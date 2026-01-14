Ошибки, баги, вопросы - страница 1672

Alexey Viktorov:
А куда было? Я не заметил изменений, но тоже попадаю в профиль на ленту новостей.
После клика на свой профиль, Вы ДОЛЖНЫ попасть на страницу https://www.mql5.com/ru/users/Ваш ник/news. Никаких изменений. Стандартное поведение.
 
G Просто теперь в меню под именем, первым стоит лента новостей , а раньше был профиль.
 
Получается что последний пятиминутный бар пятницы не принадлежит дневному бару той-же пятницы?

Вы запрашиваете кол-во баров на дневном таймфрейме. Причем тут пятиминутные бары?

Перечитайте еще раз выдержку из справки, которую я привел. Ну или можете прочитать источник, из которого я выдержку приводил.

 
После клика всегда (еще утром) попадал на то, что жирным (без news).
 
Это стандартное перенаправление. Это не ошибка.
 
У меня такого точно не было. Т.к. именно сегодня днем по клику увидел ленту в красочных чужих сообщениях. Раньше все было тускло и блекло, как люблю.
 
Это не ошибка. Для пожеланий по работе сайта предложения можно выкладывать в теме: Пожелания к работе форума mql5.com
 
Да, видимо изменили (яко-бы "улучшили"). Осталось выяснить, чье это было пожелание и подкараулить в темном месте... ;-)
 
Алексей, я всё понял из Вашего сообщения, но остался такой вот вопрос... Если последние 5 минут пятницы присутствуют в дневном ТФ почему этот дневной бар не учитывается???

Конечно спасибо за тычок носом туда где не всё читается как правило, но ведь, с моей точки зрения, это не логично. Бар есть, тики на этом баре есть... а считать его не надо.

Ну в общем-то спасибо и на этом. Зная эту тонкость можно уже пользоваться хоть и с особой осторожностью.

Ещё небольшое уточнение, если время пятницы 23:55 перевести во время начала суток, т.е. 00:00 то будет то чего ожидаешь? посчитается и пятница и понедельник?

 
fxsaber:
У меня такого точно не было. Т.к. именно сегодня днем по клику увидел ленту в красочных чужих сообщениях. Раньше все было тускло и блекло, как люблю.

Мы точно об одном говорим?


