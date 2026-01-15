Ошибки, баги, вопросы - страница 1880
Ага, попробую. Но хотелось бы знать как именно такую строку засунуть нормально.
- Используйте первым знаком спецсимвол '
- Используйте явное приведение формата ячеек в текстовый
иногда возникает такая ошибка
Здравствуйте. В правилах раздела "Фриланс" есть такой пункт:
Недавно появился заказ с очень похожим ТЗ, по которому я писала раньше советник другому заказчику. Могу ли я выполнить этот заказ?
Forum on trading, automated trading systems and testing trading strategies
Metatrader 4 Build 1069: mql4 not supported any more?
Ex Ovo Omnia, 2017.04.30 07:20
Changes in the 1069 compiler (Metaeditor v.1596) are really weird. I tried to fix the code, but it is affected too much. I do not understand the reason why the language specification changed, especially when the MQL4 development was stopped. Anyway, I wonder if it affects the MQL5, I had no time left to test it.
Это специально сделано?
Нужен его код. У меня все продолжает работать.
Но это в пятерочном компиляторе (файл может быть и .mq4). В четверочном не компилится... Наверно поправят.
Посмотрите результат выполнения ArrayCopy в MT5 в предыдущем примере.
И в этом