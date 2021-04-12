Шаблон, содержащий объекты, не работает должным образом.
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Slava, 2015.09.15 11:30Так как свойство OBJPROP_TOOLTIP не может быть установлено объекту вручную через диалог свойств (а только автоматически, либо программно), то оно и не запоминается в настройках графика.
А как насчет описания? Я имею в виду, что описание можно изменить через диалог свойств, верно?
А как насчет описания? Я имею в виду, что описание можно изменить через диалог свойств, верно?
Откройте сохраненный файл шаблона и посмотрите, что там сохраняется
Вот эксперимент.
Проведена одна линия. Вот её свойства:
Сохраняю в шаблон и смотрю в него и видим, что сохраняется объект линия и ее описание и её имя:
*** </indicator> <object> type=1 name=H1 Horizontal Line 60942 descr=H1 Horizontal Line 60942 Description color=64636 width=3 value1=1.190231 </object> </window> </chart>
Открываю новый график и применяю к нему шаблон - получаю объект линия и у неё есть и описание и имя.
Не понимаю, в чем вопрос? Все сохраняется и всё применяется.
Vladimir Karputov:
Не понимаю, в чем вопрос? Все сохраняется и всё применяется.
Дык, см. первое сообщение:
Но описания и текста всплывающей подсказки больше нет.
С описанием, вроде разобрались, текста подсказки нет и не будет. Вроде, так.
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Я создал шаблон с помощью МТ5. Затем я просто скопировал шаблон на другой MT5.
Я провел несколько линий поддержки и сопротивления. Я добавил всплывающие подсказки и описание строк в строки.
Когда я применил шаблон на другом MT5, появились строки. Но описания и текста всплывающей подсказки больше нет.
Пожалуйста, дайте мне знать, почему это происходит и что я могу сделать, чтобы этого избежать.
Цвет линии и положение правильные