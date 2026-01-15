Ошибки, баги, вопросы - страница 2083
Так уже 1689 - на нем так же?
На нем видео и записано.
Баг установки цены в графических объектах. На последнем основном 1643 и на новой бете 1689.
1. Создаем граф. объект, например, горизонтальную линию;
2. Заходим в ее свойства, выделяем последнюю цифру цены, меняем ее;
3. Изменяется не та цифра, которую изменяли, а предыдущая;
Исправьте, пожалуйста.
Такое поведение во всех окнах. (Замена 2 -> 7)
Странно что это выяснилось только сейчас
В build 1689 ошибка при выполнении Cannot find 'xxx' in 'yyy.ex5' не изчезла - она в очередной раз переместилась в другую часть кода. Предлагаю разработчикам самим ее найти и исправить с учетом того что в build 1646 все работало нормально и вносимые исправления не помогают (Вам виднее что Вы там поменяли - у меня сейчас нет возможности ее искать). Уже 3 месяца модули НЕРАБОТОСПОСОБНЫ!
A100, 2017.08.24 16:44
В build 1653 ошибка при выполнении не исчезла, а лишь переместилась в другую часть кода:
Cannot find 'f1' in 'Test2.ex5'
Пробую создать кастомный символ: формула "Si-12.17"/"USDRUB_TOD". Пишет - ожидался оператор и курсор ставится после цифры 7.
Вопрос. Что я делаю не так?
Попробовал написать так: last("Si-12.17")/last("USDRUB_TOD")
Результат аналогичный.
Пробую создать кастомный символ: формула GBPUSD-EURUSD. Создается. Отображаю его. Хочу увидеть график - открывается, но висит ОЖИДАНИЕ ОБНОВЛЕНИЯ. Висит до перезагрузки терминала.
Это я что-то не так делаю, или это все реально так сыро?
После создания кастомного символа по формуле... ее можно где-то увидеть? В спецификации инструмента ее нет.
Все проблемы на билде 1689.
fxsaber, 2017.12.04 11:42
Спасибо за попытку помочь, но по Вашему скриншоту не видно, куда нужно зайти.
Нужно зайти в Символы-Custom-выбрать символ-ПКМ-изменить кастомный символ.
Но, лучше бы формула отображалась в спецификации...
Спасибо, исправлено.