Подскажите, пожалуйста, номер билда последней версии МТ4, 1065 - он ли это?
 
Rashid Umarov:

Картинку я видел. У меня не воспроизводится в коде MQL5. Но я вижу, что так же как на картинке распознается в MQL4. Значит -

  1. либо по какой-то причину редактор решил, что перед ним код на MQL4 - тогда нужно предоставить его с деталями в Сервисдеск
  2. либо изнчально он шел как MQL4, а потом был переименован в MQL5

Других вариантов нет

Изначально был индикатор для четвёрки. Открыл его из редактора mql5, сохранил под новым названием и начал править под mql5. Ошибок при компиляции не было, но работать не хотел. Начал разбираться и заметил эту вот разницу.

После переоткрытия файла в редакторе, порядок стал совпадать со справкой.

Не очень удобно (если не знать заранее о таком поведении).

 
fxsaber:

У кого-нибудь воспроизводится? Настройки тестера такие

Результат

Т.е. прогон в 250К тиков за 16 минут.


Каким образом в тестере возможно замерить падение его производительности? Пробовал через GetTickCount и глобальные переменные - не выходит.

GetTickCount может помочь. Как Вы пробовали его использовать?
 
kaus_bonus:


есть такой момент. проверил. окончания не дождался,ибо слишком долго. потому без принта тестера.

это?

Да, это. Найти не могу, как это замерялось. Возможно, там для MT4 делалось. В MT5 у меня не вышло с наскока.
 
Vladimir Karputov:

А почему не выкладываете всю информацию? Полнее вопрос - точнее ответ. Что с вкладками "Настройка", "Параметры"?


Пожалуйста:

Настройка:

настройка

Параметры (но тут ничего интересного нет):

параметры

Дополнительно: Если отключена оптимизация, то изменение параметра не влияет на результат:

Значение параметра "true":

настр01


парам01

результ01

Значение параметра "false":

gfhfv02

результ02

 
Yury Kirillov:


Пожалуйста:

Настройка:

Параметры (но тут ничего интересного нет):



У Вас в двух случаях разное кол-во трейдов. Режим торговли 1000 мс. Проверьте журнал (Вы же выводите результат попытки открытия позиции?). Очень вероятно у Вас будет несколько REJECT.
 
Yury Kirillov:

Как такое может быть? Проблемы с тестером.

Тестирую советник. Компилирую, получаю результаты:

Перекомпилирую, тестирую, получаю результаты:



Как такое может быть? Код не менялся, настройки не менялись. Рандомы не использованы. Мало того. Параметр по которому производится расчет exMode2Cont везде в тексте программы закомментирован (кроме раздела внешних параметров).

То есть изменение значения НЕИСПОЛЬЗУЕМОГО параметра в некоторых случаях влияет на результат тестирования?

Номер билда какой?
 
Slawa:
Номер билда какой?

Билд 1583
 
Vladimir Karputov:

У Вас в двух случаях разное кол-во трейдов. Режим торговли 1000 мс. Проверьте журнал (Вы же выводите результат попытки открытия позиции?). Очень вероятно у Вас будет несколько REJECT.


Естественно разное количество трейдов, на одинаковых данных и при непонятном влиянии отключенного в коде параметра.

Возникло подозрение, что есть влияние на каких ядрах тестируется: локальных или сетевых. 

В настоящий момент проверяю это предположение...

 

Совершенно определенно выяснено, что результат тестирования зависит от того, на каких ядрах, локальных или сетевых производится тестирование.

Тест1 локальные

а03

р03

Тест2 сетевые

а04

р04

Тест3 сетевые

а05

р05

Тест4 локальные и сетевые

а06

р06

После этого непонятно кому верить! :-)

Ну и стало понятно, почему одиночное тестирование давало неизменный результат - оно производится на одном и том же локальном ядре.

С ужасом думаю что будет, если пристально поанализировать тестирование в облаке.......

