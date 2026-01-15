Ошибки, баги, вопросы - страница 2893
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Как получить количество доступной памяти?
Терминал выдает какую-то ерунду.
После установки Win10 стал часто упираться в потолок по памяти (16 Гб). На Win7 с таким не сталкивался.
Запущено всего пять вкладок браузера, мессенджер и MT5, но диспетчер задач показывает, что занято 9 Гб.
Что с этим Win10 не так? Win7-потребление всегда соответствовало тому, что запущено.
После рестарта Win10 занимает 1 Гб. Понятно, что MT5 не высвобождает память, но 9 Гб - слишком много на почти пустой машине.
Почитайте про новый менеджер памяти Windows 10.
Его стратегия - кешировать, использовать максимум и удерживать, пока кто-то не запросит память. И это правильно. Поэтому теперь практически нельзя ориентироваться на «свободную» и «занятую» память - это фейк.
16 гигов - уже нижний край, если компьютер предназначен для работы.
Как получить количество доступной памяти?
Терминал выдает какую-то ерунду.
Вы забыли про 16 гб(судя по всему) виртуальной памяти.
Терминал четко сказал - физической установлено 16 гб, а всего доступно 32 гб. Показатели занятой и свободной памяти - заведомый фейк.Хотя в memory available надо бы писать пусть даже заведомый фейк
Почитайте про новый менеджер памяти Windows 10.
Его стратегия - кешировать, использовать максимум и удерживать, пока кто-то не запросит память. И это правильно. Поэтому теперь практически нельзя ориентироваться на «свободную» и «занятую» память - это фейк.
16 гигов - уже нижний край, если компьютер предназначен для работы.
Получается, что Win10 противопоказана для работы на удаленном сервере. Вон люди умудряются всего пару сотен мегабайт под MT5 делать. У меня что-то с этим очень хреново.
Поэтому теперь практически нельзя ориентироваться на «свободную» и «занятую» память - это фейк.
На этой картинке верхний Терминал - один чарт на 5000 M1-баров.
Нижний - 20 чартов, 10 советников, CopyTicks на каждом тике и прочее.
Из-за подобного бреда с верхним Терминалом упереться в ArrayResize - запросто.
заведомый фейк.
Как вычисляете MQL_MEMORY_USED? Размер всех внутренних объектов, включая массивы программы бывает только 10% от MQL_MEMORY__USED занимает.
Перезапуск советника может резко сократить это значение.
Вы забыли про 16 гб(судя по всему) виртуальной памяти.
Виртуалки нет.
Есть ли в МТ4 аналог ChartGetString(i,CHART_EXPERT_NAME)?
https://www.mql5.com/ru/forum/354451