Ошибки, баги, вопросы - страница 1860
Укажите конфигурации локального ПК и сетевого (после перезагрузки терминала первые три строчки из вкладки "Журнал").
Основные характеристики используемых ПК видны на скринах поста #18796. Если нужна более подробная информация, то могу предоставить. Непонятно про перезагрузку терминала для сетевого ПК. Там только агент тестера, терминала нет.
Основные характеристики используемых ПК видны на скринах поста #18796. Если нужна более подробная информация, то могу предоставить.
Мне уже ничего не нужно. Вот только непонятно, когда Вам нужно, почему из Вас приходится клещами вытягивать информацию по кусочкам? Это ведь не форум домохозяек - это технический форум, где в первую очередь нужно полная техническая информация.
У сетевых агентов тот же номер билда?
А одиночное тестирование если запустить? Одно на локальном агенте, одно на сетевом агенте. Потом сравнить отчёты
При попытке одиночного тестирования на сетевом агенте получаю сообщение:
2017.04.19 15:15:36.906 Tester none of selected agents is ready, testing not started
Кроме того, если локальные агенты подключены как сетевые - то эффект получения разного результата на локальных и сетевых агентах сохраняется.
Мне уже ничего не нужно. Вот только непонятно, когда Вам нужно, почему из Вас приходится клещами вытягивать информацию по кусочкам? Это ведь не форум домохозяек - это технический форум, где в первую очередь нужно полная техническая информация.
Владимир, ну ведь и не кастрюлька тестируется, а программное решение у которого много миллионов пользователей, можно наверное более спокойные обороты использовать, а не " из Вас приходится клещами вытягивать " и " Это ведь не форум домохозяек ". Если тема вам не интересна - напишите просто: "не интересно".
Ну так выберите явно агента. Правая кнопка мышки на агенте, в контекстном меню выбрать "Выбрать" (Select)
Да, ступил.
Сетевой:
Локальный:
Оба агента билд 1583.
тут было https://www.mql5.com/ru/forum/170952/page36#comment_4888887
ДЦ, где транслируется стакан.
это нормально в тестере для форекса, билд 1580?
В ME такие настройки
Советник
Жму CTRL+F5, вызывая отладку на истории. В логе Strategy Tester Visualization
А во вкладке истории это
Всего две сделки, когда MQL5 показывает правильные три. БАГ!