Ошибки, баги, вопросы - страница 854

Новый комментарий
 
Renat:
Желательно обновить видеодрайвера на последние. А что в exception пишет? Скопируйте строки из журнала - это легко делается из меню.

Видеодрова хорошие -игрушки работают. Прикладываю скриншот. Винда XP SP3 без обновлений. Не обновляю, так как винда крякнута, а у них там какое то обновление это дело вроде проверяет.

Есть ещё кучка геморроев - не запускаются новости из терминала (открывает пустое окно и всё), не запускаются индикаторы из терминала - code base - параметр задан не верно - скриншот приложен  Но я это переживу - главное редактор оживить.

 
Добрый день!
Пробую тестировать советник в тестере MQL5.

Первый раз тест проходит в норме, после изменяю код советника и компилирую в MetaEditor5, запускаю по новой тестер5, но новые изменения тестер5 не видит. Когда тот же советник сохраняешь под другим именем то все норм.  пробовал удалять файлы *.ex5 помогает через раз. Подскажите какие файлы нужно удалить в тесторе, чтоб он отработал изменения в советнике ??

Еще не отображает индикатор при визуализации тестера, хотя  советник считает по индикатору.

MT5 build 695

MetaEditor5 build 695

 
alexvd:

Давайте со всеми подробностями (версии оси, битность, логи, версию ИЕ) в сервисдеск. Попробовали у себя - не повторяется.

O! Спасибо большое - помогло! Обновил ИЕ с 6 до 8 и всё заработало (и редактор с инструментами, и хелпы виндовские, и ошибки при запуске ушли из журнала. Правда новости в терминале только заголовки показывает - ну да это совсем ерунда.)
 
gdtt:

Новости на русском вот так выглядят:

windows 8 64 бит 705 билд, liteforex.

Куда с этим обращаться? В дц, в сервис деск?

В настройках винды гляньте.

В семёрке это: Главное меню/Панель управления/Язык и региональные стандарты/Дополнительно/Язык программ не поддерживающих Юникод.

В восьмёрке - без понятия, но аналог должон быть.

 
MetaDriver:

В настройках винды гляньте.

В семёрке это: Главное меню/Панель управления/Язык и региональные стандарты/Дополнительно/Язык программ не поддерживающих Юникод.

В восьмёрке - без понятия, но аналог должон быть.

Русский там стоит язык. В семерке аналогично и такая же ошибка. Не все новости идут неправильно:

 

 
gdtt:

Русский там стоит язык. В семерке аналогично и такая же ошибка. Не все новости идут неправильно:

Тады ой.
 

Не уверен, что хорошо знаю си. Подскажите плиз, разрешен ли такой доступ к защищенному конструкцией private полю класса:

class tst{
public:
  void Set( tst& passed ){
    member = passed.member; 
  }
private:
  int member;
};

 

Компилятор не дает ни предупреждения, ни ошибки.

 
gdtt:

Не уверен, что хорошо знаю си. Подскажите плиз, разрешен ли такой доступ к защищенному конструкцией private полю класса:

 

Компилятор не дает ни предупреждения, ни ошибки.

Запрещен в каком плане? В плане доступа со стороны других классов или при обращении к этому полю из программы?
 
sergeev:
Запрещен в каком плане? В плане доступа со стороны других классов или при обращении к этому полю из программы?

Вот эта конструкция:

member = passed.member;

 считаю должна быть запрещена, т.к. производится прямое обращение к private члену другого объекта, пусть и этого же типа данных.

 Всегда считал, что если сделаю такое объявление:

 

private:
  int member;

 то возможно получить доступ к члену класса member только из методов, принадлежащих этому объекту.

[Удален]  

Коллеги,

в стандартной библиотеке есть метод класса CAccountInfo::MaxLotCheck(). Применяя его для ENUM_ORDER_TYPE == ORDER_TYPE_BUY_STOP получаю максимальный размер лота, т.е. неправильно. Смотрю в код:

//--- calculate margin requirements for 1 lot
   if(!OrderCalcMargin(trade_operation,symbol,1.0,price,margin) || margin<0.0)
     {
      Print("CAccountInfo::MaxLotCheck margin calculation failed");
      return(0.0);
     }
//---
   if(margin==0.0)   // for pending orders
      return(SymbolInfoDouble(symbol,SYMBOL_VOLUME_MAX));

 Вопрос: почему данная функция возвращает для pending orders максимальный лот? Получается, что предварительно вызванная функция OrderCalcMargin() для отложенного ордера вернула 0.0?

Может кто-нибудь помочь разобраться, как воспользоваться данной функцией для отложенных ордеров. В справке не нашел..

Спасибо. 

Документация по MQL5: Стандартная библиотека
Документация по MQL5: Стандартная библиотека
  • www.mql5.com
Стандартная библиотека - Документация по MQL5
1...847848849850851852853854855856857858859860861...3695
Новый комментарий