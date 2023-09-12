Какой терминал лучше?
Часто можно встретить утверждение, что MetaTrader 5 лучше, чем МТ4. Как тогда можно объяснить вот такую картину:
Во всех запущенных терминалах открыт ОДИН график, в обзоре рынка везде 9 символов. Ни советников, ни индикаторов на графиках нет. Везде установлено значение Максимум баров в окне = 500.
Почему терминал МТ5 при прочих равных условиях потребляет памяти почти в пять раз (!) больше, чем 3 терминала МТ4 вместе взятых?
Некорректное сравнение - Вы не указали: это первый запуск MetaTrader 5? Вы не показали загрузку по процессам MetaEditor ...
Это мелочи. В мт5 тестер лучше. А озу можно поставить побольше, на мой взгляд.
Тестер лучше, с этим спорить бессмысленно. Но я сейчас именно про терминал для торговли. В моём случае два разных терминала выполняют одинаковые задачи — показывают котировки по 9 инструментам и один график. Но при этом один терминал расходует 23 МБ памяти, а второй — 468. Это порождает какие-то сомнения в моей голове.
Переход на MT5 (и любую другую платформу) должен иметь под собой только одно веское обосновение - больше прибыль. Остальное, как мода современным веяниям, поддержка, перспективность и т.д. - больше самоубеждение.
Совершенно с вами согласен! Логика здесь очень простая: больше запущенных терминалов — больше прибыль. И сравнение пока что получается не в пользу МТ5.
Тестер лучше, с этим спорить бессмысленно. Но я сейчас именно про терминал для торговли. В моём случае два разных терминала выполняют одинаковые задачи — показывают котировки по 9 инструментам и один график. Но при этом один терминал расходует 23 МБ памяти, а второй — 468. Это порождает какие-то сомнения в моей голове.
Видимо, не везде так.
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Часто можно встретить утверждение, что MetaTrader 5 лучше, чем МТ4. Как тогда можно объяснить вот такую картину:
Во всех запущенных терминалах открыт ОДИН график, в обзоре рынка везде 9 символов. Ни советников, ни индикаторов на графиках нет. Везде установлено значение Максимум баров в окне = 500.
Почему терминал МТ5 при прочих равных условиях потребляет памяти почти в пять раз (!) больше, чем 3 терминала МТ4 вместе взятых?