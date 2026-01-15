Ошибки, баги, вопросы - страница 1957
Если для ответа на мой вопрос требуется, например, месяц, -- так и напишите. Чтобы я знал, а не догадывался. Как понимать это молчание? 17:52 GMT+3.
Как минимум здесь (*) ошибка, кроме того метод TrendTenkan сам по себе (его никто не вызывает)Вообще компилятор должен был бы в таком (*) случае выдать предупреждение, но он молчит
Какое оборудование лучше приобрести для оптимизации дома.
Подходят ли сервера на базе процессоров xeon по 10-14 ядер (2-4 процессора на плате) и windows server 2008 для домашней оптимизации или все-таки надо брать i7, или AMD FX гнать до запредельных частот
И вопрос - сильно ли влияет частота каждого ядра при генетическом алгоритме или это можно компенсировать количеством ядер
(тоесть например 100 ядер по 4 Ггц или 150 по 3 Ггц - какая конфигурация будет более правильная для скорости оптимизации)
Ответ на подобный вопрос зависит от Вашего бюджета. Лучше брать железо не последнего поколения - б./у. - самый верный вариант.
Частота процессора сейчас не сильно зависит от производительности - важней само ядро.
Генетика это та жа оптимизация, но с автоматическим выбором настоек из вашего диапазона.И, как тут показал один участник форума - задействовать все ядра будет сложно, если их много на одной матери (два и более процессора - 16 ядер и более) - узкое место винчестер, даже SSD.
Это я понимаю, может кто-то более конкретно сталкивался - на чем лучше дома кластер собрать для оптимизаций? Облако не подходит из-за непонятных ошибок
AMD отпал - ввиду низкой производительности на тех самых частотах ((
Рассматриваю вариант или xeon на 4х процессорной плате с частотой 3.3 (но тут сразу 64 потока) или i7 на 16 потоков с частотой 4.2 но чтоб выйти на те же 64 потока - места дома займет в 4 раза больше
Для оптимизации я купил 2 б.у. и 1 собрал - все обошлось примерно в 26 тысяч рублей - год назад.
Так надо конкретные модели обсуждать, сравнивать производительность и узнавать сколько стоит одна единица производительности.
Я люблю AMD за стабильность.
протестировал FX8320 разогнанный до 4.2 и i7 5960 на той-же частоте (цена намного выше и новее) - последний показал скорость при одинаковой оптимизации в 5 раз быстрее на одинаковом количестве ядер. Возможно тест не пропорционален новизне процессора но все же частота та самая
Возникла мысль что терминал заточен под интел. Так ли это? Если да - то под что именно
Правильней сказать не терминал заточен под Интел, а Интел заточен под компьютер. Даже с более низкой частотой, Интел всегда был на несколько порядков выше AMD. Потребление и температурный режим думаю можно так-же не сравнивать