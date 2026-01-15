Ошибки, баги, вопросы - страница 1858

Если в тестере (визуалка выключена) прерываешь прогон, то доступен лог прерванного прогона и график его эквити. Но совершенно не доступна ордерная история прерванного прогона. В MT4  с этим проблем нет.
fxsaber:
Прошу в лог тестера к историческому времени добавлять еще и миллисекунды.
Также прошу ко времени прихода биржевых данных и времени прихода обновления стакана добавить миллисекунды!
 
fxsaber:
Прошу в лог тестера к историческому времени добавлять еще и миллисекунды.

Это вряд ли.

Если и сделаем, то не скоро. Есть более приоритетные задачи. Извините.

 
Artyom Trishkin:

ArrayMaximum() и ArrayMinimum() - порядок передаваемых параметров не соответствует справке:


Слева показан код на MQL4 - там другой порядок параметров


 
kaus_bonus:

опечатка в документации?

https://www.mql5.com/ru/docs/series/copyticksrange

Поправили, спасибо
 
Rashid Umarov:

Слева показан код на MQL4 - там другой порядок параметров


Рашид, так я ж привёл пример кода mql5 и справки по функциям ArrayMaximum(), ArrayMinimum() тоже mql5

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Ошибки, баги, вопросы

Artyom Trishkin, 2017.04.14 23:28

ArrayMaximum() и ArrayMinimum() - порядок передаваемых параметров не соответствует справке:



И порядок следования переменных в функции на mql5 не соответствует описанному порядку в справке по mql5

В функции порядок: массив, сколько, с какого индекса.
В справке порядок: массив, с какого индекса, сколько
 

Как такое может быть? Проблемы с тестером.

Тестирую советник. Компилирую, получаю результаты:

01

Перекомпилирую, тестирую, получаю результаты:


02

Как такое может быть? Код не менялся, настройки не менялись. Рандомы не использованы. Мало того. Параметр по которому производится расчет exMode2Cont везде в тексте программы закомментирован (кроме раздела внешних параметров).

То есть изменение значения НЕИСПОЛЬЗУЕМОГО параметра в некоторых случаях влияет на результат тестирования?

 
Artyom Trishkin:

Рашид, так я ж привёл пример кода mql5 и справки по функциям ArrayMaximum(), ArrayMinimum() тоже mql5


И порядок следования переменных в функции на mql5 не соответствует описанному порядку в справке по mql5

В функции порядок: массив, сколько, с какого индекса.
В справке порядок: массив, с какого индекса, сколько

Картинку я видел. У меня не воспроизводится в коде MQL5. Но я вижу, что так же как на картинке распознается в MQL4. Значит -

  1. либо по какой-то причину редактор решил, что перед ним код на MQL4 - тогда нужно предоставить его с деталями в Сервисдеск
  2. либо изнчально он шел как MQL4, а потом был переименован в MQL5

Других вариантов нет

 
Yury Kirillov:

Как такое может быть? Проблемы с тестером.

Тестирую советник. Компилирую, получаю результаты:

Перекомпилирую, тестирую, получаю результаты:



Как такое может быть? Код не менялся, настройки не менялись. Рандомы не использованы. Мало того. Параметр по которому производится расчет exMode2Cont везде в тексте программы закомментирован (кроме раздела внешних параметров).

То есть изменение значения НЕИСПОЛЬЗУЕМОГО параметра в некоторых случаях влияет на результат тестирования?


А почему не выкладываете всю информацию? Полнее вопрос - точнее ответ. Что с вкладками "Настройка", "Параметры"?
 
fxsaber:

У кого-нибудь воспроизводится? Настройки тестера такие

Результат

Т.е. прогон в 250К тиков за 16 минут.


Каким образом в тестере возможно замерить падение его производительности? Пробовал через GetTickCount и глобальные переменные - не выходит.


есть такой момент. проверил. окончания не дождался,ибо слишком долго. потому без принта тестера.

это?

