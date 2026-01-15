Ошибки, баги, вопросы - страница 1859
Картинку я видел. У меня не воспроизводится в коде MQL5. Но я вижу, что так же как на картинке распознается в MQL4. Значит -
Других вариантов нет
Изначально был индикатор для четвёрки. Открыл его из редактора mql5, сохранил под новым названием и начал править под mql5. Ошибок при компиляции не было, но работать не хотел. Начал разбираться и заметил эту вот разницу.
После переоткрытия файла в редакторе, порядок стал совпадать со справкой.
Не очень удобно (если не знать заранее о таком поведении).
У кого-нибудь воспроизводится? Настройки тестера такие
Результат
Т.е. прогон в 250К тиков за 16 минут.
Каким образом в тестере возможно замерить падение его производительности? Пробовал через GetTickCount и глобальные переменные - не выходит.
есть такой момент. проверил. окончания не дождался,ибо слишком долго. потому без принта тестера.
это?
https://www.mql5.com/ru/forum/190147#comment_4880571
Да, это. Найти не могу, как это замерялось. Возможно, там для MT4 делалось. В MT5 у меня не вышло с наскока.
А почему не выкладываете всю информацию? Полнее вопрос - точнее ответ. Что с вкладками "Настройка", "Параметры"?
Пожалуйста:
Настройка:
Параметры (но тут ничего интересного нет):
Дополнительно: Если отключена оптимизация, то изменение параметра не влияет на результат:
Значение параметра "true":
Значение параметра "false":
Пожалуйста:
Настройка:
Параметры (но тут ничего интересного нет):
У Вас в двух случаях разное кол-во трейдов. Режим торговли 1000 мс. Проверьте журнал (Вы же выводите результат попытки открытия позиции?). Очень вероятно у Вас будет несколько REJECT.
Как такое может быть? Проблемы с тестером.
Тестирую советник. Компилирую, получаю результаты:
Перекомпилирую, тестирую, получаю результаты:
Как такое может быть? Код не менялся, настройки не менялись. Рандомы не использованы. Мало того. Параметр по которому производится расчет exMode2Cont везде в тексте программы закомментирован (кроме раздела внешних параметров).
То есть изменение значения НЕИСПОЛЬЗУЕМОГО параметра в некоторых случаях влияет на результат тестирования?
Номер билда какой?
Билд 1583
У Вас в двух случаях разное кол-во трейдов. Режим торговли 1000 мс. Проверьте журнал (Вы же выводите результат попытки открытия позиции?). Очень вероятно у Вас будет несколько REJECT.
Естественно разное количество трейдов, на одинаковых данных и при непонятном влиянии отключенного в коде параметра.
Возникло подозрение, что есть влияние на каких ядрах тестируется: локальных или сетевых.
В настоящий момент проверяю это предположение...
Совершенно определенно выяснено, что результат тестирования зависит от того, на каких ядрах, локальных или сетевых производится тестирование.
Тест1 локальные
Тест2 сетевые
Тест3 сетевые
Тест4 локальные и сетевые
После этого непонятно кому верить! :-)
Ну и стало понятно, почему одиночное тестирование давало неизменный результат - оно производится на одном и том же локальном ядре.
С ужасом думаю что будет, если пристально поанализировать тестирование в облаке.......