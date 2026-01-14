Ошибки, баги, вопросы - страница 1624
Пишу эксперт, вызывающий ex5 индикатор. Эксперт, в тестере стратегий работает правильно, но если запустить оптимизацию, агенты в конце прогона начинают крешится:
Если нажимаю кнопку закрыть, через некоторое время агент перезапускается и берет новый прогон, после чего снова вылетает.
Анализ логов ничего не дал:
Сигнатура ошибки следующая:
Попробовал заккоментировать создание хендла индикатора. Ошибка исчезла и эксперт отработал все прогоны нормально, хотя впустую.
Поэтому прежде чем обратиться в сервисдеск пишу сюда: может быть есть какая-то фишка при работе с индикаторами в тестере стратегий? Может быть надо где-то вызвать IndicatorRelease? В общем если кто-то что-то знает, как потенциально это можно исправить - напишите.
Когда в MT4 появится возможность из журнала копировать строку и не получать при вставке другую кодировку:2016.08.03 00:03:36.699 2013.04.26 10:15 Kamikadze_MA_V_04_42_Fibo_05_Regressor_T_K GBPUSD,M15: Magic=111Îðäåð 322 SELLSTOP íå ìîäèôèöèðîâàí. Bid (1.5448) ìåíüøå öåíû îòêðûòèÿ (1.5498)
При копировании из журнала убедитесь что раскладка в win русская.
Спасибо! Всегда у меня раскладка английская по умолчанию.
Но, почему ж надо использовать разные ухищрения...
Используйте МТ5, где все в unicode и таких проблем нет.
У меня нет денег на MT5 - торгую центовые счета, а ДЦ не спешит их открывать под пятерку.
Хочу вновь затронуть проблему медленной компиляции МQL5. Месяца три назад я пытался поднять эту тему, но почему-то не встретил понимания, видимо мои доводы оказались недостаточно убедительными. Поэтому откатился обратно на старый билд (1159), где всё компилируется почти мгновенно (в то время как на новых компиляторах мой проект компилировался 20 секунд).
И вот неделю назад я предпринял новую попытку перейти на свежий билд, подумав "бог с ними с 20 секундами, потерплю, ради новых плюшек". Пришлось естественно немного подкорректировать код под новые условия, в процессе чего выявил несколько багов нового компилятора (о которых отписывался тут). И что в итоге? Мой проект компилируется уже 30 секунд! Не знаю, связано ли это с усложнением проекта, либо с очередным "усложнением" компилятора, но это уже ни в какие рамки не лезет.
В проекте около 700 кб исходного кода, это советник, включающий пару десятков mqh. Всё в ООП. Ранее мне писали о том, что возможно замедление связано с наличием больших по размеру функций. У меня было несколько таких. Ну я их раздробил на мелкие части - эффекта ноль.
И что самое удивительное, толку от этой сверхдолгой компиляции нет никакого. Скорость работы программы та же, что и на старом компиляторе, специально делал замеры. Тут напрашивается только одна фраза: "Нахрена?"
У меня есть стойкое ощущение, что имеется баг/недоработка в компиляторе, из-за чего он вхолостую гоняется на пустом месте. Иначе как объяснить тот факт, что абсолютно пустой скрипт, имеющий лишь функцию ОnStart() { }, компилируется более 400 мс! Уму непостижимо, что там можно так долго компилировать/оптимизировать в пустышке. Ну а добавляя в неё небольшие функции и классы можно наблюдать как длительность компиляции стремительно нарастает.
Сразу замечу, что железо у меня конечно далеко не мощное - Core i5U. Но это не мешает компилироваться моему проекту за 1-2 секунды на старом компиляторе. Соответственно пустышка там вообще мгновенно компилируется.
И ещё замечу. В компиляторе полностью отсутствует не только кэширование ранее скомпилированных фрагментов, но даже банальная проверка идентичности исходного кода. Т.е. скомпилировал проект, потом ничего не меняя снова нажал кнопку "Компилировать", и опять ждёшь те же самые 30 секунд. Ну куда это годится...
Хотелось бы услышать комментарии как от разработчиков МТ, так и от форумчан, работающих с большими проектами (неужели только меня волнует эта проблема?), сколько по времени у кого занимает компиляция и на каком железе. Сразу оговоримся, что речь идёт именно о компиляции исполняемого файла.
проект на 400 кб кода
в мт4 компилируется 888 мсек
в мт5 такой же проект компилируется 4103 мсек
хотя иногда некоторые проекты на 50кб кода как то тормозят, о это случается через раз и особо не напрягает.