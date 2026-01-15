Ошибки, баги, вопросы - страница 2083

Stanislav Korotky:

Так уже 1689 - на нем так же?

На нем видео и записано.

[Удален]  

Баг установки цены в графических объектах. На последнем основном 1643 и на новой бете 1689.

1. Создаем граф. объект, например, горизонтальную линию;

2. Заходим в ее свойства, выделяем последнюю цифру цены, меняем ее;

3. Изменяется не та цифра, которую изменяли, а предыдущая;

Исправьте, пожалуйста.

 
Alexey Kozitsyn:

Баг установки цены в графических объектах.

Такое поведение во всех окнах. (Замена 2 -> 7)

Странно что это выяснилось только сейчас

 

В build 1689 ошибка при выполнении Cannot find 'xxx' in 'yyy.ex5' не изчезла - она в очередной раз переместилась в другую часть кода. Предлагаю разработчикам самим ее найти и исправить с учетом того что в build 1646 все работало нормально и вносимые исправления не помогают (Вам виднее что Вы там поменяли - у меня сейчас нет возможности ее искать). Уже 3 месяца модули НЕРАБОТОСПОСОБНЫ! 

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Ошибки, баги, вопросы

A100, 2017.08.24 16:44

В build 1653 ошибка при выполнении не исчезла, а лишь переместилась в другую часть кода:

Cannot find 'f1' in 'Test2.ex5'

//Test.mqh
class B {
        virtual void f() {}
};
class C {
        virtual void g( B& ) {}
};
class A : C {};
#import "Test2.ex5"
        A *f1();
        B *f2();
#import

//Test.mq5
#include "Test.mqh"
void OnStart()
{
        f1();
}
//Test2.mq5
#property library
#include "Test.mqh"
A *f1() export { return NULL; }
B *f2() export { return NULL; }


[Удален]  

Пробую создать кастомный символ: формула "Si-12.17"/"USDRUB_TOD". Пишет - ожидался оператор и курсор ставится после цифры 7.

Вопрос. Что я делаю не так?

Попробовал написать так: last("Si-12.17")/last("USDRUB_TOD")

Результат аналогичный.

[Удален]  

Пробую создать кастомный символ: формула GBPUSD-EURUSD. Создается. Отображаю его. Хочу увидеть график - открывается, но висит ОЖИДАНИЕ ОБНОВЛЕНИЯ. Висит до перезагрузки терминала.

Это я что-то не так делаю, или это все реально так сыро?

[Удален]  

После создания кастомного символа по формуле... ее можно где-то увидеть? В спецификации инструмента ее нет.

Все проблемы на билде 1689.

 
Alexey Kozitsyn:

После создания кастомного символа по формуле... ее можно где-то увидеть? В спецификации инструмента ее нет.

[Удален]  
fxsaber:

Спасибо за попытку помочь, но по Вашему скриншоту не видно, куда нужно зайти. 

Нужно зайти в Символы-Custom-выбрать символ-ПКМ-изменить кастомный символ.

Но, лучше бы формула отображалась в спецификации...

 
Alexey Kozitsyn:

Пробую создать кастомный символ: формула "Si-12.17"/"USDRUB_TOD". Пишет - ожидался оператор и курсор ставится после цифры 7.

Вопрос. Что я делаю не так?

Попробовал написать так: last("Si-12.17")/last("USDRUB_TOD")

Результат аналогичный.

Спасибо, исправлено.

Новый комментарий