD1137F 488BD9            mov        rbx, rcx
   crash -->  000000013FD11382 488B7AF8          mov        rdi, [rdx-0x8]
              000000013FD11386 4881FFE0FFFF00    cmp        rdi, 0xffffe0
              000000013FD1138D 770B              ja         0x13fd1139a
              000000013FD1138F 4883C138          add        rcx, 0x38
              000000013FD11393 E8984289FF        call       0x13f5a5630  ; #5139 (terminal64.exe)
              000000013FD11398 EB37              jmp        0x13fd113d1

              000000013FD1139A 488D4AE8          lea        rcx, [rdx-0x18]

00: 0x000000013FD11382
01: 0x000000013FD2F58C
02: 0x0000000008930D58
03: 0x000000000A17B5A0
04: 0x000000000929EBB4
05: 0x000000000EF1E9F8
06: 0x0807060524232221
07: 0x100F0E0D0C0B0A09
08: 0x1817161514131211
09: 0x201F1E1D1C1B1A19

Снова на тиках попал.

 

Индикаторы перестали правильно работать. Смещаются вправо при формировании новых баров без расчёта на новых данных. Заявка #1899266.

Пример, как это выглядит.

1. Загружаем индикатор на график:

//---

2. Через несколько новых баров это выглядит уже вот так:

//---

3. Если обновить график из контекстного меню графика всё становится на свои места:


 
Anatoli Kazharski:

Индикаторы перестали правильно работать. Смещаются вправо при формировании новых баров без расчёта на новых данных. Заявка #1899266.

Пример, как это выглядит.

1. Загружаем индикатор на график:

//---

2. Через несколько новых баров это выглядит уже вот так:

//---

3. Если обновить график из контекстного меню графика всё становится на свои места:


Эта проблема проявляется во всех индикаторах. В том числе и из стандартной поставки. Например, Moving Average:

//---

И после формирования нескольких баров:

//---

Попробуйте кто-нибудь у себя воспроизвести. Нужно понять, только ли у меня эта проблема.

1...207320742075207620772078207920802081208220832084208520862087...3696
Новый комментарий