Ошибки, баги, вопросы - страница 1858
Прошу в лог тестера к историческому времени добавлять еще и миллисекунды.
Это вряд ли.
Если и сделаем, то не скоро. Есть более приоритетные задачи. Извините.
ArrayMaximum() и ArrayMinimum() - порядок передаваемых параметров не соответствует справке:
Слева показан код на MQL4 - там другой порядок параметров
опечатка в документации?
https://www.mql5.com/ru/docs/series/copyticksrange
Слева показан код на MQL4 - там другой порядок параметров
Рашид, так я ж привёл пример кода mql5 и справки по функциям ArrayMaximum(), ArrayMinimum() тоже mql5
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Ошибки, баги, вопросы
Artyom Trishkin, 2017.04.14 23:28
Как такое может быть? Проблемы с тестером.
Тестирую советник. Компилирую, получаю результаты:
Перекомпилирую, тестирую, получаю результаты:
Как такое может быть? Код не менялся, настройки не менялись. Рандомы не использованы. Мало того. Параметр по которому производится расчет exMode2Cont везде в тексте программы закомментирован (кроме раздела внешних параметров).
То есть изменение значения НЕИСПОЛЬЗУЕМОГО параметра в некоторых случаях влияет на результат тестирования?
Картинку я видел. У меня не воспроизводится в коде MQL5. Но я вижу, что так же как на картинке распознается в MQL4. Значит -
Других вариантов нет
А почему не выкладываете всю информацию? Полнее вопрос - точнее ответ. Что с вкладками "Настройка", "Параметры"?
У кого-нибудь воспроизводится? Настройки тестера такие
Результат
Т.е. прогон в 250К тиков за 16 минут.
Каким образом в тестере возможно замерить падение его производительности? Пробовал через GetTickCount и глобальные переменные - не выходит.
есть такой момент. проверил. окончания не дождался,ибо слишком долго. потому без принта тестера.
это?
