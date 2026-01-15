Ошибки, баги, вопросы - страница 1945

fxsaber:

Как узнать входные параметры советника хотя бы в режиме одиночного прогона?

Для индикаторов есть IndicatorParameters.

Для оптимизации - FrameInputs.

А для одиночного прогона советника или обычного его запуска - ничего.

Спасибо, сейчас попробую.

Вот еще такую штуку заметил случайно. Если можно поясните зачем это происходит. Запуск делаю на GBPJPY а подтягиваются котировки USDJPY. Навело на мысль а не корректируются ли налету котировки по GBPJPY???


 
Anton Ohmat:

Какая у Вас валюта депозита? Наверняка USD
 
аа, для рассчета маржи и цены пункта? Правильно?
 

В кодобазе

Ваш код находится на стадии черновика.

Вы можете отправить его на проверку модераторам кнопкой "Отправить на проверку".

Сделал обновление библиотеки, но такой кнопки нет.


ЗЫ Зачем для библиотек в кодобазе требуют это?

Требуется наличие хотя бы одного файла MQ5

 
Anton Ohmat:

Спасибо, сейчас попробую.

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Библиотеки: Report

fxsaber, 2017.07.25 12:47

В отчет добавлен билд Агента.


Добавляем в советник эти строки

#include <TypeToBytes.mqh> // https://www.mql5.com/ru/code/16280
#define REPORT_TESTER // В тестере будут автоматически записываться отчеты
#include <Report.mqh>

и прямо во время Оптимизации советника получаем отчеты по каждому посчитанному проходу


Если заметили, что одиночный прогон не совпадает с Оптимизируемым, сравните билд из отчета с билдом терминала. Если не совпадают, то скорее всего причина разных результатов именно в этом.

 

Если советник долго компилируется (несколько секунд), то следующим образом 100% воспроизводится такой баг

  1. Настраиваем наш советник на режим Оптимизации
  2. Переключаемся на Metaeditor с советником.
  3. Жмем F7 и тут же, не дожидаясь окончания компиляции, жмем F4.
  4. Попадаем в тестер и жмем Старт.
  5. Получаем в логе журнала такие сообщения каждые 10 секунд.

2017.07.26 00:48:13.353 MQL5    cannot open file 'TesterBenchmark_Example.ex5'
2017.07.26 00:48:13.369 MQL5    cannot open file 'TesterBenchmark_Example.ex5'
2017.07.26 00:48:23.396 Tester  OnTesterInit works too long...
2017.07.26 00:48:33.397 Tester  OnTesterInit works too long...
2017.07.26 00:48:43.397 Tester  OnTesterInit works too long...

И так будет продолжаться, пока не нажать Стоп или пока не закончатся проходы Оптимизатора.

Как во Фрейм-режиме работы советника узнать, что применяется Генетический алгоритм и сколько примерно проходов осталось?

И какой режим тестера выбран (OHLC, тики и т.д.)?

 
Почему задачи агентам раздались не равномерно?

В чем может быть причина или так и задумано?

 
Aleksey Vyazmikin:

Почему задачи агентам раздались не равномерно?

В чем может быть причина или так и задумано?

 

Хочу уточнить, что изначально задачи были поделены более или менее поровну - я помню, что время было 3 часа на оптимизацию, а теперь время стало 6 часов - как это произошло - не знаю - уходил.
