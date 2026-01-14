Ошибки, баги, вопросы - страница 99
Нет.
Если вы создали переменную int i; , то почему ее не проинициализировали? Фактически Вы сами сказали "мне не важно что в этой переменной" и в результате получили в ней мусор.
Правильно надо делать так: int i=0;Да, все верно - можно внутри блока создавать такие переменные.
Выложите, пожалуйста, в сервисдеске кусок кода, на котором проявляется такая ситуация.
Я и выложил его полностью (код), (когда эту строку с этим символом "&" объявляешь полностью возникает ошибка, а если убрать этот символ из строки полностью, то всё работает... или хотя бы половину строки за комментировать то будет работать с этим символов НО!! Длина строки 159 символов. В чём дело тогда????) и попробуйте объявить её на Windows 7 64 bit (это важно) так как ошибка возникает именно на ней, хотя до этого Билда 306 у меня 15 билдов всё работало нормально, на 305 - Я неделю работал с таким кодом на этой версии Windows всё было нормально.
И в Сервис Деск Я уже пишу два дня но так и немогу ничего добиться...
P/S. Уже отписали что разбираются... (через СервисДеск).
Котировки в четверг 00:00 - 24:00. В пятницу 00:00 - ~22:45 .
Как получать данную информацию?
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
Возвращает "2010.08.17 15:44:31 time (GBPJPY,H1) 1970.01.01 00:00:00-1970.01.02 00:00:00"
Что такое session_index, // номер сессии, как узнать этот номер?
Смотрите статью Ограничения и проверки в экспертах
2010.08.17 17:35:37 time (EURUSD,H1) Monday: session index=0 start=00:00 finish=23:59:59
2010.08.17 17:34:58 time (EURUSD,H1) Friday: session index=0 start=00:00 finish=23:59:59
session_index всегда ноль
Я так и не понял зачем session index!?
Кроме 0 всегда false
Разработчикам посвящяется ...
Ребята вы бы хоть предупреждали если даёте возможности которые раньше в принципе были не возможны.
Сутки угробил чтоб выловиль вот такой баг
только не нужно меня учить что так и нужно ну конечно же, я всё это знаю но реально убил сутки только потому что привык что при таком
вызове компилятор должен дать ошибку.
Ошибки нет. В следующем обновлении будет выдаваться предупреждение о том что выражение не логическое.
Есть ли принудительное прекращение функции OnTester()
или почему история сделок до пользовательской функции существует а после выдаёт ноль :
какие функции не работают в тестере ??
как из тестрера(при оптимизации) подать сигнал наружу что чтото не так (принты алерты ничего же не работает) ??
Хоть убейте не пойму.
Почему так: Ведь в пятницу не в 24:00 заканчивается.
Или как?
Смотрите статью Ограничения и проверки в экспертах
И зачем session_index++; если при session_index=1 уже false: