Пишу эксперт, вызывающий ex5 индикатор. Эксперт, в тестере стратегий работает правильно, но если запустить оптимизацию, агенты в конце прогона начинают крешится:

 

 

 

Если нажимаю кнопку закрыть, через некоторое время агент перезапускается и берет новый прогон, после чего снова вылетает.

Анализ логов ничего не дал:

NR      0       15:51:49.391    Tester  register MQL5.community account and use MQL5 Cloud Network to speed up optimizations
RE      0       15:51:49.412    Tester  Experts\PowerTrender.ex5 on RTS Splice,H1 from 2016.01.01 00:00 to 2016.08.01 00:00
QJ      0       15:51:49.514    Tester  RTS Splice: history data begins from 2007.08.23 00:00
QP      0       15:51:49.514    Tester  complete optimization started
RF      0       15:51:49.514    Tester  size of initial task batch is 10
IS      0       15:51:49.523    Tester  file cache Z:\MetaTrader 5\tester\cache\PowerTrender.RTS Splice.H1.2.xml found
HS      0       15:51:49.523    Tester  file cache contains 18 records
CD      0       15:51:49.544    Core 1  agent process started
GD      0       15:51:49.544    Core 1  connecting to 127.0.0.1:3000
EQ      0       15:51:49.547    Core 2  agent process started
JI      0       15:51:49.547    Core 2  connecting to 127.0.0.1:3001
NN      0       15:51:49.549    Core 3  agent process started
PJ      0       15:51:49.549    Core 3  connecting to 127.0.0.1:3002
GK      0       15:51:49.552    Core 4  agent process started
FO      0       15:51:49.552    Core 4  connecting to 127.0.0.1:3003
OG      0       15:51:49.555    Core 5  agent process started
OS      0       15:51:49.555    Core 5  connecting to 127.0.0.1:3004
CD      0       15:51:49.558    Core 6  agent process started
DD      0       15:51:49.558    Core 6  connecting to 127.0.0.1:3005
OQ      0       15:51:49.560    Core 7  agent process started
QI      0       15:51:49.560    Core 7  connecting to 127.0.0.1:3006
EN      0       15:51:49.563    Core 8  agent process started
QJ      0       15:51:49.563    Core 8  connecting to 127.0.0.1:3008
DK      0       15:51:53.654    Core 5  connected
FR      0       15:51:53.685    Core 5  authorized (agent build 1375)
CH      0       15:51:53.740    Core 5  common synchronization completed
IN      0       15:51:54.152    Core 6  connected
OR      0       15:51:54.154    Core 2  connected
JJ      0       15:51:54.155    Core 6  authorized (agent build 1375)
FN      0       15:51:54.156    Core 7  connected
IO      0       15:51:54.158    Core 2  authorized (agent build 1375)
NI      0       15:51:54.163    Core 1  connected
LS      0       15:51:54.169    Core 7  authorized (agent build 1375)
JK      0       15:51:54.208    Core 6  common synchronization completed
GR      0       15:51:54.210    Core 2  common synchronization completed
HI      0       15:51:54.220    Core 1  authorized (agent build 1375)
QE      0       15:51:54.237    Core 7  common synchronization completed
KL      0       15:51:54.275    Core 1  common synchronization completed
JI      0       15:51:55.202    Core 8  connected
QS      0       15:51:55.205    Core 8  authorized (agent build 1375)
JE      0       15:51:55.223    Core 3  connected
HD      0       15:51:55.249    Core 3  authorized (agent build 1375)
KM      0       15:51:55.259    Core 2  connection closed
FH      0       15:51:55.265    Core 8  common synchronization completed
GP      0       15:51:55.272    Core 1  connection closed
IS      0       15:51:55.276    Core 4  connected
LJ      0       15:51:55.288    Core 4  authorized (agent build 1375)
GP      0       15:51:55.298    Core 3  common synchronization completed
QH      0       15:51:55.334    Core 4  common synchronization completed
KP      0       15:51:55.375    Core 7  connection closed
JO      0       15:51:55.403    Core 6  connection closed
GE      0       15:51:56.045    Core 8  connection closed
CP      0       15:51:56.107    Core 3  connection closed
ON      0       15:51:56.151    Core 4  connection closed
LE      0       15:52:02.092    Core 5  connection closed
CN      0       15:52:11.964    Core 1  agent process started
GJ      0       15:52:11.964    Core 1  connecting to 127.0.0.1:3000
FK      0       15:52:11.966    Core 2  agent process started
IO      0       15:52:11.966    Core 2  connecting to 127.0.0.1:3001
QH      0       15:52:11.969    Core 6  agent process started
RP      0       15:52:11.969    Core 6  connecting to 127.0.0.1:3005
GE      0       15:52:11.971    Core 7  agent process started
IE      0       15:52:11.971    Core 7  connecting to 127.0.0.1:3006
LQ      0       15:52:12.975    Core 3  agent process started
RI      0       15:52:12.975    Core 3  connecting to 127.0.0.1:3002
CN      0       15:52:12.979    Core 4  agent process started
JJ      0       15:52:12.979    Core 4  connecting to 127.0.0.1:3003
RK      0       15:52:12.983    Core 8  agent process started
FO      0       15:52:12.983    Core 8  connecting to 127.0.0.1:3008
GH      0       15:52:15.857    Core 2  connected
MP      0       15:52:15.864    Core 2  authorized (agent build 1375)
JJ      0       15:52:15.914    Core 2  common synchronization completed
EK      0       15:52:16.367    Core 1  connected
RR      0       15:52:16.375    Core 1  authorized (agent build 1375)
DF      0       15:52:16.385    Core 6  connected
LF      0       15:52:16.392    Core 6  authorized (agent build 1375)
LL      0       15:52:16.433    Core 1  common synchronization completed
JG      0       15:52:16.465    Core 6  common synchronization completed
GQ      0       15:52:16.922    Core 8  connected
OH      0       15:52:16.924    Core 8  authorized (agent build 1375)
DL      0       15:52:16.957    Core 7  connected
PQ      0       15:52:16.957    Core 3  connected
GH      0       15:52:16.967    Core 7  authorized (agent build 1375)
RQ      0       15:52:16.968    Core 3  authorized (agent build 1375)
FM      0       15:52:16.975    Core 8  common synchronization completed
LE      0       15:52:17.023    Core 3  common synchronization completed
DL      0       15:52:17.029    Core 7  common synchronization completed
DD      0       15:52:17.530    Core 6  connection closed
PR      0       15:52:17.566    Core 1  connection closed
JD      0       15:52:17.966    Core 4  connected
ID      0       15:52:17.969    Core 4  authorized (agent build 1375)
QM      0       15:52:17.971    Core 8  connection closed
PK      0       15:52:18.010    Core 4  common synchronization completed
EP      0       15:52:18.010    Core 3  connection closed
KO      0       15:52:18.025    Core 7  connection closed
GE      0       15:52:18.503    Core 2  connection closed
HM      0       15:52:18.971    Core 5  agent process started
HM      0       15:52:18.971    Core 5  connecting to 127.0.0.1:3004
OG      0       15:52:19.524    Core 4  connection closed
FP      0       15:52:21.647    Core 5  connected
FI      0       15:52:21.649    Core 5  authorized (agent build 1375)
NE      0       15:52:21.679    Core 5  common synchronization completed
GO      0       15:52:23.410    Core 5  connection closed
MH      0       15:52:33.652    Core 1  agent process started
RP      0       15:52:33.653    Core 1  connecting to 127.0.0.1:3000
KE      0       15:52:33.655    Core 6  agent process started
LE      0       15:52:33.655    Core 6  connecting to 127.0.0.1:3005
PR      0       15:52:33.658    Core 8  agent process started
DF      0       15:52:33.658    Core 8  connecting to 127.0.0.1:3008
HP      0       15:52:33.828    Tester  file cache used 18 times
LG      0       15:52:33.828    Tester  optimization finished, total passes 31
FP      0       15:52:33.828    Statistics      optimization done in 0 minutes 44 seconds
MD      0       15:52:33.828    Statistics      local 13 tasks (100%), remote 0 tasks (0%), cloud 0 tasks (0%)
ER      2       15:52:33.878    Core 1  failed to send stop command
FE      0       15:52:33.878    Core 1  connection closed
HN      2       15:52:33.928    Core 6  failed to send stop command
OH      0       15:52:33.928    Core 6  connection closed
EJ      2       15:52:33.978    Core 8  failed to send stop command
FL      0       15:52:33.978    Core 8  connection closed
DH      0       15:52:33.979    Tester  13 records written to file cache Z:\MetaTrader 5\tester\cache\PowerTrender.RTS Splice.H1.2.xml
EG      3       15:52:33.979    Tester  stopped by user

 Сигнатура ошибки следующая:

Сигнатура проблемы:
  Имя события проблемы: APPCRASH
  Имя приложения:       metatester64.exe
  Версия приложения:    5.0.0.1375
  Отметка времени приложения:   00623e00
  Имя модуля с ошибкой: StackHash_ef12
  Версия модуля с ошибкой:      6.1.7601.17514
  Отметка времени модуля с ошибкой:     4ce7c8f9
  Код исключения:       c0000374
  Смещение исключения:  00000000000c40f2
  Версия ОС:    6.1.7601.2.1.0.256.1
  Код языка:    1049
  Дополнительные сведения 1:    ef12
  Дополнительные сведения 2:    ef1284acb2700557506bfd58d3b2b94d
  Дополнительные сведения 3:    e9c5
  Дополнительные сведения 4:    e9c5ba00b1c29dae6bd463df717d650f

Ознакомьтесь с заявлением о конфиденциальности в Интернете:
  http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=104288&clcid=0x0419

Если заявление о конфиденциальности в Интернете недоступно, ознакомьтесь с его локальным вариантом:
  C:\Windows\system32\ru-RU\erofflps.txt

Попробовал заккоментировать создание хендла индикатора. Ошибка исчезла и эксперт отработал все прогоны нормально, хотя впустую.

Поэтому прежде чем обратиться в сервисдеск пишу сюда: может быть есть какая-то фишка при работе с индикаторами в тестере стратегий? Может быть надо где-то вызвать IndicatorRelease? В общем если кто-то что-то знает, как потенциально это можно исправить - напишите.

 
Лучше в сервисдеск со всеми подробностями, разберемся.
 

Когда в MT4 появится возможность из журнала копировать строку и не получать при вставке другую кодировку: 

2016.08.03 00:03:36.699 2013.04.26 10:15  Kamikadze_MA_V_04_42_Fibo_05_Regressor_T_K GBPUSD,M15: Magic=111Îðäåð 322 SELLSTOP íå ìîäèôèöèðîâàí. Bid (1.5448) ìåíüøå öåíû îòêðûòèÿ (1.5498) 

 
-Aleks-:

Когда в MT4 появится возможность из журнала копировать строку и не получать при вставке другую кодировку: 

2016.08.03 00:03:36.699 2013.04.26 10:15  Kamikadze_MA_V_04_42_Fibo_05_Regressor_T_K GBPUSD,M15: Magic=111Îðäåð 322 SELLSTOP íå ìîäèôèöèðîâàí. Bid (1.5448) ìåíüøå öåíû îòêðûòèÿ (1.5498) 

При копировании из журнала убедитесь что раскладка в win русская.
 
Artyom Trishkin:
При копировании из журнала убедитесь что раскладка в win русская.

Спасибо! Всегда у меня раскладка английская по умолчанию.

Но, почему ж надо использовать разные ухищрения... 

 
-Aleks-:

Спасибо! Всегда у меня раскладка английская по умолчанию.

Но, почему ж надо использовать разные ухищрения... 

Используйте МТ5, где все в unicode и таких проблем нет.
 
Renat Fatkhullin:
Используйте МТ5, где все в unicode и таких проблем нет.

У меня нет денег на MT5 - торгую центовые счета, а ДЦ не спешит их открывать под пятерку. 

 
При пошаговой отладке, в мт5, когда ставлю точку останова то робот просто останавливается и всё, дальнейшая пошаговая отладка не работает. Если делать отладку на истории то всё норм. Это только у меня так или у всех ? Вроде не давно норм работало.
 

Хочу вновь затронуть проблему медленной компиляции МQL5.  Месяца три назад я пытался поднять эту тему, но почему-то не встретил понимания, видимо мои доводы оказались недостаточно убедительными. Поэтому откатился обратно на старый билд (1159), где всё компилируется почти мгновенно (в то время как на новых компиляторах мой проект компилировался 20 секунд).

И вот неделю назад я предпринял новую попытку перейти на свежий билд, подумав "бог с ними с 20 секундами, потерплю, ради новых плюшек".  Пришлось естественно немного подкорректировать код под новые условия, в процессе чего выявил несколько багов нового компилятора (о которых отписывался тут).  И что в итоге?  Мой проект компилируется уже 30 секунд!   Не знаю, связано ли это с усложнением проекта, либо с очередным "усложнением" компилятора, но это уже ни в какие рамки не лезет.

В проекте около 700 кб исходного кода, это советник, включающий пару десятков mqh.  Всё в ООП.   Ранее мне писали о том, что возможно замедление связано с наличием больших по размеру функций. У меня было несколько таких.  Ну я их раздробил на мелкие части - эффекта ноль.

И что самое удивительное, толку от этой сверхдолгой компиляции нет никакого. Скорость работы программы та же, что и на старом компиляторе, специально делал замеры.  Тут напрашивается только одна фраза:  "Нахрена?"

У меня есть стойкое ощущение, что имеется баг/недоработка в компиляторе, из-за чего он вхолостую гоняется на пустом месте.  Иначе как объяснить тот факт, что абсолютно пустой скрипт, имеющий лишь функцию ОnStart() { }, компилируется более 400 мс!  Уму непостижимо, что там можно так долго компилировать/оптимизировать в пустышке.   Ну а добавляя в неё небольшие функции и классы можно наблюдать как длительность компиляции стремительно нарастает.

Сразу замечу, что железо у меня конечно далеко не мощное - Core i5U.  Но это не мешает компилироваться моему проекту за 1-2 секунды на старом компиляторе.  Соответственно пустышка там вообще мгновенно компилируется.

И ещё замечу. В компиляторе полностью отсутствует не только кэширование ранее скомпилированных фрагментов, но даже банальная проверка идентичности исходного кода.  Т.е. скомпилировал проект, потом ничего не меняя снова нажал кнопку "Компилировать", и опять ждёшь те же самые 30 секунд.  Ну куда это годится...

Хотелось бы услышать комментарии как от разработчиков МТ, так и от форумчан, работающих с большими проектами (неужели только меня волнует эта проблема?), сколько по времени у кого занимает компиляция и на каком железе. Сразу оговоримся, что речь идёт именно о компиляции исполняемого файла.

 

проект на 400 кб кода 

в мт4 компилируется 888 мсек

в мт5 такой же проект компилируется 4103 мсек

 

хотя иногда некоторые проекты на 50кб кода как то тормозят, о это случается через раз и особо не напрягает.  

