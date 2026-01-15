Ошибки, баги, вопросы - страница 2080
влияет ли вид сортировки(по тикетам, по времени, по символам) на номер в списке позиций?
Нет. GUI не имеет обратной связи.
Всё чаще стал получать угрозы от MT5, мол памяти нет и все данные сейчас как потеряю, что напрягает, так как памяти достаточно... Обычно просто отменяешь предложение о закрытии и работаешь дальше, а сегодня терминал просто не захотел грузится... Закрыл браузер, где много вкладок было и все загрузилось.
Windows 7 64x
Переключая символы чарта с советником, получаем такой результат
Т.е. как будто переменная Symb становится указателем на _Symbol. Стоит в исходнике заменить строку на подсвеченную, как результат становится верным
В 1687 стало происходить
Терминал никак не может закачать EURUSD-данные. Лечится только перезагрузкой терминала.
Предполагаю, что терминал входит в бесконечный цикл синхронизации. EURUSD стоит символом в отладчике.
Экспериментировал с CopyTicksRange. Похоже, в новом билде он виноват в проблемах с синхронизацией.
Прошу сделать hot-fix.
В среднем (больше месяца смотрел) получается по одной заявке в день (включая выходные) клепать в СД. 75% из них - баги. Печальная статистика.
Только за сегодня уже три заявки, две из которых с исходными кодами воспроизведения бага. Один я такой "крутой"?
Опять памяти нет ему...
Хотя свободно ещё 7 гигабайт ОЗУ. Что ж это такое то?
Снова на тиках попал.
Индикаторы перестали правильно работать. Смещаются вправо при формировании новых баров без расчёта на новых данных. Заявка #1899266.
Пример, как это выглядит.
1. Загружаем индикатор на график:
//---
2. Через несколько новых баров это выглядит уже вот так:
//---
3. Если обновить график из контекстного меню графика всё становится на свои места:
Эта проблема проявляется во всех индикаторах. В том числе и из стандартной поставки. Например, Moving Average:
//---
И после формирования нескольких баров:
//---
Попробуйте кто-нибудь у себя воспроизвести. Нужно понять, только ли у меня эта проблема.