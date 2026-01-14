Ошибки, баги, вопросы - страница 854
Видеодрова хорошие -игрушки работают. Прикладываю скриншот. Винда XP SP3 без обновлений. Не обновляю, так как винда крякнута, а у них там какое то обновление это дело вроде проверяет.
Есть ещё кучка геморроев - не запускаются новости из терминала (открывает пустое окно и всё), не запускаются индикаторы из терминала - code base - параметр задан не верно - скриншот приложен Но я это переживу - главное редактор оживить.
Пробую тестировать советник в тестере MQL5.
Первый раз тест проходит в норме, после изменяю код советника и компилирую в MetaEditor5, запускаю по новой тестер5, но новые изменения тестер5 не видит. Когда тот же советник сохраняешь под другим именем то все норм. пробовал удалять файлы *.ex5 помогает через раз. Подскажите какие файлы нужно удалить в тесторе, чтоб он отработал изменения в советнике ??
Еще не отображает индикатор при визуализации тестера, хотя советник считает по индикатору.
MT5 build 695
MetaEditor5 build 695
Давайте со всеми подробностями (версии оси, битность, логи, версию ИЕ) в сервисдеск. Попробовали у себя - не повторяется.
Новости на русском вот так выглядят:
windows 8 64 бит 705 билд, liteforex.
Куда с этим обращаться? В дц, в сервис деск?
В настройках винды гляньте.
В семёрке это: Главное меню/Панель управления/Язык и региональные стандарты/Дополнительно/Язык программ не поддерживающих Юникод.
В восьмёрке - без понятия, но аналог должон быть.
Русский там стоит язык. В семерке аналогично и такая же ошибка. Не все новости идут неправильно:
Не уверен, что хорошо знаю си. Подскажите плиз, разрешен ли такой доступ к защищенному конструкцией private полю класса:
Компилятор не дает ни предупреждения, ни ошибки.
Запрещен в каком плане? В плане доступа со стороны других классов или при обращении к этому полю из программы?
Вот эта конструкция:
считаю должна быть запрещена, т.к. производится прямое обращение к private члену другого объекта, пусть и этого же типа данных.
Всегда считал, что если сделаю такое объявление:
то возможно получить доступ к члену класса member только из методов, принадлежащих этому объекту.
Коллеги,
в стандартной библиотеке есть метод класса CAccountInfo::MaxLotCheck(). Применяя его для ENUM_ORDER_TYPE == ORDER_TYPE_BUY_STOP получаю максимальный размер лота, т.е. неправильно. Смотрю в код:
Вопрос: почему данная функция возвращает для pending orders максимальный лот? Получается, что предварительно вызванная функция OrderCalcMargin() для отложенного ордера вернула 0.0?
Может кто-нибудь помочь разобраться, как воспользоваться данной функцией для отложенных ордеров. В справке не нашел..
Спасибо.