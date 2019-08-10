Стакан МТ5

Здравствуйте. Можно ли в МТ5 сделать разреженный стакан? То есть что бы не цены скакали возле спрэда, а спред по ценам. Все меня устраивает в этом терминале, но по стакану не возможно работать. Приходится использовать доп. по. Спасибо.
 
andych:
Как спред может по ценам скакать? Это же промежуток ("просак") между ордерами покупки и продажи

 
Это наглядно можно увидеть в любом скальперском приводе или в Квике, если поставить галочку "Разреженный стакан".
 

andych может просто счет с фиксированным спредом


 
У меня почемуто нету обьема в мт5 с чем это связано подскажите.
