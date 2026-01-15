Ошибки, баги, вопросы - страница 1860

Yury Kirillov:



Укажите конфигурации локального ПК и сетевого (после перезагрузки терминала первые три строчки из вкладки "Журнал").
 
Vladimir Karputov:

Основные характеристики используемых ПК видны на скринах поста . Если нужна более подробная информация, то могу предоставить. Непонятно про перезагрузку терминала для сетевого ПК. Там только агент тестера, терминала нет.
 
Yury Kirillov:

Мне уже ничего не нужно. Вот только непонятно, когда Вам нужно, почему из Вас приходится клещами вытягивать информацию по кусочкам? Это ведь не форум домохозяек - это технический форум, где в первую очередь нужно полная техническая информация.

 
Yury Kirillov:

У сетевых агентов тот же номер билда?

А одиночное тестирование если запустить? Одно на локальном агенте, одно на сетевом агенте. Потом сравнить отчёты

 
Slawa:

У сетевых агентов тот же номер билда?

При попытке одиночного тестирования на сетевом агенте получаю сообщение:

2017.04.19 15:15:36.906 Tester none of selected agents is ready, testing not started

По крайней мере у нескольких тестировавшихся агентов подтвержден билд 1583.

Кроме того, если локальные агенты подключены как сетевые - то эффект получения разного результата на локальных и сетевых агентах сохраняется.

 
Vladimir Karputov:


Владимир, ну ведь и не кастрюлька тестируется, а программное решение у которого много миллионов пользователей, можно наверное более спокойные обороты использовать, а не " из Вас приходится клещами вытягивать " и " Это ведь не форум домохозяек ". Если тема вам не интересна - напишите просто: "не интересно".
 
Yury Kirillov:

При попытке одиночного тестирования на сетевом агенте получаю сообщение:

Номера билдов сетевых агентов сейчас посмотрю (несколько проблемно)...
Ну так выберите явно агента. Правая кнопка мышки на агенте, в контекстном меню выбрать "Выбрать" (Select)
 
Slawa:
Да, ступил.

Сетевой:

р07

Локальный:

р08

Оба агента билд 1583.
 

тут было https://www.mql5.com/ru/forum/170952/page36#comment_4888887

Если транслируется стакан, то бары строятся по ластам, в противном случае по бидам

Понял Ваш вопрос. С недавнего времени, в связи с расширением тиковой функциональности, существуют настройки - "всегда строить по ластам",
 "всегда строить по бидам", "строить в зависимости от трансляции стакана".

В представленном скрипте первые две настройки никак не учитываются. Считается "по-старому"

ДЦ, где транслируется стакан.

это нормально в тестере для форекса, билд 1580?

2017.04.19 14:55:05.212 Core 1  GBPUSD : 2017.03.05 00:00 - 2017.04.13 00:00  last prices absent for 1 minute bars, bid prices used
2017.04.19 14:55:05.212 Core 1  GBPUSD : 2017.03.05 00:00 - 2017.04.13 00:00  last prices translation turned off for 96 minute bars, bid and last prices used
В ME такие настройки

Советник

#include <MT4Orders.mqh>

#define TOSTRING(A) #A + " = "  + (string)(A) + "\n"

void OnTick()
{  
  static bool FirstRun = true;

  if (FirstRun && OrderSelect(OrderSend(_Symbol, OP_BUY, 1, 0, 0, 0, 0), SELECT_BY_TICKET) &&
      OrderClose(OrderTicket(), OrderLots(), 0, 0) && HistorySelect(0, TimeCurrent() + 1))
  {
    Print(TOSTRING(HistoryDealsTotal()) + TOSTRING(HistoryOrdersTotal()) + TOSTRING(PositionsTotal()));
    
    DebugBreak();
          
    FirstRun = false;      
  }
}

Жму CTRL+F5, вызывая отладку на истории. В логе Strategy Tester Visualization

2017.04.19 15:37:35.587 2017.04.06 09:45:01   HistoryDealsTotal() = 3
2017.04.19 15:37:35.587 2017.04.06 09:45:01   HistoryOrdersTotal() = 2
2017.04.19 15:37:35.587 2017.04.06 09:45:01   PositionsTotal() = 0

А во вкладке истории это

Всего две сделки, когда MQL5 показывает правильные три. БАГ!

