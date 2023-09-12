Какой терминал лучше?

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Часто можно встретить утверждение, что MetaTrader 5 лучше, чем МТ4. Как тогда можно объяснить вот такую картину:

Во всех запущенных терминалах открыт ОДИН график, в обзоре рынка везде 9 символов. Ни советников, ни индикаторов на графиках нет. Везде установлено значение Максимум баров в окне = 500.

Почему терминал МТ5 при прочих равных условиях потребляет памяти почти в пять раз (!) больше, чем 3 терминала МТ4 вместе взятых?

 
E38:

Часто можно встретить утверждение, что MetaTrader 5 лучше, чем МТ4. Как тогда можно объяснить вот такую картину:

Во всех запущенных терминалах открыт ОДИН график, в обзоре рынка везде 9 символов. Ни советников, ни индикаторов на графиках нет. Везде установлено значение Максимум баров в окне = 500.

Почему терминал МТ5 при прочих равных условиях потребляет памяти почти в пять раз (!) больше, чем 3 терминала МТ4 вместе взятых?

Некорректное сравнение - Вы не указали: это первый запуск MetaTrader 5? Вы не показали загрузку по процессам MetaEditor ...

 
Это мелочи. В мт5 тестер лучше. А озу можно поставить побольше, на мой взгляд.
 
Переход на MT5 (и любую другую платформу) должен иметь под собой только одно веское обосновение - больше прибыль. Остальное, как мода современным веяниям, поддержка, перспективность и т.д. - больше самоубеждение.
 
pribludilsa #:
Это мелочи. В мт5 тестер лучше. А озу можно поставить побольше, на мой взгляд.

Тестирование ради тестирования?

 
Vladimir Karputov #:

Некорректное сравнение - Вы не указали: это первый запуск MetaTrader 5? Вы не показали загрузку по процессам MetaEditor ...

Нет, не первый. Я его уже перезагружал. MetaEditor не запущен, поэтому я его и не показал.

 
pribludilsa #:
Это мелочи. В мт5 тестер лучше. А озу можно поставить побольше, на мой взгляд.

Тестер лучше, с этим спорить бессмысленно. Но я сейчас именно про терминал для торговли. В моём случае два разных терминала выполняют одинаковые задачи — показывают котировки по 9 инструментам и один график. Но при этом один терминал расходует 23 МБ памяти, а второй — 468. Это порождает какие-то сомнения в моей голове.

 
fxsaber #:
Переход на MT5 (и любую другую платформу) должен иметь под собой только одно веское обосновение - больше прибыль. Остальное, как мода современным веяниям, поддержка, перспективность и т.д. - больше самоубеждение.

Совершенно с вами согласен! Логика здесь очень простая: больше запущенных терминалов — больше прибыль. И сравнение пока что получается не в пользу МТ5.

 

 

 
@nikolay7ko, с этим также спорить нет смысла, язык MQL5 богаче и гибче, нежели MQL4. И, возможно, редактор MQL5 позволяет создавать более эффективный и оптимизированный исполняемый код. Однако в моём случае ни одна программа (будь то индикатор, советник или скрипт) не присоединена к графику ни на одном их терминалов.
 
E38 #:

Тестер лучше, с этим спорить бессмысленно. Но я сейчас именно про терминал для торговли. В моём случае два разных терминала выполняют одинаковые задачи — показывают котировки по 9 инструментам и один график. Но при этом один терминал расходует 23 МБ памяти, а второй — 468. Это порождает какие-то сомнения в моей голове.

Видимо, не везде так.

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