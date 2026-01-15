Ошибки, баги, вопросы - страница 1945
Как узнать входные параметры советника хотя бы в режиме одиночного прогона?
Для индикаторов есть IndicatorParameters.
Для оптимизации - FrameInputs.
А для одиночного прогона советника или обычного его запуска - ничего.
Вот еще такую штуку заметил случайно. Если можно поясните зачем это происходит. Запуск делаю на GBPJPY а подтягиваются котировки USDJPY. Навело на мысль а не корректируются ли налету котировки по GBPJPY???
Какая у Вас валюта депозита? Наверняка USD
В кодобазе
Ваш код находится на стадии черновика.
Вы можете отправить его на проверку модераторам кнопкой "Отправить на проверку".
Сделал обновление библиотеки, но такой кнопки нет.
ЗЫ Зачем для библиотек в кодобазе требуют это?
Требуется наличие хотя бы одного файла MQ5
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Библиотеки: Report
fxsaber, 2017.07.25 12:47
В отчет добавлен билд Агента.
Добавляем в советник эти строки
и прямо во время Оптимизации советника получаем отчеты по каждому посчитанному проходу
Если заметили, что одиночный прогон не совпадает с Оптимизируемым, сравните билд из отчета с билдом терминала. Если не совпадают, то скорее всего причина разных результатов именно в этом.
Если советник долго компилируется (несколько секунд), то следующим образом 100% воспроизводится такой баг
И так будет продолжаться, пока не нажать Стоп или пока не закончатся проходы Оптимизатора.
Как во Фрейм-режиме работы советника узнать, что применяется Генетический алгоритм и сколько примерно проходов осталось?
И какой режим тестера выбран (OHLC, тики и т.д.)?
Почему задачи агентам раздались не равномерно?
В чем может быть причина или так и задумано?
Почему задачи агентам раздались не равномерно?
В чем может быть причина или так и задумано?