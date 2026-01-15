Ошибки, баги, вопросы - страница 1863
ACCOUNT_PROFIT в тестере показывает ерунду.
Добавлю:
1. для биржевых инструментов
2. а так же неверно работает логика советника при ориентировании на суммарный профит/убыток позиций.
ориентируемся на показания ACCOUNT_PROFIT при закрытии.
при закрытии терминал пересчитывает профит и в итоге имеем
закрываем по убытку
в итоге получаем
Добавлю:
Видимо, я что-то не понимаю в HFT. Насколько я знаю, когда торгуешь "очень быстро", то тебе нет никакого дела до предыдущих сделок.
HFT привел в качестве примера ТС, которая просто совершает много сделок.
Можно запустить прогон за большой период какого-нибудь скальпера. Главное, чтобы было много сделок (десятки тысяч). Тогда проявятся минусы текущей реализации работы с историей.
Ситуация сейчас такая. Если много сделок, не обращайся к истории.
В СД разбираемся...
это здорово.
достаточно убрать использование LAST цены,чтобы получить адекватные результаты
Помогите найти минимальный отступ в пунктах от цены открытия позиции до уровней стоп-лосс и тейк-профит, чтоб не поставить их через чур близко от цены открытия и не нарваться на ошибку 10016 (TRADE_RETCODE_INVALID_STOPS). Пробовал с помощью SymbolInfoInteger (см. код ниже), но такой расчёт возвращает 0. Если кто может подкиньте идею как правильно рассчитать.
0 - нет ограничения. Но есть еще SYMBOL_SESSION_PRICE_LIMIT_MIN и SYMBOL_SESSION_PRICE_LIMIT_MAX.
Хмм, в таком случае хотелось бы чтоб SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL как-то работал по другому. Если 0 - без ограничений, то теоретически при отправке .PositionOpen(...) на сервер можно было бы поставить стопы на 1 пункт (по 5-знаку) от цены открытия, но тут 100% выскочит ошибка TRADE_RETCODE_INVALID_STOPS. Пока я в тупике.
А так?
На каждом тике либо ставит лимитник по текущей цене (чтобы сразу исполниться), либо закрывает позицию. Т.е. позиций должно быть очень много. Но это не так, т.к. лимитники перестали исполняться. Вот конец лога, это показывающий
SellLimit был выставлен по Bid, но так и не исполнился.
В 1585 все с этим было в норме.
Что-то снова сотворили с тестером - 1586.
И понимаю, что ошибочно, но все же складывается впечатление какого-то неправильного подхода к выпуску билдов. Раньше такого стабильно большого количества баг-репортов после выхода билдов, вроде, не было.