Шаблон, содержащий объекты, не работает должным образом.

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Я создал шаблон с помощью МТ5. Затем я просто скопировал шаблон на другой MT5.

Я провел несколько линий поддержки и сопротивления. Я добавил всплывающие подсказки и описание строк в строки.

Когда я применил шаблон на другом MT5, появились строки. Но описания и текста всплывающей подсказки больше нет.

Пожалуйста, дайте мне знать, почему это происходит и что я могу сделать, чтобы этого избежать.

Цвет линии и положение правильные

 
Опубликуйте свой шаблон.
 

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Ошибки, баги, вопросы

Slava, 2015.09.15 11:30

Так как свойство OBJPROP_TOOLTIP не может быть установлено объекту вручную через диалог свойств (а только автоматически, либо программно), то оно и не запоминается в настройках графика.

 
Rashid Umarov :

А как насчет описания? Я имею в виду, что описание можно изменить через диалог свойств, верно?

 
Виноват. Я ошибся при написании описания ..
 
jaffer wilson:

А как насчет описания? Я имею в виду, что описание можно изменить через диалог свойств, верно?

Откройте сохраненный файл шаблона и посмотрите, что там сохраняется

 

Вот эксперимент. 

EURUSDH1

Проведена одна линия. Вот её свойства:

Сохраняю в шаблон и смотрю в него и видим, что сохраняется объект линия и ее описание и её имя:

***
</indicator>
<object>
type=1
name=H1 Horizontal Line 60942
descr=H1 Horizontal Line 60942 Description
color=64636
width=3
value1=1.190231
</object>

</window>
</chart>


Открываю новый график и применяю к нему шаблон - получаю объект линия и у неё есть и описание и имя. 

EURUSDDaily

Не понимаю, в чем вопрос? Все сохраняется и всё применяется.

Файлы:
EURUSDH1.tpl  3 kb
 

Vladimir Karputov:

Не понимаю, в чем вопрос? Все сохраняется и всё применяется.

  Дык, см. первое сообщение:

jaffer wilson:

Но описания и текста всплывающей подсказки больше нет.

С описанием, вроде разобрались, текста подсказки нет и не будет. Вроде, так.

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