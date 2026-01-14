Ошибки, баги, вопросы - страница 1606
Не загружается скрипт из Проводника
Если открыть ...\MQL5\Scripts\Test.ex5 из проводника, то загружается только MetaTrader, сам скрипт - не загружается
а если например открыть .doc или .xls из проводника, то загружается не только Microsoft Word или Excel, но и сам файл
В теме никто не ответил, попробую здесь написать
Почему код в первых четырех значениях выводит нули вместо margin? МТ4 билд 971, плечо 1:1000, EURUSD.
И почему для MODE_MARGINHEDGED выводится дикое значение $25000?
Для MODE_MARGINREQUIRED все выводится правильно, маржа за лот = $378.10
Строка вывода:
2016.06.20 16:44:09.463 ShowImportantParams EURUSD.e,M1: 0.00 0.00 0.00 0.00 378.10 25000.00 no error
build 1347. server RoboForexEU-MetaTrader 5. demo
Символы имеют вид XXXYYY.e.
На чарте нажимаю Enter и ввожу в поле "EURCAD.e" - переключение на EURCAD не происходит. Из Обзора рынка кинуть мышкой на чарт - происходит переключение.
Если сейчас на M1-чарте нажать Enter и ввести "15:28", то график переходит не на 15:28, а на 14:00. Рестарты и изменения символа чарта не помогают.
Это баг? Воспроизводится?
Запуск нового скрипта поверх старого безусловно прерывает работу старого (нередкость долгоиграющие или зацикленные скрипты). Запуск нового советника поверх старого например предваряется вопросом "Вы действительно хотите добавить 'новый' вместо 'старого' ?" Наличие такого вопроса для скритпов было бы не лишним.
В колонке "Прибыль" стоят нули.
2016.06.23 12:44:31.927 Terminal Windows 10 Pro (x64 based PC), IE 11.00, UAC, Intel Core i5-2500 @ 3.30GHz, RAM: 3140 / 8174 Mb, HDD: 23044 / 276937 Mb, GMT+05:00
2016.06.23 12:44:31.926 Terminal MetaTrader 5 x64 build 1340 started (MetaQuotes Software Corp.)
Закрыл позиции вручную нажав крестик:
2016.06.23 12:51:50.090 Trades '2017933': order #205380294 sell 1.00 / 1.00 EURUSD at 1.13297 done in 67 ms
2016.06.23 12:51:50.090 Trades '2017933': deal #204970374 sell 1.00 EURUSD at 1.13297 done (based on order #205380294)
2016.06.23 12:51:50.023 Trades '2017933': exchange sell 1.00 EURUSD at market, close #205379221 buy 1.00 EURUSD 1.13296
2016.06.23 12:51:48.170 Trades '2017933': order #205380291 sell 1.00 / 1.00 GBPUSD at 1.47518 done in 67 ms
2016.06.23 12:51:48.170 Trades '2017933': deal #204970370 sell 1.00 GBPUSD at 1.47518 done (based on order #205380291)
2016.06.23 12:51:48.103 Trades '2017933': exchange sell 1.00 GBPUSD at market, close #205379307 buy 1.00 GBPUSD 1.47603
а вот что показывает история
MT4 971 билд - шкала результатов оптимизации по вертикали неравномерно размечена - это так задумано?
MT4 971 билд: не удается изменить время создания объекта через ObjectGetInteger. Баг или фича?
Удалось выяснить, что в перечислении ENUM_OBJECT_PROPERTY_INTEGER содержится два Create time под порядковыми номерами 9 и 10 соответственно. Create time под номером 9 содержит 0 и позволяет его изменить скриптом, но ничего не происходит. Create time под номером 10 содержит реальный datetime, но при попытке его изменить кидает ошибку:
4201 ERR_UNKNOWN_OBJECT_PROPERTY Запрошено неизвестное свойство объекта
и опять же ничего не происходит.
Мотив сего действа - изменить порядок отображения графических элементов, так как более старые лежат под новыми.
И не удастся. Это же - время создания объекта, свойство r/o (read only, только для чтения)
Сначала удалите объект, потом создайте его снова.
