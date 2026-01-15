Ошибки, баги, вопросы - страница 1880

Artyom Trishkin:
Ага, попробую. Но хотелось бы знать как именно такую строку засунуть нормально.
Но спасибо в любом случае ;)


- Используйте первым знаком спецсимвол '
- Используйте явное приведение формата ячеек в текстовый

 
Когда в текстовый формат ячейку в экселе преобразуешь, он уже дату преобразует в число. И там уже не 1/1, а что-то типа такого 41432 (не у компа, точно сказать не могу)
А спецсимвол попробую когда у компа буду. Спасибо.

 
Не знал я про такую примочку... спасибо. Это '1/1 работает и отображается как 1/1
 

иногда возникает такая ошибка

2017.05.01 22:38:17.672 Core 2  authorized (agent build 1596)
2017.05.01 22:38:17.672 Core 2  genetic pass (0, 8, 1) started
2017.05.01 22:38:17.695 Core 2  common synchronization completed
2017.05.01 22:38:20.474 Core 2  connection closed
2017.05.01 22:38:20.687 Core 2  genetic pass (0, 8) returned to queue
2017.05.01 22:38:22.831 Core 1  genetic pass (0, 7) returned result 13070.24 in 0:05:24.028
2017.05.01 22:38:22.831 Core 1  genetic pass (0, 8, 1) started
2017.05.01 22:38:25.212 Core 1  genetic pass (0, 8) tested with error "history processing error (tester bar time error)" in 0:00:02.366
 

Здравствуйте. В правилах раздела "Фриланс" есть такой пункт:

  1. Если отдельно в Техническом Задании не оговорены условия по передаче исключительных прав на программу, которую создают по заказу через сервис "Фриланс", то исключительные права на данную создаваемую по заказу программу принадлежат Заказчику. В этом случае Исполнитель может использовать созданную программу для собственных нужд на условиях безвозмездной простой (неисключительной) лицензии в течение всего срока действия исключительного права.

Недавно появился заказ с очень похожим ТЗ, по которому я писала раньше советник другому заказчику. Могу ли я выполнить этот заказ?

 

Forum on trading, automated trading systems and testing trading strategies

Metatrader 4 Build 1069: mql4 not supported any more?

Ex Ovo Omnia, 2017.04.30 07:20

Changes in the 1069 compiler (Metaeditor v.1596) are really weird. I tried to fix the code, but it is affected too much. I do not understand the reason why the language specification changed, especially when the MQL4 development was stopped. Anyway, I wonder if it affects the MQL5, I had no time left to test it.

  • Explicit casting of structures stopped to compile in 1066. 
  • Implicit casting of structures stopped to compile in 1069.  
  • ArrayCopy of object pointers stopped to compile in 1069. It actually prevents me from using the array of pointers, and rollback to the older compiler is necessary 
Moreover, the Metaeditor stopped advancing the output pane view to the first error/warning line, but shows the first line instead (no errors shows up in this view, but rather the included files).
Это специально сделано?
 
fxsaber:
Это специально сделано?
Нужен его код. У меня все продолжает работать.
 
Andrey Barinov:
Нужен его код. У меня все продолжает работать.
#property strict

class CLASS {};

void OnStart()
{
  CLASS* Array1[10], Array2[10];
  
  Print(ArrayCopy(Array1, Array2));
}
 
fxsaber:



Но это в пятерочном компиляторе (файл может быть и .mq4). В четверочном не компилится... Наверно поправят.

 
Andrey Barinov:

Но это в пятерочном компиляторе (файл может быть и .mq4). В четверочном не компилится... Наверно поправят.

Посмотрите результат выполнения ArrayCopy в MT5 в предыдущем примере.


И в этом

#property strict

struct STRUCT { string Str; };

void OnStart()
{
  STRUCT Array1[10], Array2[10];
  
  Print(ArrayCopy(Array1, Array2));
}
