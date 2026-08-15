Особенности языка mql5, тонкости и приёмы работы - страница 36
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к чему приводит холодный запуск в подобном случае.
а все из-за чего
теперь прогоняем еще раз
и результат теста абсолютно другой
@Renat Fatkhullin, приведите веские доказательства, что тестер точен и готов к употреблению.
Где четкие критерии проверки годности тестера? Где 100%-я воспроизводимость и совпадение с эталоном?
Где железная аргументация своих слов?
Предлагаю выложить в паблик ВСЕ ваши проверочные эксперты для тестера. Предлагаю платить людям, которые пишут советники, заваливающие тестер. И включать их в проверочную базу после корректировки тестера.
Тестер сырой и это доказывают все, кому не лень. Почему при желании найти баг в тестере, он находится очень быстро? Почему 16-ти летний опыт написания платформ не позволяет написать тестер, результатам которого можно верить? Каждый билд одно ощущение от тестера - недоумение.
с выходом билда 1583 вернемся к вопросу несовпадения колва тиков в истории с колвом тиков затем в тестере на малоликвидных биржевых тикерах
Вам в сервисдеске ответили, что проблема решена? Последний ответ был "разбираемся".
Проблема ещё не решена. К сожалению, не всё зависит от разработчиков, часть проблемы зависит от того, какого качества тики выложены на торговом сервере.
Разбираемся. Подождите, пожалуйста.
Вот, например, проверочный скрипт. Проверяет соответствие тиков и минутных баров. Он ещё пока неоптимизированный. Можно добиться ускорения запросом тиков в более широком диапазоне. Но в данном виде он более нагляден, так как запрашивает тики для каждой минуты отдельно
Вот, например, проверочный скрипт. Проверяет соответствие тиков и минутных баров. Он ещё пока неоптимизированный. Можно добиться ускорения запросом тиков в более широком диапазоне. Но в данном виде он более нагляден, так как запрашивает тики для каждой минуты отдельно
У меня на Metaquotes-Demo такой результат
Это нормально?
Вам в сервисдеске ответили, что проблема решена? Последний ответ был "разбираемся".
Проблема ещё не решена. К сожалению, не всё зависит от разработчиков, часть проблемы зависит от того, какого качества тики выложены на торговом сервере.
Разбираемся. Подождите, пожалуйста.
я не в претензии.
в СД заявка по другому поводу - несовпадение тиков.
а тут показал новый баг - исполнение в тестере по цене 0 на первом холодном прогоне,который появился после использования всех тиков в тестере.
я не в претензии.
в СД заявка по другому поводу - несовпадение тиков.
а тут показал новый баг - исполнение в тестере по цене 0 на первом холодном прогоне,который появился после использования всех тиков в тестере.
Это - оттуда же. Проблема с тиками - одна.
Раньше описываемого Вами случая не было? Не было.
Откуда взялся? В процессе решения проблемы совпадения тиков
Спасибо. Небольшое замечаниеТак определять принадлежность к forex/бирже нельзя - многие транслируют forex-стакан.
При чём здесь биржа - не биржа?
если транслируется стакан, значит бары строятся по ластам.
При чём здесь биржа - не биржа?
если транслируется стакан, значит бары строятся по ластам.
Какие ласты на форексе? Откройте демо здесь FIBOGroup-MT5 Server.
Если транслируется стакан, то бары строятся по ластам, в противном случае по бидам
Понял Ваш вопрос. С недавнего времени, в связи с расширением тиковой функциональности, существуют настройки - "всегда строить по ластам", "всегда строить по бидам", "строить в зависимости от трансляции стакана".
В представленном скрипте первые две настройки никак не учитываются. Считается "по-старому"