Ошибки, баги, вопросы - страница 1620

Новый комментарий
 
К сожалению не всегда. При долгом отсутствии подключения терминал выдает "Account disable"  и после этого необходимо логиниться вручную. Такое происходит например на фонде где на ночь сервера обычно отключаются. 
 
Dmitri Custurov:
К сожалению не всегда. При долгом отсутствии подключения терминал выдает "Account disable"  и после этого необходимо логиниться вручную. Такое происходит например на фонде где на ночь сервера обычно отключаются. 
А в таком случае (при долгом отсутствии связи), если выполнить команду "Файл" -> "Подключиться к торговому счёту" в окошке ТОЧНО будет тот-же торговый счёт?
 
Точно такой же. Я настраивал только один счет.
 
Dmitri Custurov:
Всем здравствуйте. Задавал вопрос несколько страниц назад но попробую еще раз. Можно ли програмными способами сделать перелогинивание счета при обрыве связи с сервером в МТ5 ? Поиск по форумам ничего не дал.
А если перезапустить терминал, то он стартует с запущенными советниками (у меня терминал не установлен, проверить не могу)? Если да, то можно написать shell скрипт, который будет заниматься перезапуском. А со своего советника дёргайте этот скрипт.
 
Dmitri Custurov:
К сожалению не всегда. При долгом отсутствии подключения терминал выдает "Account disable"  и после этого необходимо логиниться вручную. Такое происходит например на фонде где на ночь сервера обычно отключаются. 
Это либо баг, либо специфическая настройка брокера. Обратитесь в сервисдеск с этой проблемой. Такого быть не должно.
 
Можно ли всё-таки услышать комментарии разработчиков по поводу обещанной, но не реализованной, возможности возврата значения функции по ссылке.  Не дошли руки или возникли какие-то сложности с этим?
 
Dmitri Custurov:
К сожалению не всегда. При долгом отсутствии подключения терминал выдает "Account disable"  и после этого необходимо логиниться вручную. Такое происходит например на фонде где на ночь сервера обычно отключаются. 

Вот скрипт, который вызывает меню "Файл" - пункт "Подключиться к торговому счёту" - кликает на кнопку "OK" - таким образом терминал подключится к последнему торговому счёту, который проходил автризацию:

Подключиться к торговому счёту

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                    ClickMenu.mq5 |
//|                              Copyright © 2016, Vladimir Karputov |
//|                                           http://wmua.ru/slesar/ |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright © 2016, Vladimir Karputov"
#property link      "http://wmua.ru/slesar/"
#property version   "1.00"
#property script_show_inputs
input int number_menu=1;               //меню "Файл"
input int item_menu=14;                //пункт "Подключиться к торговому счёту"

#ifndef  _IsX64
#define HWND long
#define HMENU long
#define HBITMAP long
#define ULONG_PTR long
#else
#define HWND int
#define HMENU int
#define HBITMAP int
#define ULONG_PTR int
#endif 

#define UINT int
#define GA_ROOT            0x0002      // Retrieves the root window by walking the chain of parent windows
#define WM_COMMAND         0x0111
#define MIIM_STRING        0x00000040
#define MIIM_SUBMENU       0x00000004
#define BM_CLICK           0x000000F5

#import "user32.dll"
int  GetLastError();
//+------------------------------------------------------------------+
//| GetAncestor. Retrieves the handle to the ancestor of the         |
//| specified window. Извлекает дескриптор предка заданного окна     |
//+------------------------------------------------------------------+
HWND  GetAncestor(HWND hwnd,UINT gaFlags);
HMENU GetMenu(HWND hWnd);
//int   GetMenuItemCount(HMENU hMenu);
HMENU GetSubMenu(HMENU hMenu,int   nPos);
int   GetMenuItemID(HMENU hMenu,int nPos);
bool  PostMessageW(HWND hWnd,UINT Msg,int wParam,int lParam);
HWND  GetLastActivePopup(HWND hWnd);
HWND  GetDlgItem(HWND hDlg,int nIDDlgItem);
#import
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//---
   long  mainChartID=ChartID();                          //возвращает идентификатор текущего графика
   int   hdlmainChartID=ChartWindowsHandle(mainChartID); //получает хэндл графика   
   HWND  hdlRoot=GetAncestor(hdlmainChartID,GA_ROOT);    //получает хендл предка указанного окна
                                                         //Print("hdlRoot = ",IntegerToString(hdlRoot));

   HMENU hmenu=GetMenu(hdlRoot);                         //получает хэндл главного меню терминала
/*int count_hmenu=GetMenuItemCount(hmenu);
   Print("в главном меню ",IntegerToString(count_hmenu)," элементов");*/

   HMENU hsubmenu=GetSubMenu(hmenu,number_menu);         //получает хэндл заданного подменю ("Файл")
/*int count_hsubmenu=GetMenuItemCount(hsubmenu);
   Print("в подменю ",IntegerToString(number_menu)," ",IntegerToString(count_hsubmenu)," элементов");*/
   
   int hpos=GetMenuItemID(hsubmenu,item_menu);           //получает хэндл пункта "Подключиться к торговому счёту"
   PostMessageW(hdlRoot,WM_COMMAND,hpos,0);              //кликаем на пункт "Подключиться к торговому счёту"

   Sleep(2000);
   HWND hlastPopup=GetLastActivePopup(hdlRoot);          //получает хендл последнего PopUp меню
   HWND hOK=GetDlgItem(hlastPopup,0x00000001);           //получает хенд кнопки из диалога
   PostMessageW(hOK,BM_CLICK,0,0);                       //кликаем на кнопку "OK"
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| The function gets the handle graphics                            |
//| Функция получает хэндл графика                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int ChartWindowsHandle(long chart_ID)
  {
//--- prepare the variable to get the property value
//--- подготовим переменную для получения значения свойства
   long result=-1;
//--- reset the error value
//--- сбросим значение ошибки
   ResetLastError();
//--- receive the property value
//--- получим значение свойства
   if(!ChartGetInteger(chart_ID,CHART_WINDOW_HANDLE,0,result))
     {
      //--- display the error message in Experts journal
      //--- выведем сообщение об ошибке в журнал "Эксперты"
      Print(__FUNCTION__+", Error Code = ",GetLastError());
     }
//--- return the value of the chart property
//--- вернем значение свойства графика
   return((int)result);
  }
//+------------------------------------------------------------------+

 

Если всё работат, то  причешу код и выложу в КодоБазу.

Файлы:
ClickMenu.mq5  5 kb
 

MQL4. В описании StringToCharArray() написано "Посимвольно копирует преобразованную из unicode в ansi строку в указанное место массива типа uchar". Складывается ощущение, что в описании есть ошибка. С помощью этой функции можно символ просто преобразовать в число соответствующее коду в зависимости от кодировки символов (в функции 5 параметр). Т.е. нет тут преобразования "... из unicode в ansi...". Поправте, если я ошибаюсь.

Если мне надо найти код, например, для символа € для Ansi, то на месте 5 параметра запишу CP_ACP. Если как UTF7, то CP_UTF7. Если для Unicode, то использую StringToShortArray() (см. скрипт).

#property strict
void OnStart()
  {
   string a = "€"; // euro symbol
   uchar  ArrayAnsi[1], ArrayUTF7[1];
   ushort ArrayUnicode[1];
   
   int Count;
   Count=StringToCharArray(a,ArrayAnsi,0,WHOLE_ARRAY,CP_ACP);
   Print("1) € in Ansi = ",IntegerToString(ArrayAnsi[0]));
   
   Count=StringToCharArray(a,ArrayUTF7,0,WHOLE_ARRAY,CP_UTF7);
   Print("2) € in UTF7 = ",IntegerToString(ArrayUTF7[0]));

   Count=StringToShortArray(a,ArrayUnicode,0,WHOLE_ARRAY);
   Print("3) € in Unicode = ",IntegerToString(ArrayUnicode[0]));
  }


 

Баг в компиляторе.

template<typename T>  void  Func (T&)     {  }
template<typename T>  void  Func (T*&)    {  }

template<typename T>  void  InterFunc(T& var)  { Func(var); }   // 'var' - parameter conversion not allowed
  

class A {  };


void F1()  { A a;   InterFunc(a);  }

void F2()  { A* a;  Func(a);  }

Если же убрать функцию F2, то компилируется нормально.

 

Ошибка компилятора.

class A {  };


void Func(A* const&)   {   }


void OnStart()
  {    
    A* const a= NULL;
    
    Func(a);  // 'a' - cannot convert from const pointer to nonconst pointer
  }
1...161316141615161616171618161916201621162216231624162516261627...3695
Новый комментарий