Стакан МТ5
Здравствуйте. Можно ли в МТ5 сделать разреженный стакан? То есть что бы не цены скакали возле спрэда, а спред по ценам. Все меня устраивает в этом терминале, но по стакану не возможно работать. Приходится использовать доп. по. Спасибо.
andych:
Как спред может по ценам скакать? Это же промежуток ("просак") между ордерами покупки и продажи
У меня почемуто нету обьема в мт5 с чем это связано подскажите.
