К сожалению не всегда. При долгом отсутствии подключения терминал выдает "Account disable" и после этого необходимо логиниться вручную. Такое происходит например на фонде где на ночь сервера обычно отключаются.
Всем здравствуйте. Задавал вопрос несколько страниц назад но попробую еще раз. Можно ли програмными способами сделать перелогинивание счета при обрыве связи с сервером в МТ5 ? Поиск по форумам ничего не дал.
Вот скрипт, который вызывает меню "Файл" - пункт "Подключиться к торговому счёту" - кликает на кнопку "OK" - таким образом терминал подключится к последнему торговому счёту, который проходил автризацию:
Если всё работат, то причешу код и выложу в КодоБазу.
MQL4. В описании StringToCharArray() написано "Посимвольно копирует преобразованную из unicode в ansi строку в указанное место массива типа uchar". Складывается ощущение, что в описании есть ошибка. С помощью этой функции можно символ просто преобразовать в число соответствующее коду в зависимости от кодировки символов (в функции 5 параметр). Т.е. нет тут преобразования "... из unicode в ansi...". Поправте, если я ошибаюсь.
Если мне надо найти код, например, для символа € для Ansi, то на месте 5 параметра запишу CP_ACP. Если как UTF7, то CP_UTF7. Если для Unicode, то использую StringToShortArray() (см. скрипт).
Баг в компиляторе.
Если же убрать функцию F2, то компилируется нормально.
Ошибка компилятора.